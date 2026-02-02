Проведено исследование: локализация производства Haval Jolion в Тульской области — почему этот кроссовер стал хитом российского рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 07:49

Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает перемены: на фоне ухода ряда западных брендов и роста интереса к азиатским маркам, китайские производители заняли прочную позицию. Одним из примеров стал Haval Jolion — кроссовер, который быстро завоевал популярность среди покупателей благодаря сочетанию цены, оснащения и современного дизайна. Но мало кто задумывается, что за этим успехом стоит не только грамотная маркетинговая стратегия, но и локализованное производство, полностью адаптированное под российские реалии.

Сборка Haval Jolion организована на заводе в Тульской области, в городе Узловая. Это предприятие - не просто сборочный цех, а полноценный производственный комплекс, где реализованы все основные этапы: от сварки кузова до финальной проверки готовых автомобилей. Такой подход не только контролирует качество на каждом этапе, но и оперативно реагирует на запросы рынка, внося изменения в комплектации и оснащение.

Для российского потребителя важно, что Haval Jolion выпускается с учетом условий эксплуатации в наших климатических и дорожных условиях. Например, в Haval Jolion уже предусмотрены системы помощи при парковке, подогрев сидений и зеркал, а также выдвижной комплекс с поддержкой российских сервисов. Варианты исполнения отличаются от доступных до премиальных, что позволяет подобрать автомобиль под любые задачи - от городской езды до поездки по проселочным дорогам.

Техническая начинка Haval Jolion также удивляет. Под капотом - бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В зависимости от комплектации мощность двигателя составляет от 143 до 150 лошадиных сил. Покупатель может выбрать между передним и полным приводом, что особенно актуально для регионов со сложными погодными условиями.

На заводе выпускают несколько комплектаций Jolion: базовую, среднюю, топовую и специальные серии с различными опциями. Такой подход позволяет предоставить выбор покупателям разных категорий — от тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль, до ценителей высокого комфорта и современных технологий. В премиальных версиях доступен круиз-контроль, панорамная крыша, расширенный пакет систем безопасности и другие опции, которые еще недавно были доступны только в автомобилях более высокого класса.

Таким образом, локализация производства Haval Jolion в России - не просто формальность, а стратегический шаг, который позволяет бренду занять прочные позиции на рынке. Модель адаптирована под запросы российских водителей, широкий выбор комплектаций и опций делает ее удобным для самого разного использования.

Ранее 110km писал, какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
