Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 17:08

Производство на заводе Haval в Туле остановлено ради масштабной модернизации

Производство на заводе Haval в Туле остановлено ради масштабной модернизации

Зачем Haval остановил производство в Туле и что появится на конвейере после перезапуска

Производство на заводе Haval в Туле остановлено ради масштабной модернизации

В Туле временно приостановили работу крупного автозавода. Причина - обновление оборудования. Ожидаются важные перемены на ключевых участках конвейера. Эксперты оценивают перспективы.

В Туле временно приостановили работу крупного автозавода. Причина - обновление оборудования. Ожидаются важные перемены на ключевых участках конвейера. Эксперты оценивают перспективы.

С 20 июля 2026 года на тульском заводе Haval наступила вынужденная пауза - предприятие временно прекратило выпуск автомобилей. Причиной стала необходимость провести комплексное обновление производственных линий, что совпало с корпоративным отпуском для сотрудников. Руководство завода решило использовать этот период максимально эффективно.

В течение простоя специалисты займутся установкой нового автоматизированного оборудования, что позволит повысить уровень технологичности производства. Особое внимание уделят двум важнейшим зонам: в штамповочном цехе появятся современные штампы, а сварочная линия подвергнется полной технической переработке. Это должно значительно улучшить качество выпускаемых кузовных деталей и повысить общую надежность сборки.

Параллельно с модернизацией отдельных участков будет проведено плановое обслуживание всего производственного парка. Такой подход, по мнению отраслевых экспертов, помогает избежать внеплановых остановок в будущем и поддерживать стабильный ритм работы завода в течение года.

Автоэксперты отмечают, что подобные технологические окна позволяют предприятию не только внедрять новые решения, но и своевременно устранять возможные узкие места в производственном процессе. Это особенно важно в условиях растущей конкуренции на российском рынке и необходимости поддерживать высокие стандарты качества.

Ожидается, что после завершения всех работ завод Haval в Туле сможет увеличить производительность и снизить риски технических сбоев. Для сотрудников это означает возвращение к работе на более современном и эффективном оборудовании, а для потребителей - стабильные поставки автомобилей с улучшенными характеристиками.

Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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