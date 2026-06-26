Новый кроссовер JELAND J7 начали собирать в России: чем он отличается от китайского оригинала

Производство полного цикла JELAND J7 стартовало на обновленном заводе в Шушарах

На заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге запустили выпуск JELAND J7 - второго автомобиля бренда, который теперь собирают по полному циклу. Модель адаптировали для российских условий, а производство организовали по современным стандартам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

На заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге запустили выпуск JELAND J7 - второго автомобиля бренда, который теперь собирают по полному циклу. Модель адаптировали для российских условий, а производство организовали по современным стандартам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Российским автолюбителям стоит обратить внимание на запуск производства JELAND J7 в Шушарах: это не просто очередная новинка, а важный шаг для отечественного рынка. После масштабного технического обновления завод холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге начал выпускать кроссовер полного цикла, что позволяет не только повысить локализацию, но и обеспечить стабильное качество сборки.

JELAND J7 стал второй моделью бренда, которую поставили на конвейер в рамках партнерства «АГР» и Defetoo. На предприятии внедрили современные стандарты: сварка, окраска и сборка кузовов проходят на автоматизированных линиях, а все этапы контролируются цифровыми системами. Такой подход обеспечивает повторяемость операций и точное соблюдение технологических параметров, что особенно важно для новых моделей.

Особое внимание уделили адаптации JELAND J7 к российским условиям. Кузов обрабатывают воском и антикоррозийными составами, днище защищают от гравия и шума, что увеличивает срок службы автомобиля даже при эксплуатации в сложном климате. В комплектацию включили зимний пакет: подогрев сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Это решение часто игнорируют производители, но для России оно критически важно.

Внешне JELAND J7 выделяется светодиодной оптикой с шахматным рисунком и 18-дюймовыми дисками. Внутри - просторный салон, медиасистема с 8-ядерным процессором и большим сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, отделка из экокожи и вентиляция передних кресел. На выбор доступны две версии: переднеприводная с 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и полноприводная с аналогичным объемом, но мощностью 186 л.с. В обоих случаях используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Безопасность тоже не осталась без внимания: в JELAND J7 установили систему кругового обзора с камерами на 540° и комплекс интеллектуальных ассистентов. Это позволяет повысить комфорт и снизить риск ошибок при маневрировании, что особенно актуально для городских условий и плотного трафика.

По имеющимся данным, расширение линейки JELAND - часть стратегии по укреплению позиций бренда на российском рынке. Такой подход может указывать на долгосрочные планы по развитию локального производства и снижению зависимости от импорта. Для покупателей это означает больший выбор современных моделей, адаптированных под местные реалии, а для отрасли - дополнительный стимул к развитию технологий и стандартов качества.