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17 декабря 2019, 16:22

Производство автомобилей в России в ноябре сократилось на 20%

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По данным Росстата, в ноябре 2019 года с конвейеров российских автозаводов сошло порядка 100 тысяч легковых автомобилей или на 19,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.
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Падение продаж новых автомобилей не замедлило сказаться на объемах производства. В ноябре российские автозаводы выпустили почти на 20% автомобилей меньше, чем годом ранее. Запасов у дилеров достаточно, чтобы удовлетворить невысокий спрос. 

Отчасти такая внушительная разница с прошлогодними показателями объясняется высокой «базой» конца 2018 года. Тогда покупатели спешили купить машину до увеличения НДС с января 2019-го на два процентных пункта – с 18 до 20 процентов. В январе 2020 года рынок ждет увеличение ставки утилизационного сбора, но свободных денег у россиян становится все меньше, а кредитов – все больше.

С января по ноябрь 2019 года с конвейеров отечественных автозаводов сошло 1,4 млн легковых автомобилей (-2,1% к АППГ). Производство грузовых машин остается на уровне прошлого года. За одиннадцать месяцев было собрано 141 тыс. грузовиков (+0,1%). В ноябре также никакого «провала» в грузовом сегменте не наблюдалось – 15 тыс. выпущенных грузовиков (-0,1%).


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Производство автомобилей в России в ноябре сократилось на 20%
{{material_128416}}Падение продаж новых автомобилей не замедлило сказаться на объемах производства. В ноябре российские автозаводы выпустили почти на 20% автомобилей меньше, чем годом ранее. Запасов у дилеров достаточно, чтобы удовлетворить невысокий спрос. Отчасти такая внушительная разница с прошлогодними показателями объясняется высокой «базой» конца 2018 года. Тогда покупатели спешили купить машину до увеличения НДС с января 2019-го на два процентных пункта – с 18 до 20 процентов. В январе 2020 года рынок ждет увеличение ставки утилизационного сбора, но свободных денег у россиян становится все меньше, а кредитов – все больше.С января по ноябрь 2019 года с конвейеров отечественных автозаводов сошло 1,4 млн легковых автомобилей (-2,1% к АППГ). Производство грузовых машин остается на уровне прошлого года. За одиннадцать месяцев было собрано 141 тыс. грузовиков (+0,1%). В ноябре также никакого «провала» в грузовом сегменте не наблюдалось – 15 тыс. выпущенных грузовиков (-0,1%).
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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