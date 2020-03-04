4 марта 2020, 13:29
Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили
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Фото: Skoda
Российский офис Volkswagen объявил о сокращении производства Skoda Rapid на заводе в Калуге. На такой шаг предприятие вынуждено было пойти в связи с нехваткой запчастей. Продажи обновленной версии Rapid перенесли на май.
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Более того, по неофициальной информации, полученной в соцсетях от активистов межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в конце апреля завод может уйти на простой продолжительностью в одну неделю. Оплата труда при этом будет производиться в размере 100% с последующей отработкой с оплатой в размере 150% по системе «Флексиконто». Система учитывает рабочее время в пределах между нормой Volkswagen и государственной нормой, а также перераспределяет рабочее время и предоставляет сотрудникам компенсации.
По данным МПРА, в простой уйдет только третья смена, а у сотрудников двух остальных смен рабочий день сократят на 40 минут, которые они должны будут отработать позднее. Официально пресс-служба компании эту информацию пока не подтверждает. В настоящее время завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпускает две модели Volkswagen (Tiguan и Polo) и лифтбеки Skoda Rapid. Его максимальная производственная мощность достигает 225 тысяч автомобилей в год.
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Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
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