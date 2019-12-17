17 декабря 2019, 16:22
Производство автомобилей в России в ноябре сократилось на 20%
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По данным Росстата, в ноябре 2019 года с конвейеров российских автозаводов сошло порядка 100 тысяч легковых автомобилей или на 19,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.
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Отчасти такая внушительная разница с прошлогодними показателями объясняется высокой «базой» конца 2018 года. Тогда покупатели спешили купить машину до увеличения НДС с января 2019-го на два процентных пункта – с 18 до 20 процентов. В январе 2020 года рынок ждет увеличение ставки утилизационного сбора, но свободных денег у россиян становится все меньше, а кредитов – все больше.
С января по ноябрь 2019 года с конвейеров отечественных автозаводов сошло 1,4 млн легковых автомобилей (-2,1% к АППГ). Производство грузовых машин остается на уровне прошлого года. За одиннадцать месяцев было собрано 141 тыс. грузовиков (+0,1%). В ноябре также никакого «провала» в грузовом сегменте не наблюдалось – 15 тыс. выпущенных грузовиков (-0,1%).
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