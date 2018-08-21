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21 августа 2018, 09:49
Производитель пылесосов Dyson задумался об электрокарах
Фирменная технология Digital Motor до сих пор использовалась компанией Dyson только в бытовой технике – пылесосах или сушилках для рук. В ее основе бесщеточный синхронный двигатель с постоянными магнитами. Примерно такими же моторами оснащаются электромобили. Поэтому в Dyson подумали – а почему бы не построить собственный электрокар? И запатентовали автомобильный бренд Digital Motor.
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В планах Dyson создать целую линейку электрокаров. Первая модель будет довольно компактной и принадлежать к премиальному сегменту. Бытовая техника, выпускаемая сейчас под брендом Dyson, как правило, дороже, чем у конкурентов. Поэтому новинка будет позиционироваться, скорее, не в бюджетном классе (как Renault Zoe и Nissan Leaf), а в премиальном, как Tesla.
Все агрегаты и компоненты нового электрокара компания разрабатывает самостоятельно. Глава Dyson сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первым автомобилем уже в течении 3 лет. Инвестиции составят не менее 2 млрд фунтов стерлингов. Прототип обещают показать в 2019 году, а серийный выпуск начнется в 2020-м. В дальнейшем модельный ряд Dyson пополнится еще, как минимум, двумя электромобилями.
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22.08.2018, 00:42
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