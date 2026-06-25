Прощай, легенда: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге полностью остановили выпуск Solaris - что там будут собирать теперь?

25 июня 2026, 10:34
Производство Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке остановлено
Производство Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке остановлено
В России полностью завершили выпуск автомобилей под маркой Solaris, а на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке стартует подготовка к производству новых моделей. Почему это решение важно для рынка, что будет с остатками машин и как изменится ассортимент - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что дилеры еще могут предложить последние экземпляры, но их хватит ненадолго.
Для российских автолюбителей это событие означает окончательное завершение эпохи: на бывшем заводе Hyundai Motor в Сестрорецке полностью остановлено производство автомобилей под маркой Solaris. Это решение напрямую влияет на доступность популярных моделей, которые долгие годы были одними из самых востребованных на рынке.
Как сообщает газета «Ведомости», на предприятии в Сестрорецке до недавнего времени продолжали собирать не только Hyundai Solaris и Creta, но и Kia Rio с Rio X. Однако теперь выпуск этих автомобилей прекращен полностью. Причина проста: запасы машинокомплектов, которые хранились на заводе с 2022 года, подошли к концу. По оценкам, их хватило примерно на 70 тысяч машин, но в 2026 году производство уже не велось.
Сейчас завод Hyundai Motor Manufacturing Rus переживает масштабную трансформацию. Производственные линии готовят к запуску новых моделей - речь идет о переименованных китайских Omoda. Это решение связано с изменениями на российском автомобильном рынке и необходимостью адаптироваться к новым условиям. По информации дилерского холдинга «Рольф», на складах АГР еще остались некоторые Solaris, но их хватит только до осени.
Для многих покупателей это может стать последней возможностью приобрести знакомые автомобили, которые еще недавно были символом доступности и надежности. Важно отметить, что смена модельного ряда на заводе - не единичный случай. Подобные процессы идут и у других автопроизводителей, что подтверждает общий тренд на переориентацию российского автопрома. Например, недавно стало известно, что Toyota также корректирует свои производственные планы из-за внешних факторов - подробнее об этом можно узнать в материале о сокращении зарубежного выпуска на 100 тысяч автомобилей.
Судя по имеющимся данным, переход на выпуск новых моделей позволит сохранить рабочие места и загрузку предприятия, но для покупателей это означает смену привычных брендов на новые, зачастую менее известные. Важно помнить, что остатки Solaris на складах - это последние машины, собранные по прежней технологии и с использованием оригинальных комплектующих. После их распродажи ассортимент дилеров заметно изменится, а привычные модели уступят место новым игрокам рынка.
Похожие материалы Солярис
-
25.06.2026, 10:22
Цены на бензин в Москве: что происходит на АЗС и почему водители волнуются
Москвичи все чаще обсуждают ситуацию с топливом: на табло АЗС заметны разные цены, а в соцсетях не утихают разговоры о возможном дефиците. Почему очереди на заправках не исчезают, как реагируют крупные сети и что говорят эксперты - разбираемся, что реально происходит и стоит ли паниковать. Мало кто знает, что для бензовозов ввели особые правила, а цены на топливо держат под контролем.Читать далее
-
25.06.2026, 08:51
В Петербурге стартовали испытания первых электромусоровозов на улицах города
В городе начались испытания новых машин. Проект обещает снизить шум и выбросы. Ожидаются перемены в сфере коммунального транспорта. Эксперимент уже привлек внимание специалистов.Читать далее
-
25.06.2026, 08:36
Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland
В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.06.2026, 08:08
Дефицит топлива в России: резкий рост цен на канистры и популярность присадок
В условиях перебоев с поставками топлива в России заметно вырос спрос на присадки и канистры для хранения бензина. Это привело к резкому скачку цен и дефициту емкостей на АЗС и в магазинах. Эксперты предупреждают о рисках и объясняют, как правильно хранить топливо.Читать далее
-
25.06.2026, 08:04
Стартовало производство обновленного электроседана «Амберавто А5» с новыми цветами
Компания «Автотор» запустила выпуск свежей партии электроседанов «Амберавто А5» с расширенной палитрой цветов и двумя комплектациями. До конца года планируется собрать 3,5 тысячи машин. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в России и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что цены с учетом субсидии начинаются от 2,2 млн рублей, а дилерская сеть уже охватывает 10 городов.Читать далее
-
25.06.2026, 07:56
Редкие советские автомобили: как мотозаводы СССР искали свой путь в автопроме
В 1950-1960-х годах небольшие советские заводы и энтузиасты создавали необычные автомобили, которые могли изменить отечественный автопром. Почему эти проекты не стали массовыми и как их разработки повлияли на будущее отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:47
Chery: какие модели выгоднее для покупки и дешевле в обслуживании
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить автомобили с лучшей надежностью, минимальными затратами на обслуживание и оптимальным расходом топлива. Почему эти параметры важны для российских водителей - в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:42
Ресурс двигателя Volga C50: эксперт назвал реальные цифры и условия эксплуатации
Мало кто знает, что двигатель нового седана Volga C50 способен пройти до 300 тысяч км, если соблюдать простые правила эксплуатации. Эксперт объяснил, какие детали требуют внимания, и почему этот мотор считается надежным. Что грозит при нарушении регламента и как сэкономить на ремонте - подробности в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:36
Почему ВАЗ-2103 не стал европейским хитом: разбор технических и рыночных причин
ВАЗ-2103 считался символом престижа в СССР, но за пределами страны так и не получил массового признания. Эксперты анализируют, какие технические решения и особенности производства повлияли на судьбу модели и почему она не смогла конкурировать с западными аналогами.Читать далее
-
25.06.2026, 07:31
Kia Tasman появился в продаже у дилеров в России: цены и комплектации
В Россию по параллельному импорту завезли новую партию Kia Tasman - теперь этот рамный пикап можно купить у дилеров сразу в нескольких версиях. Мало кто знает, что раньше такие машины попадали на рынок только через частные предложения, часто с пробегом. Теперь же официальные дилеры предлагают свежие комплектации с богатым оснащением и мощным мотором.Читать далее
Похожие материалы Солярис
-
25.06.2026, 10:22
Цены на бензин в Москве: что происходит на АЗС и почему водители волнуются
Москвичи все чаще обсуждают ситуацию с топливом: на табло АЗС заметны разные цены, а в соцсетях не утихают разговоры о возможном дефиците. Почему очереди на заправках не исчезают, как реагируют крупные сети и что говорят эксперты - разбираемся, что реально происходит и стоит ли паниковать. Мало кто знает, что для бензовозов ввели особые правила, а цены на топливо держат под контролем.Читать далее
-
25.06.2026, 08:51
В Петербурге стартовали испытания первых электромусоровозов на улицах города
В городе начались испытания новых машин. Проект обещает снизить шум и выбросы. Ожидаются перемены в сфере коммунального транспорта. Эксперимент уже привлек внимание специалистов.Читать далее
-
25.06.2026, 08:36
Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland
В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.06.2026, 08:08
Дефицит топлива в России: резкий рост цен на канистры и популярность присадок
В условиях перебоев с поставками топлива в России заметно вырос спрос на присадки и канистры для хранения бензина. Это привело к резкому скачку цен и дефициту емкостей на АЗС и в магазинах. Эксперты предупреждают о рисках и объясняют, как правильно хранить топливо.Читать далее
-
25.06.2026, 08:04
Стартовало производство обновленного электроседана «Амберавто А5» с новыми цветами
Компания «Автотор» запустила выпуск свежей партии электроседанов «Амберавто А5» с расширенной палитрой цветов и двумя комплектациями. До конца года планируется собрать 3,5 тысячи машин. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в России и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что цены с учетом субсидии начинаются от 2,2 млн рублей, а дилерская сеть уже охватывает 10 городов.Читать далее
-
25.06.2026, 07:56
Редкие советские автомобили: как мотозаводы СССР искали свой путь в автопроме
В 1950-1960-х годах небольшие советские заводы и энтузиасты создавали необычные автомобили, которые могли изменить отечественный автопром. Почему эти проекты не стали массовыми и как их разработки повлияли на будущее отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:47
Chery: какие модели выгоднее для покупки и дешевле в обслуживании
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить автомобили с лучшей надежностью, минимальными затратами на обслуживание и оптимальным расходом топлива. Почему эти параметры важны для российских водителей - в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:42
Ресурс двигателя Volga C50: эксперт назвал реальные цифры и условия эксплуатации
Мало кто знает, что двигатель нового седана Volga C50 способен пройти до 300 тысяч км, если соблюдать простые правила эксплуатации. Эксперт объяснил, какие детали требуют внимания, и почему этот мотор считается надежным. Что грозит при нарушении регламента и как сэкономить на ремонте - подробности в материале.Читать далее
-
25.06.2026, 07:36
Почему ВАЗ-2103 не стал европейским хитом: разбор технических и рыночных причин
ВАЗ-2103 считался символом престижа в СССР, но за пределами страны так и не получил массового признания. Эксперты анализируют, какие технические решения и особенности производства повлияли на судьбу модели и почему она не смогла конкурировать с западными аналогами.Читать далее
-
25.06.2026, 07:31
Kia Tasman появился в продаже у дилеров в России: цены и комплектации
В Россию по параллельному импорту завезли новую партию Kia Tasman - теперь этот рамный пикап можно купить у дилеров сразу в нескольких версиях. Мало кто знает, что раньше такие машины попадали на рынок только через частные предложения, часто с пробегом. Теперь же официальные дилеры предлагают свежие комплектации с богатым оснащением и мощным мотором.Читать далее