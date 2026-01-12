Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

12 января 2026, 15:57

Рекордные цифры: кто стал лидером рынка и что ждет дальше

Казахстан удивил автопромышленный рынок новыми рекордами. Лидеры отрасли показали неожиданные результаты. Эксперты отмечают значительный рост производства. Интрига сохраняется: что будет в следующем году?

В 2025 году казахстанский автопром совершил настоящий прорыв: на заводах страны было собрано 171 144 транспортных средства, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Общая стоимость выпущенной продукции составила 2,3 трлн тенге, и это абсолютный рекорд для местной автомобильной индустрии. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Казахстанского автомобильного союза, столь впечатляющие показатели стали возможны благодаря активной работе сразу нескольких крупных предприятий.

Автомобильная отрасль Казахстана продолжает укреплять свои позиции в экономике страны. По итогам года на долю автопрома пришлось около 8% всей обрабатывающей промышленности, а в машиностроении этот сектор занял доминирующее положение с долей 41,7%. Такие цифры говорят о том, что автозаводы становятся все более значимыми игроками на внутреннем рынке и постепенно выходят на международную арену.

Легковые автомобили по-прежнему занимают основную часть производства: в 2025 году их было выпущено 158 944 единицы, что на 19% больше, чем в 2024-м. Легкие коммерческие автомобили также показали рост - 12 200 штук, прибавив 8% к прошлогодним результатам. Интересно, что несмотря на общее увеличение объемов, некоторые предприятия столкнулись с небольшим спадом.

Завод Allur («СарыаркаАвтоПром») вновь подтвердил статус лидера, собрав 92 100 транспортных средств - это на 1,8% больше, чем год назад. Hyundai Trans Kazakhstan не отстает: здесь выпустили 52 040 легковых автомобилей, что на 14,6% превышает показатели 2024 года. Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, начав работу только в этом году, уже успел произвести 15 180 машин за четыре месяца. СемАЗ, напротив, немного снизил темпы, выпустив 3 728 коммерческих автомобилей (минус 5,3%).

Среди новичков выделяется Kia Qazaqstan: за три месяца работы предприятие собрало 2 885 автомобилей. QazTehna удивил рынки, увеличив выпуск на 69,1% и доведя его до 2 665 машин. А вот «КАМАЗ Инжиниринг» показал отрицательную динамику - 1 426 грузовиков, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Остальные предприятия страны в совокупности собрали менее тысячи транспортных средств, что подчеркивает концентрацию производства у крупных игроков.

По информации «Автостат», столь бурный рост автопрома в Казахстане связан не только с внутренним спросом, но и с расширением экспортных поставок. Эксперты отмечают, что отечественные заводы все чаще рассматривают зарубежные рынки как приоритетное направление развития. Однако, несмотря на рекордные показатели, отрасль сталкивается с вызовами: нехватка комплектующих, логистические трудности и конкуренция со стороны иностранных брендов.

Напомним, Hyundai Trans Kazakhstan - один из крупнейших автозаводов страны, специализирующийся на выпуске легковых автомобилей под брендом Hyundai. Предприятие было основано в 2020 году и за короткое время стало ключевым игроком на рынке. Завод оснащен современным оборудованием и активно внедряет новые технологии, что позволяет ему ежегодно увеличивать объемы производства и расширять модельный ряд.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA
