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26 марта 2020, 12:10

Производство шин Nokian Tyres из-за коронавируса временно останавливается

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Фото: Chemcomplex.ru
Об этом говорится в официальном сообщении финского концерна. Причина все та же - дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19. На неопределенное время встают конвейеры американского и российского заводов компании.
Производство шин Nokian Tyres из за коронавируса временно останавливается

Фото: Koleso-oz.ru

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Уточняется, что предприятие в заокеанском Дейтоне уйдет на вынужденные каникулы с завтрашнего дня (27 марта) и минимум на две недели. Всеволожская площадка Nokian Tyres будет простаивать с 30 марта по 5 апреля – все, как просил Президент РФ.

Как отметил Эса Эронен, старший вице-президент по управлению поставками Nokian Tyres, компания «завершила все необходимые подготовительные мероприятия за обоих заводах и готова следовать рекомендациям местных властей».

В течение периода закрытия на обоих заводах продолжат работу только те сотрудники, присутствие которых на предприятии является необходимым, и то - по предварительной договорённости с сотрудниками. Компания продолжит обслуживать клиентов через свои региональные склады там, где это возможно.


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Производство шин Nokian Tyres из-за коронавируса временно останавливается
{{material_129382}} Уточняется, что предприятие в заокеанском Дейтоне уйдет на вынужденные каникулы с завтрашнего дня (27 марта) и минимум на две недели. Всеволожская площадка Nokian Tyres будет простаивать с 30 марта по 5 апреля – все, как просил Президент РФ. Как отметил Эса Эронен, старший вице-президент по управлению поставками Nokian Tyres, компания «завершила все необходимые подготовительные мероприятия за обоих заводах и готова следовать рекомендациям местных властей».В течение периода закрытия на обоих заводах продолжат работу только те сотрудники, присутствие которых на предприятии является необходимым, и то - по предварительной договорённости с сотрудниками. Компания продолжит обслуживать клиентов через свои региональные склады там, где это возможно.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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