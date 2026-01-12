Рекордные цифры: кто стал лидером рынка и что ждет дальше

12 января 2026, 15:57
Производство автомобилей в Казахстане в 2025 году достигло исторического максимума
Производство автомобилей в Казахстане в 2025 году достигло исторического максимума
Казахстан удивил автопромышленный рынок новыми рекордами. Лидеры отрасли показали неожиданные результаты. Эксперты отмечают значительный рост производства. Интрига сохраняется: что будет в следующем году?
В 2025 году казахстанский автопром совершил настоящий прорыв: на заводах страны было собрано 171 144 транспортных средства, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Общая стоимость выпущенной продукции составила 2,3 трлн тенге, и это абсолютный рекорд для местной автомобильной индустрии. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Казахстанского автомобильного союза, столь впечатляющие показатели стали возможны благодаря активной работе сразу нескольких крупных предприятий.
Автомобильная отрасль Казахстана продолжает укреплять свои позиции в экономике страны. По итогам года на долю автопрома пришлось около 8% всей обрабатывающей промышленности, а в машиностроении этот сектор занял доминирующее положение с долей 41,7%. Такие цифры говорят о том, что автозаводы становятся все более значимыми игроками на внутреннем рынке и постепенно выходят на международную арену.
Легковые автомобили по-прежнему занимают основную часть производства: в 2025 году их было выпущено 158 944 единицы, что на 19% больше, чем в 2024-м. Легкие коммерческие автомобили также показали рост - 12 200 штук, прибавив 8% к прошлогодним результатам. Интересно, что несмотря на общее увеличение объемов, некоторые предприятия столкнулись с небольшим спадом.
Завод Allur («СарыаркаАвтоПром») вновь подтвердил статус лидера, собрав 92 100 транспортных средств - это на 1,8% больше, чем год назад. Hyundai Trans Kazakhstan не отстает: здесь выпустили 52 040 легковых автомобилей, что на 14,6% превышает показатели 2024 года. Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, начав работу только в этом году, уже успел произвести 15 180 машин за четыре месяца. СемАЗ, напротив, немного снизил темпы, выпустив 3 728 коммерческих автомобилей (минус 5,3%).
Среди новичков выделяется Kia Qazaqstan: за три месяца работы предприятие собрало 2 885 автомобилей. QazTehna удивил рынки, увеличив выпуск на 69,1% и доведя его до 2 665 машин. А вот «КАМАЗ Инжиниринг» показал отрицательную динамику - 1 426 грузовиков, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Остальные предприятия страны в совокупности собрали менее тысячи транспортных средств, что подчеркивает концентрацию производства у крупных игроков.
По информации «Автостат», столь бурный рост автопрома в Казахстане связан не только с внутренним спросом, но и с расширением экспортных поставок. Эксперты отмечают, что отечественные заводы все чаще рассматривают зарубежные рынки как приоритетное направление развития. Однако, несмотря на рекордные показатели, отрасль сталкивается с вызовами: нехватка комплектующих, логистические трудности и конкуренция со стороны иностранных брендов.
Напомним, Hyundai Trans Kazakhstan - один из крупнейших автозаводов страны, специализирующийся на выпуске легковых автомобилей под брендом Hyundai. Предприятие было основано в 2020 году и за короткое время стало ключевым игроком на рынке. Завод оснащен современным оборудованием и активно внедряет новые технологии, что позволяет ему ежегодно увеличивать объемы производства и расширять модельный ряд.
Похожие материалы
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
