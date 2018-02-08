8 февраля 2018, 18:20

Производство Maserati Levante под угрозой закрытия

Спрос на кроссоверы Levante недостаточно высок, поэтому компания Maserati вновь сворачивает производство. На этот раз с рабочими завода заключат соглашение о добровольном сокращении рабочего времени.
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Производство Maserati Levante под угрозой закрытия Maserati Levante
Maserati Levante
Выпускается с 2016 г.
В прошлом году компания Maserati на некоторое время приостанавливала производственный конвейер завода FCA Mirafiori в Турине. Сейчас руководство компании решило заменить увольнения - сокращением рабочего времени. Время занятости рабочих на производстве снизится на 59%, что эквивалентно увольнению 2 080 сотрудников (сейчас на предприятии трудится около 3 500 человек). Сотрудникам завода предложат подписать «договор о солидарности», по которому они добровольно соглашаются меньше работать, а следовательно, и меньше зарабатывать. 

Проблемы Maserati не ограничиваются только низким спросом на Levante. Потенциальная опасность нависла и над стареющим GranTurismo, премьера которого состоялась в далеком 2007 году. Смена поколения запланирована на 2020 год. Удастся ли компании продержаться? Возможно, отчасти положение поправит выход на рынок гибридной версии Levante в 2019 году и полностью электрической – в 2020 году.

Тем временем в России, по данным агентства Автостат, продажи Maserati в прошлом году выросли почти в 8 раз. За 12 месяцев 2017 года дилеры марки реализовали 382 автомобиля. Для сравнения за весь 2016 год было продано только 49 новых Maserati. Кроссовер Levante стал самой популярной моделью итальянской марки в России – в прошлом году было продано 345 машин. Далее с огромным отрывом идут Maserati Ghibli (23) и Maserati Quattroporte (14).
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Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
{{model_6239}}В прошлом году компания Maserati на некоторое время приостанавливала производственный конвейер завода FCA Mirafiori в Турине. Сейчас руководство компании решило заменить увольнения - сокращением рабочего времени. Время занятости рабочих на производстве снизится на 59%, что эквивалентно увольнению 2 080 сотрудников (сейчас на предприятии трудится около 3 500 человек). Сотрудникам завода предложат подписать «договор о солидарности», по которому они добровольно соглашаются меньше работать, а следовательно, и меньше зарабатывать. Проблемы Maserati не ограничиваются только низким спросом на Levante. Потенциальная опасность нависла и над стареющим GranTurismo, премьера которого состоялась в далеком 2007 году. Смена поколения запланирована на 2020 год. Удастся ли компании продержаться? Возможно, отчасти положение поправит выход на рынок гибридной версии Levante в 2019 году и полностью электрической – в 2020 году.Тем временем в России, по данным агентства Автостат, продажи Maserati в прошлом году выросли почти в 8 раз. За 12 месяцев 2017 года дилеры марки реализовали 382 автомобиля. Для сравнения за весь 2016 год было продано только 49 новых Maserati. Кроссовер Levante стал самой популярной моделью итальянской марки в России – в прошлом году было продано 345 машин. Далее с огромным отрывом идут Maserati Ghibli (23) и Maserati Quattroporte (14).
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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