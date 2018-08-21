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21 августа 2018, 09:49

Производитель пылесосов Dyson задумался об электрокарах

Фирменная технология Digital Motor до сих пор использовалась компанией Dyson только в бытовой технике – пылесосах или сушилках для рук. В ее основе бесщеточный синхронный двигатель с постоянными магнитами. Примерно такими же моторами оснащаются электромобили. Поэтому в Dyson подумали – а почему бы не построить собственный электрокар? И запатентовали автомобильный бренд Digital Motor.
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Свой первый электромобиль Dyson обещает представить уже в 2019 году. Сейчас компания расширяет штат сотрудников. Если раньше в главном офисе работали около 400 человек, то теперь для развития автомобильного направления планируют нанять еще 300 специалистов. Британская компания уже присмотрела себе новый офис неподалеку от аэродрома Халлавингтон (Hullavington), который прекрасно подойдет для первых тестовых заездов.

В планах Dyson создать целую линейку электрокаров. Первая модель будет довольно компактной и принадлежать к премиальному сегменту. Бытовая техника, выпускаемая сейчас под брендом Dyson, как правило, дороже, чем у конкурентов. Поэтому новинка будет позиционироваться, скорее, не в бюджетном классе (как Renault Zoe и Nissan Leaf), а в премиальном, как Tesla. 

Все агрегаты и компоненты нового электрокара компания разрабатывает самостоятельно. Глава Dyson сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первым автомобилем уже в течении 3 лет. Инвестиции составят не менее 2 млрд фунтов стерлингов. Прототип обещают показать в 2019 году, а серийный выпуск начнется в 2020-м. В дальнейшем модельный ряд Dyson пополнится еще, как минимум, двумя электромобилями.

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Производитель пылесосов Dyson задумался об электрокарах
{{material_123825}}Свой первый электромобиль Dyson обещает представить уже в 2019 году. Сейчас компания расширяет штат сотрудников. Если раньше в главном офисе работали около 400 человек, то теперь для развития автомобильного направления планируют нанять еще 300 специалистов. Британская компания уже присмотрела себе новый офис неподалеку от аэродрома Халлавингтон (Hullavington), который прекрасно подойдет для первых тестовых заездов.В планах Dyson создать целую линейку электрокаров. Первая модель будет довольно компактной и принадлежать к премиальному сегменту. Бытовая техника, выпускаемая сейчас под брендом Dyson, как правило, дороже, чем у конкурентов. Поэтому новинка будет позиционироваться, скорее, не в бюджетном классе (как Renault Zoe и Nissan Leaf), а в премиальном, как Tesla. Все агрегаты и компоненты нового электрокара компания разрабатывает самостоятельно. Глава Dyson сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первым автомобилем уже в течении 3 лет. Инвестиции составят не менее 2 млрд фунтов стерлингов. Прототип обещают показать в 2019 году, а серийный выпуск начнется в 2020-м. В дальнейшем модельный ряд Dyson пополнится еще, как минимум, двумя электромобилями.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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