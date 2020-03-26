26 марта 2020, 12:10
Производство шин Nokian Tyres из-за коронавируса временно останавливается
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Фото: Chemcomplex.ru
Об этом говорится в официальном сообщении финского концерна. Причина все та же - дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19. На неопределенное время встают конвейеры американского и российского заводов компании.
Фото: Koleso-oz.ru
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Как отметил Эса Эронен, старший вице-президент по управлению поставками Nokian Tyres, компания «завершила все необходимые подготовительные мероприятия за обоих заводах и готова следовать рекомендациям местных властей».
В течение периода закрытия на обоих заводах продолжат работу только те сотрудники, присутствие которых на предприятии является необходимым, и то - по предварительной договорённости с сотрудниками. Компания продолжит обслуживать клиентов через свои региональные склады там, где это возможно.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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