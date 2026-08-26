Почему популярный кроссовер исчез с рынка так быстро - все подробности

Производство Tenet T4 завершено: на смену пришел удлиненный T4L

Выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в России прекратили менее чем через год. Причина - появление новой версии. Модель быстро уступила место конкуренту. Подробности - в нашем материале.

Выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в России прекратили менее чем через год. Причина - появление новой версии. Модель быстро уступила место конкуренту. Подробности - в нашем материале.

До того как на российском рынке появилась марка Tenet, кроссовер уже был хорошо знаком автомобилистам под именем Chery Tiggo 4. Эта модель стала привычной для городских улиц и часто использовалась в такси. После ухода зарубежных брендов спрос на нее заметно вырос, ведь выбор новых машин стал ограничен, а Tiggo 4 оказался доступным и практичным вариантом.

В конце 2024 года дилеры начали предлагать обновленную версию после второго рестайлинга. Внешний вид стал современнее, интерьер тоже изменился, но техническая часть осталась прежней, сообщает njcar.ru. Позже производство перенесли в Калугу, на бывший завод Volkswagen. С августа 2025 года кроссовер начали собирать под брендом Tenet с индексом T4, одновременно изменив некоторые этапы сборки кузова.

Переименование не повлияло на популярность - за пять месяцев Tenet T4 стал лидером среди кроссоверов по продажам в России. Однако уже в июле 2026 года выпуск этой модели был остановлен. Причиной стал старт производства новой удлиненной версии - Tenet T4L, которая быстро заинтересовала покупателей.

На первый взгляд, T4L мало отличается от предшественника. Однако длина кузова увеличилась почти на 19 сантиметров и теперь составляет 4506 мм, а высота выросла на 5 см до 1701 мм. Ширина осталась прежней - 1828 мм. Благодаря этим изменениям колесная база стала длиннее, а объем багажника вырос с 340 до 475 литров. В задней подвеске теперь используется многорычажная схема вместо балки. Интересно, что передняя часть кузова досталась T4L от T4, а задняя - от Chery Tiggo 7 Pro. Такой комбинации нет в китайской линейке Chery - модель адаптировали специально для России.

Для защиты от коррозии кузов полностью погружают в грунтовочную ванну, а затем обрабатывают воском внутренние полости. Несмотря на увеличение размеров, стоимость T4L оказалась ниже: комплектация «Актив» подешевела на 130 тысяч рублей, а «Прайм» - на 20 тысяч.

С переходом на новую модель выбор двигателей стал скромнее. Теперь доступен только 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. с шестиступенчатой роботизированной коробкой. Ранее у T4 был еще атмосферный двигатель на 113 л.с. с механикой или вариатором, но пока неизвестно, вернется ли он в продажу.

Tenet T4 пользовался спросом: с января по июнь 2026 года он занял четвертое место по продажам среди кроссоверов, уступив лишь Tenet T7, Haval Jolion и Lada Niva Travel. Однако производитель решил не делить мощности между двумя похожими моделями и сделал ставку на более просторный T4L. Уже в июне дилеры реализовали 3683 экземпляра новой версии, что позволило ей войти в пятерку лидеров рынка. Осенью 2026 года в Калуге планируют начать выпуск полноприводных модификаций T4L.