180 тысяч против 20: завод «Москвич» работает лишь на девятую часть своих возможностей - что происходит на конвейере

9 июня 2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.
Для российских автолюбителей важно понимать, что завод «Москвич» сегодня работает далеко не на полную мощность. При том, что предприятие способно собирать до 180 тысяч автомобилей в год, фактический выпуск в 2025 году составил всего около 20 тысяч машин, выяснил главред журнала За рулем Максим Кадаков. Это значит, что огромный потенциал производства остается невостребованным, а сам завод функционирует лишь на девятую часть своих возможностей.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, городская администрация стремится максимально загрузить предприятие, размещая на его площадке сборку сразу нескольких моделей. Такой подход позволяет снизить себестоимость каждой машины и сделать продукцию более конкурентоспособной. Сейчас на «Москвиче» собирают автомобили марок Москвич (по сути, это переименованные JAC) и Umo (ребрендированные GAC), а в ближайшее время к ним добавятся электромобили Атом.
Интересно, что параллельное производство разных моделей - не просто вынужденная мера, а стратегический шаг для удержания завода на плаву. Чем больше моделей удается запустить в производство, тем выше загрузка и тем ниже издержки. Однако пока спрос на эти автомобили остается ограниченным, и завод не может выйти на проектные показатели. Это создает определенные риски для рынка: если ситуация не изменится, цены на новые машины могут не снизиться, а ассортимент останется скудным.
Впрочем, власти Москвы не теряют оптимизма и продолжают искать партнеров для расширения модельного ряда. Как отмечают эксперты, подобная ситуация характерна для многих российских автозаводов, которые после ухода западных брендов вынуждены перестраивать бизнес-модели и искать новые пути загрузки мощностей. Важно помнить, что от эффективности работы таких предприятий зависит не только стоимость автомобилей, но и развитие всей отрасли.
Для сравнения, изменения в правилах техосмотра, которые вступят в силу в 2026 году, также могут повлиять на структуру автопарка и спрос на новые машины - подробнее об этом можно узнать в материале о новых требованиях к техосмотру. В целом, ситуация с «Москвичом» наглядно показывает, как непросто сегодня российским автозаводам адаптироваться к новым реалиям рынка.
В заключение стоит добавить несколько фактов: завод «Москвич» был перезапущен после ухода Renault, его мощности рассчитаны на выпуск легковых автомобилей разных классов, а запуск новых моделей напрямую зависит от партнерских соглашений с китайскими производителями. Если спрос на российском рынке вырастет, предприятие сможет быстро нарастить объемы выпуска, что положительно скажется на доступности новых машин для покупателей.
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