Alef Aeronautics запускает серийное производство летающего авто – мечта становится реальностью

Производство первого в мире летающего автомобиля Alef стартовало в Калифорнии

Alef Aeronautics официально начала выпуск уникального летающего автомобиля. Проект долго считался фантастикой, но теперь первые экземпляры уже готовятся к отправке клиентам. Когда они появится на дорогах – пока загадка. Следите за развитием событий.

Мечта о летающем автомобиле, казавшаяся фантастикой еще несколько лет назад, становится реальностью. Американский стартап Alef Aeronautics объявил о начале производства первого в мире серийного летающего автомобиля. Компания уверенно движется к тому, чтобы воплотить в жизнь одну из самых смелых идей человечества.

Фото: Alef Aeronautics

Проект «Алеф» вызвал скепсис у экспертов и автолюбителей. Однако инженеры компании не только не свернули с намеченного пути, но и добились впечатляющих результатов. По информации Autoevolution, на заводе в Калифорнии уже началась сборка первых экземпляров уникальных транспортных средств.

Пока речь идет о небольших партиях, предназначенных для первых заказчиков. Массовое появление летающих автомобилей на дорогах появится не раньше, чем через несколько лет. Основная причина – необходимость доработки нормативной базы и всех разрешений от регулирующих органов. Тем не менее, сам факт запуска производства говорит о серьезности намерений Alef Aeronautics и о том, что проект запущен в рамках прототипов и концептов.