Производство новых автомобилей в России упало, но выросло

В годовом выражении, по сравнению с августом 2021 года, производство легковых автомобилей в России сократилось на 69%. Но если сравнивать результаты августа с предыдущим месяцем, июлем, то можно говорить о солидном росте – на 27,3%. В целом, с января по август, отечественные автозаводы выпустили 325 тысяч легковых автомобилей, что на 64,6% ниже показателей 2021 года.

Ситуация в грузовом секторе выглядит менее удручающе. В августе в России было собрано 11,1 тыс. грузовых автомобилей, что всего на 2,6% ниже, чем годом ранее. По сравнению с июлем объемы выросли на 15%. По итогам 8 месяцев производство грузовиков сократилось на 18,3% до 91,7 тыс. единиц год к году.

Фото: unsplash.com

Одновременно упало в августе производство автобусов: массой до 5 тонн на 51,6%, массой свыше 5 тонн на 13,8% к августу 2021 года. Если сравнивать с июлем, то цифры выросли на 13,8% и 16,6% соответственно. Также в августе зафиксирован рост производства автомобильных двигателей – на 36,7% к июлю 2022 года. С начала года объемы сократились на 23,1%, уточняет Росстат.

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