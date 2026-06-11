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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 08:33

Производство Tank 300 стартовало на «Автоторе»: что изменится для рынка

Производство Tank 300 стартовало на «Автоторе»: что изменится для рынка

Tank 300 начали собирать в России: что ждет покупателей?

Производство Tank 300 стартовало на «Автоторе»: что изменится для рынка

Калининградский «Автотор» начал выпускать рамные внедорожники Tank 300, которые раньше ввозили из Китая уже собранными. Теперь сборка идет по контракту с Great Wall Motor, а кузова поступают крупными узлами. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Калининградский «Автотор» начал выпускать рамные внедорожники Tank 300, которые раньше ввозили из Китая уже собранными. Теперь сборка идет по контракту с Great Wall Motor, а кузова поступают крупными узлами. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Начало производства Tank 300 на калининградском «Автоторе» - событие, которое может заметно изменить ситуацию на российском рынке внедорожников. До этого момента Tank 300 поступал в Россию исключительно в виде полностью готовых автомобилей из Китая, что ограничивало возможности для адаптации модели под местные условия и влияло на стоимость.

Теперь, когда сборка организована на территории России, у покупателей появляется шанс получить более доступные автомобили, а у производителей - возможность постепенно увеличивать долю локальных компонентов. На первом этапе «Автотор» осуществляет крупноузловую сборку: из Китая приходят уже сваренные и окрашенные кузова, которые затем превращаются в полноценные автомобили на калининградском заводе. Такой подход позволяет ускорить процесс и снизить логистические издержки.

Контрактным партнером «Автотора» выступает российское подразделение Great Wall Motor, которое отвечает за организацию производства и контроль качества. Как отмечают представители завода, все этапы сборки Tank 300 проходят по стандартам GWM, что должно гарантировать соответствие заявленным характеристикам и надежности. В будущем планируется расширять локализацию, что может привести к появлению новых рабочих мест и развитию смежных отраслей.

Интересно, что подобные шаги по локализации производства уже оказывают влияние на рынок новых автомобилей в России. Например, недавний старт продаж Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором также стал заметным событием для автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Citroen C5X на российском рынке.

Судя по имеющимся данным, запуск сборки Tank 300 на «Автоторе» может стать началом новой волны локализации китайских автомобилей в России. Это не только снижает зависимость от импорта, но и создает условия для появления более выгодных предложений для покупателей. Важно отметить, что Tank 300 - рамный внедорожник, который уже успел завоевать популярность благодаря сочетанию проходимости и современного оснащения. Если планы по углублению локализации будут реализованы, можно ожидать дальнейшего расширения модельного ряда и появления новых опций, адаптированных под российские условия.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK
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