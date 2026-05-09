Полный цикл и локализация: как собирают моторы для Haval под Тулой — это изменит ваше мнение о российском автопроме

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 10:25

Производство двигателей Haval в Туле: как устроен процесс и что влияет на качество

На заводе Haval в Тульской области развернуто масштабное производство двигателей для кроссоверов. Эксперты отмечают высокий уровень локализации и строгий контроль качества. Почему этот опыт важен для российского автопрома - разбираемся в деталях.

Российский автопром переживает трансформации, а завод Haval в Тульской области стал одним из ключевых игроков на рынке. Здесь налажен полный цикл производства, включая выпуск двигателей, что особенно актуально для импортозамещения на фоне растущей популярности кроссоверов.

Строительство завода началось в 2015 году, а в 2019 году предприятие запустили в индустриальном парке «Узловая». За несколько лет объемы производства выросли настолько, что часть моделей пришлось перенести на другие площадки. Сейчас с конвейера сходят шесть моделей кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7, которые собирают из местных компонентов, а двигатели производят прямо на месте.

Производственный комплекс включает два цеха: один площадью 10 000 квадратных метров для сборки моторов и второй — 4 700 квадратных метров для механической обработки деталей. Цеха соединены между собой, что оптимизирует логистику и ускоряет процесс. Кузова и комплектующие перемещают с помощью коридоров, погрузчиков и автономных роботов.

Особое внимание уделяют качеству исходных материалов. Алюминиевые детали для блоков цилиндров поставляют из Китая, а их обработка и доработка происходит уже в Туле. Инструменты для фрезеровки закупают за рубежом, так как в России нет оборудования нужного уровня. Несмотря на высокое качество заготовок, отходов остается немало, их утилизирует местная компания.

После обработки блоков и головки цилиндра начинается сборка, где используют только российские комплектующие: поршни, свечи зажигания, насосы и моторное масло. На заводе внедрена многоуровневая система контроля качества. Каждый собранный двигатель проходит «горячий тест»: к мотору подключают топливо и запускают в условиях, близких к реальным.

Все параметры сравнивают с эталонными значениями, и малейшие отклонения становятся поводом для дополнительных проверок и корректировки производственных линий. Только после успешного теста двигатель отправляют на склад или в сборочный цех. Второй этап проверки проходит на финальной стадии сборки автомобиля, когда специалисты проводят визуальный осмотр, проверяют электронику и запускают двигатель.

После этого автомобиль отправляют на окончательный контроль и испытательный полигон. Высокий уровень локализации производства на заводе Haval в Туле — важный шаг для российской автомобильной отрасли. Это снижает зависимость от импорта и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.

Внедрение современных технологий и строгий контроль качества создают новый стандарт для отечественного автопрома. Как отмечают представители предприятия, каждый этап — от обработки деталей до финального теста — соответствует международным стандартам.

Такой подход обеспечивает надежность силовых установок, что особенно важно для российских условий эксплуатации.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
