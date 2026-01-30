Резкий рост спроса на моторы HEMI вынудил Stellantis увеличить выпуск: что это значит для рынка и покупателей

30 января 2026, 07:37
Производство двигателей HEMI для Ram вырастет втрое: Stellantis готовит масштабный рывок
Stellantis объявил о значительном увеличении производства двигателей HEMI для Ram. Причина - рекордное количество заказов. Как изменится ситуация на рынке и чего ждать владельцам и дилерам - в нашем материале.
Рынок пикапов и внедорожников в Северной Америке переживает настоящий бум, и это напрямую влияет на планы автогигантов. Stellantis, владелец бренда Ram, оказался в центре внимания после заявления главы марки Тима Кунискиса: производство классических моторов HEMI на заводе Saltillo North в Мексике в 2026 году увеличится более чем втрое. Причина – небывалый спрос и огромные заказы на следующий год.
В прошлом году с конвейера прошло около 30 тысяч моторов, но этого оказалось недостаточно: к началу 2026 года уже было оформлено 50 тысяч заказов только для рынка Северной Америки. Это не просто цифры — это реальный вызов для всей производственной цепочки, ведь речь идет о третьем поколении HEMI, которое ценится за мощность, надежность и характерный звук. Для Stellantis это шанс укрепить позиции на фоне конкурентов, а для покупателей - получить желаемый мотор в условиях дефицита.
Резкое увеличение объемов выпуска - не просто ответ на спрос, а стратегический шаг. Компания вынуждена перестроить логистику, оптимизировать производительность и оптимизировать процессы, чтобы не допустить сбоев. В условиях, когда конкуренты активно продвигают гибриды и электромобили, ставка на классические бензиновые V8 выглядит смелой, но оправданной: спрос на такие моторы не падает, а наоборот, растет. Это подтверждают и дилеры, которые фиксируют очередь на Ram с HEMI, и эксперты, отмечающие устойчивый интерес к мощным агрегатам даже на фоне ужесточения экологических норм.
Для рынка это означает не только процветание, но и, возможно, снижение цен на вторичном рынке, где цены на HEMI традиционно выше из-за ограниченного предложения. Однако, как отмечают аналитики, столь масштабное наращивание производства может привести к новым проблемам: от нехватки комплектующих до роста издержек. Тем не менее, Stellantis проявляет уверенность в своих возможностях и готовности идти на риск ради сохранения лояльности.
В ближайшие месяцы станет ясно, насколько эта стратегия станет успешной. Но уже сейчас очевидно: эпоха HEMI далека от завершения, и борьба с классическими моторами может открыть новые возможности. Для российского рынка, где Ram с такими двигателями встречаются редко, эта новость скорее сигнализирует о новой тенденции: спрос на мощные бензиновые агрегаты сохраняется, несмотря на все разговоры о «зеленой» революции.
