24 января 2018, 17:44
Производство легковых автомобилей в России в 2017 году увеличилось на 21%
В России в 2017 году произвели 1,4 млн легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
В декабре 2017 года производство легковушек в нашей стране увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 19,2% снизилось к ноябрю 2017 года. Производство автобусов в России в 2017 году увеличилось на 3,9%, до 26,8 тыс. В декабре 2017 года выпуск автобусов снизился на 7,8% в годовом выражении.Производство грузовых автомобилей в декабре увеличилось на 32,1% по сравнению с декабрем 2016 года и на 8,5% по сравнению с ноябрем 2017 года. Абсолютных цифр Росстат не приводит.
Основными производителями легковых машин в РФ являются ОАО "АвтоВАЗ" , группа Sollers, ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".
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22.01.2018, 11:01
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19.01.2018, 09:20
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17.01.2018, 09:17
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