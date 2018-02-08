8 февраля 2018, 18:20
Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
Спрос на кроссоверы Levante недостаточно высок, поэтому компания Maserati вновь сворачивает производство. На этот раз с рабочими завода заключат соглашение о добровольном сокращении рабочего времени.
Maserati Levante
Выпускается с 2016 г.
Проблемы Maserati не ограничиваются только низким спросом на Levante. Потенциальная опасность нависла и над стареющим GranTurismo, премьера которого состоялась в далеком 2007 году. Смена поколения запланирована на 2020 год. Удастся ли компании продержаться? Возможно, отчасти положение поправит выход на рынок гибридной версии Levante в 2019 году и полностью электрической – в 2020 году.
Тем временем в России, по данным агентства Автостат, продажи Maserati в прошлом году выросли почти в 8 раз. За 12 месяцев 2017 года дилеры марки реализовали 382 автомобиля. Для сравнения за весь 2016 год было продано только 49 новых Maserati. Кроссовер Levante стал самой популярной моделью итальянской марки в России – в прошлом году было продано 345 машин. Далее с огромным отрывом идут Maserati Ghibli (23) и Maserati Quattroporte (14).
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
13.06.2014, 13:41
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
13.06.2014, 13:41
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
Интересные разделы
АвтоМосква Maserati Автомудрость Maserati АвтоПитер Maserati Дизайн и тюнинг Maserati Новинки и концепт кары Maserati Новости и акции автосалонов Maserati Автосалоны и дилеры марки Maserati Аренда и прокат авто марки Maserati Автоклубы и форумы автозавчастей марки Maserati Автосервисы и магазины автозапчастей марки Maserati
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное