Компания «ЭМ Рус» закрыла проект - что ждет владельцев EVM Pro дальше?

Производство электрического грузовика на базе УАЗ Профи завершено в Москве

Проект по выпуску электрических грузовиков на базе УАЗ Профи завершен. Компания «ЭМ Рус» заверила владельцев, что сохраняет сервис и гарантии. В будущем планируется запуск нового продукта.

Московская компания «ЭМ Рус» объявила о завершении производства электрических грузовиков, созданных на платформе УАЗ Профи. Руководство фирмы подтвердило, что проект по выпуску EVM Pro официально закрыт, а дальнейшее развитие в этом направлении приостановлено.

Несмотря на прекращение выпуска, владельцы уже приобретенных EVM Pro могут рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание. Компания продолжает выполнять все гарантийные обязательства перед клиентами, обеспечивая техническую поддержку и ремонт выпущенных автомобилей.

По информации Drom, не подтвержденной официально, общее количество собранных электрических грузовиков EVM Pro оказалось весьма скромным - речь идет лишь о нескольких десятках экземпляров. Производство осуществлялось на собственной площадке «ЭМ Рус» в столице, где автомобили дооснащались электрическими силовыми установками. УАЗ поставлял шасси без двигателя внутреннего сгорания и коробки передач, а в Москве машины получали электромотор мощностью 85 кВт и батарею на 90 кВт*ч.

Изначально компания планировала выпускать до тысячи таких грузовиков ежегодно, однако спрос оказался значительно ниже ожиданий. Основной причиной низкой популярности стала высокая стоимость - около 5 миллионов рублей за экземпляр. Это существенно ограничило круг потенциальных покупателей и не позволило проекту выйти на запланированные объемы.

Тем не менее, «ЭМ Рус» не собирается покидать рынок коммерческого транспорта. В компании уже рассматривают возможность запуска еще одного, совершенно нового продукта, который, по их мнению, сможет заинтересовать российских потребителей и занять достойное место в сегменте электрических коммерческих автомобилей.