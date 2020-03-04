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4 марта 2020, 13:29

Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили

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Фото: Skoda
Российский офис Volkswagen объявил о сокращении производства Skoda Rapid на заводе в Калуге. На такой шаг предприятие вынуждено было пойти в связи с нехваткой запчастей. Продажи обновленной версии Rapid перенесли на май.
Производство Skoda Rapid сократили выход обновленной модели отложили

Фото взято из открытых источников

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Обновленный лифтбек Skoda Rapid придется подождать до мая. Причиной стали проблемы с поставками автокомпонентнов. По этой же причине на калужском предприятии сократят выпуск автомобилей текущего поколения. Как удалось выяснить журналистам «Интерфакса», сокращение производства модели Rapid связано с нехваткой комплектующих, а именно – задних фонарей, которые завод получает от «международного поставщика».

Более того, по неофициальной информации, полученной в соцсетях от активистов межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в конце апреля завод может уйти на простой продолжительностью в одну неделю. Оплата труда при этом будет производиться в размере 100% с последующей отработкой с оплатой в размере 150% по системе «Флексиконто». Система учитывает рабочее время в пределах между нормой Volkswagen и государственной нормой, а также перераспределяет рабочее время и предоставляет сотрудникам компенсации. 

По данным МПРА, в простой уйдет только третья смена, а у сотрудников двух остальных смен рабочий день сократят на 40 минут, которые они должны будут отработать позднее. Официально пресс-служба компании эту информацию пока не подтверждает. В настоящее время завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпускает две модели Volkswagen (Tiguan и Polo) и лифтбеки Skoda Rapid. Его максимальная производственная мощность достигает 225 тысяч автомобилей в год.

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Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили
{{material_128367}}Обновленный лифтбек Skoda Rapid придется подождать до мая. Причиной стали проблемы с поставками автокомпонентнов. По этой же причине на калужском предприятии сократят выпуск автомобилей текущего поколения. Как удалось выяснить журналистам «Интерфакса», сокращение производства модели Rapid связано с нехваткой комплектующих, а именно – задних фонарей, которые завод получает от «международного поставщика».Более того, по неофициальной информации, полученной в соцсетях от активистов межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в конце апреля завод может уйти на простой продолжительностью в одну неделю. Оплата труда при этом будет производиться в размере 100% с последующей отработкой с оплатой в размере 150% по системе «Флексиконто». Система учитывает рабочее время в пределах между нормой Volkswagen и государственной нормой, а также перераспределяет рабочее время и предоставляет сотрудникам компенсации. По данным МПРА, в простой уйдет только третья смена, а у сотрудников двух остальных смен рабочий день сократят на 40 минут, которые они должны будут отработать позднее. Официально пресс-служба компании эту информацию пока не подтверждает. В настоящее время завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпускает две модели Volkswagen (Tiguan и Polo) и лифтбеки Skoda Rapid. Его максимальная производственная мощность достигает 225 тысяч автомобилей в год.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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