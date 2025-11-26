Сколько еще хватит машинокомплектов Solaris? Hyundai готовит сюрприз: Петербург ждет новостей

26 ноября 2025, 11:14
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
На заводе АГР в Петербурге ожидается резкий рост производства. Solaris и Jaecoo выходят на новый уровень. Сколько еще хватит запасов? В декабре возможны неожиданные новости из Кореи.
В 2025 году автозавод АГР в Санкт-Петербурге готовится к заметному увеличению объемов выпуска. По информации AutoRun SPb, к концу года с конвейера предприятия сойдет более 45 тысяч автомобилей. Это почти вдвое больше, чем было произведено на этой площадке в прошлом году.
Основную часть этого результата обеспечат автомобили Solaris, которые продолжают пользоваться спросом на российском рынке. Однако в статистике также появятся и кроссоверы Jaecoo, чье производство на АГР только набирает обороты. Ожидается, что именно эти две модели станут локомотивами роста для завода в ближайшие месяцы.
Если сложить прогнозируемые показатели за два года, общее количество выпущенных Solaris превысит 60 тысяч экземпляров. Такой результат стал возможен благодаря крупному запасу машинокомплектов, оставшихся на предприятии от прежнего владельца. По оценкам экспертов, их хватит еще как минимум на несколько кварталов стабильной работы.
В то же время, на других автозаводах города ситуация развивается не менее интересно. На «Автозаводе Санкт-Петербург» планируется отгрузить около 3 тысяч новых LADA Iskra, а в начале года на территории предприятия были замечены сотни свежих XCITE. Это говорит о том, что петербургский автопром постепенно возвращает себе позиции на рынке.
Согласно данным о регистрации новых автомобилей, с момента старта продаж и до октября текущего года в России было поставлено около 42 тысяч Solaris. Это значит, что у марки еще есть запас для дальнейших продаж, по крайней мере, на первый квартал следующего года. Впрочем, интрига сохраняется: в декабре ожидаются новости из Южной Кореи, где Hyundai должен принять решение по опциону на обратный выкуп производственных мощностей в Петербурге.
Таким образом, 2025 год может стать для АГР и всего петербургского автопрома переломным. С одной стороны, заводы наращивают темпы и расширяют модельный ряд. С другой — судьба ключевых активов по-прежнему зависит от решений зарубежных компаний. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет ближайшее время.
