Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 10:34

Производство Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке остановлено

Производство Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке остановлено

Прощай, легенда: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге полностью остановили выпуск Solaris - что там будут собирать теперь?

Производство Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке остановлено

В России полностью завершили выпуск автомобилей под маркой Solaris, а на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке стартует подготовка к производству новых моделей. Почему это решение важно для рынка, что будет с остатками машин и как изменится ассортимент - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что дилеры еще могут предложить последние экземпляры, но их хватит ненадолго.

В России полностью завершили выпуск автомобилей под маркой Solaris, а на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке стартует подготовка к производству новых моделей. Почему это решение важно для рынка, что будет с остатками машин и как изменится ассортимент - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что дилеры еще могут предложить последние экземпляры, но их хватит ненадолго.

Для российских автолюбителей это событие означает окончательное завершение эпохи: на бывшем заводе Hyundai Motor в Сестрорецке полностью остановлено производство автомобилей под маркой Solaris. Это решение напрямую влияет на доступность популярных моделей, которые долгие годы были одними из самых востребованных на рынке.

Как сообщает газета «Ведомости», на предприятии в Сестрорецке до недавнего времени продолжали собирать не только Hyundai Solaris и Creta, но и Kia Rio с Rio X. Однако теперь выпуск этих автомобилей прекращен полностью. Причина проста: запасы машинокомплектов, которые хранились на заводе с 2022 года, подошли к концу. По оценкам, их хватило примерно на 70 тысяч машин, но в 2026 году производство уже не велось.

Сейчас завод Hyundai Motor Manufacturing Rus переживает масштабную трансформацию. Производственные линии готовят к запуску новых моделей - речь идет о переименованных китайских Omoda. Это решение связано с изменениями на российском автомобильном рынке и необходимостью адаптироваться к новым условиям. По информации дилерского холдинга «Рольф», на складах АГР еще остались некоторые Solaris, но их хватит только до осени.

Для многих покупателей это может стать последней возможностью приобрести знакомые автомобили, которые еще недавно были символом доступности и надежности. Важно отметить, что смена модельного ряда на заводе - не единичный случай. Подобные процессы идут и у других автопроизводителей, что подтверждает общий тренд на переориентацию российского автопрома. Например, недавно стало известно, что Toyota также корректирует свои производственные планы из-за внешних факторов - подробнее об этом можно узнать в материале о сокращении зарубежного выпуска на 100 тысяч автомобилей.

Судя по имеющимся данным, переход на выпуск новых моделей позволит сохранить рабочие места и загрузку предприятия, но для покупателей это означает смену привычных брендов на новые, зачастую менее известные. Важно помнить, что остатки Solaris на складах - это последние машины, собранные по прежней технологии и с использованием оригинальных комплектующих. После их распродажи ассортимент дилеров заметно изменится, а привычные модели уступят место новым игрокам рынка.

Упомянутые марки: Solaris
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