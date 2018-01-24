24 января 2018, 17:44

Производство легковых автомобилей в России в 2017 году увеличилось на 21%

В России в 2017 году произвели 1,4 млн легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
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В декабре 2017 года производство легковушек в нашей стране увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 19,2% снизилось к ноябрю 2017 года. Производство автобусов в России в 2017 году увеличилось на 3,9%, до 26,8 тыс. В декабре 2017 года выпуск автобусов снизился на 7,8% в годовом выражении.
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Производство грузовых автомобилей в декабре увеличилось на 32,1% по сравнению с декабрем 2016 года и на 8,5% по сравнению с ноябрем 2017 года. Абсолютных цифр Росстат не приводит.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ОАО "АвтоВАЗ" , группа Sollers, ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".

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Производство легковых автомобилей в России в 2017 году увеличилось на 21%
В декабре 2017 года производство легковушек в нашей стране увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 19,2% снизилось к ноябрю 2017 года. Производство автобусов в России в 2017 году увеличилось на 3,9%, до 26,8 тыс. В декабре 2017 года выпуск автобусов снизился на 7,8% в годовом выражении. {{material_121971}}Производство грузовых автомобилей в декабре увеличилось на 32,1% по сравнению с декабрем 2016 года и на 8,5% по сравнению с ноябрем 2017 года. Абсолютных цифр Росстат не приводит.Основными производителями легковых машин в РФ являются ОАО "АвтоВАЗ" , группа Sollers, ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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