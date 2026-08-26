Почему популярный кроссовер исчез с рынка так быстро - все подробности

26 августа 2026, 15:36
Производство Tenet T4 завершено: на смену пришел удлиненный T4L
Производство Tenet T4 завершено: на смену пришел удлиненный T4L
Выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в России прекратили менее чем через год. Причина - появление новой версии. Модель быстро уступила место конкуренту. Подробности - в нашем материале.
До того как на российском рынке появилась марка Tenet, кроссовер уже был хорошо знаком автомобилистам под именем Chery Tiggo 4. Эта модель стала привычной для городских улиц и часто использовалась в такси. После ухода зарубежных брендов спрос на нее заметно вырос, ведь выбор новых машин стал ограничен, а Tiggo 4 оказался доступным и практичным вариантом.
В конце 2024 года дилеры начали предлагать обновленную версию после второго рестайлинга. Внешний вид стал современнее, интерьер тоже изменился, но техническая часть осталась прежней, сообщает njcar.ru. Позже производство перенесли в Калугу, на бывший завод Volkswagen. С августа 2025 года кроссовер начали собирать под брендом Tenet с индексом T4, одновременно изменив некоторые этапы сборки кузова.
Переименование не повлияло на популярность - за пять месяцев Tenet T4 стал лидером среди кроссоверов по продажам в России. Однако уже в июле 2026 года выпуск этой модели был остановлен. Причиной стал старт производства новой удлиненной версии - Tenet T4L, которая быстро заинтересовала покупателей.
На первый взгляд, T4L мало отличается от предшественника. Однако длина кузова увеличилась почти на 19 сантиметров и теперь составляет 4506 мм, а высота выросла на 5 см до 1701 мм. Ширина осталась прежней - 1828 мм. Благодаря этим изменениям колесная база стала длиннее, а объем багажника вырос с 340 до 475 литров. В задней подвеске теперь используется многорычажная схема вместо балки. Интересно, что передняя часть кузова досталась T4L от T4, а задняя - от Chery Tiggo 7 Pro. Такой комбинации нет в китайской линейке Chery - модель адаптировали специально для России.
Для защиты от коррозии кузов полностью погружают в грунтовочную ванну, а затем обрабатывают воском внутренние полости. Несмотря на увеличение размеров, стоимость T4L оказалась ниже: комплектация «Актив» подешевела на 130 тысяч рублей, а «Прайм» - на 20 тысяч.
С переходом на новую модель выбор двигателей стал скромнее. Теперь доступен только 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. с шестиступенчатой роботизированной коробкой. Ранее у T4 был еще атмосферный двигатель на 113 л.с. с механикой или вариатором, но пока неизвестно, вернется ли он в продажу.
Tenet T4 пользовался спросом: с января по июнь 2026 года он занял четвертое место по продажам среди кроссоверов, уступив лишь Tenet T7, Haval Jolion и Lada Niva Travel. Однако производитель решил не делить мощности между двумя похожими моделями и сделал ставку на более просторный T4L. Уже в июне дилеры реализовали 3683 экземпляра новой версии, что позволило ей войти в пятерку лидеров рынка. Осенью 2026 года в Калуге планируют начать выпуск полноприводных модификаций T4L.
Похожие материалы Тенет
-
26.08.2026, 08:16
Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене. Читать далее
-
25.08.2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,7 млн рублей - это заметно ниже стоимости ближайших конкурентов. Модель привлекает сочетанием японской надежности и доступности, что особенно актуально на фоне подорожания других кроссоверов.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
24.08.2026, 07:00
Kia Seltos снова в продаже в России: цены ниже конкурентов, поставки из Китая
На российском рынке вновь доступен кроссовер Kia Seltos, который теперь поставляется из Китая и предлагается по цене ниже, чем у ближайших конкурентов. Модель выделяется оснащением и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
20.08.2026, 08:03
Tenet T4 сняли с производства через 11 месяцев: что изменилось на рынке кроссоверов
На российском рынке кроссоверов произошла неожиданная смена: Tenet T4, один из самых доступных и популярных автомобилей, был снят с производства менее чем за год. Его место заняла новая модель Tenet T4L, специально адаптированная для России. Разбираемся, что стоит за этим решением и как оно повлияет на выбор покупателей.Читать далее
-
17.08.2026, 14:51
Tenet T4L: новая трансмиссия и расширение возможностей кроссовера
На российском рынке кроссоверов назревают перемены: Tenet T4L может получить механическую коробку передач, чего давно ждут многие водители. Производитель уже рассматривает этот вариант, а также готовит новые режимы движения. Что это значит для покупателей и какие еще изменения грядут - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.08.2026, 17:01
Tenet T4 снят с производства: что изменилось на рынке кроссоверов России
Tenet T4 считался одним из самых доступных кроссоверов в России и быстро завоевал популярность, но его производство завершили менее чем через год. Разбираемся, почему это произошло и как изменился выбор для покупателей именно сейчас.Читать далее
-
11.08.2026, 11:30
FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи
Китайские кроссоверы FAW Bestune T77 и Tenet T4L заметно отличаются по характеру и возможностям. В условиях российского рынка выбор между ними становится особенно актуальным: один ориентирован на динамику, другой - на комфорт и вместимость.Читать далее
-
11.08.2026, 06:04
Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели
В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
26.08.2026, 08:16
Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене. Читать далее
-
25.08.2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,7 млн рублей - это заметно ниже стоимости ближайших конкурентов. Модель привлекает сочетанием японской надежности и доступности, что особенно актуально на фоне подорожания других кроссоверов.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
24.08.2026, 07:00
Kia Seltos снова в продаже в России: цены ниже конкурентов, поставки из Китая
На российском рынке вновь доступен кроссовер Kia Seltos, который теперь поставляется из Китая и предлагается по цене ниже, чем у ближайших конкурентов. Модель выделяется оснащением и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
20.08.2026, 08:03
Tenet T4 сняли с производства через 11 месяцев: что изменилось на рынке кроссоверов
На российском рынке кроссоверов произошла неожиданная смена: Tenet T4, один из самых доступных и популярных автомобилей, был снят с производства менее чем за год. Его место заняла новая модель Tenet T4L, специально адаптированная для России. Разбираемся, что стоит за этим решением и как оно повлияет на выбор покупателей.Читать далее
-
17.08.2026, 14:51
Tenet T4L: новая трансмиссия и расширение возможностей кроссовера
На российском рынке кроссоверов назревают перемены: Tenet T4L может получить механическую коробку передач, чего давно ждут многие водители. Производитель уже рассматривает этот вариант, а также готовит новые режимы движения. Что это значит для покупателей и какие еще изменения грядут - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.08.2026, 17:01
Tenet T4 снят с производства: что изменилось на рынке кроссоверов России
Tenet T4 считался одним из самых доступных кроссоверов в России и быстро завоевал популярность, но его производство завершили менее чем через год. Разбираемся, почему это произошло и как изменился выбор для покупателей именно сейчас.Читать далее
-
11.08.2026, 11:30
FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи
Китайские кроссоверы FAW Bestune T77 и Tenet T4L заметно отличаются по характеру и возможностям. В условиях российского рынка выбор между ними становится особенно актуальным: один ориентирован на динамику, другой - на комфорт и вместимость.Читать далее
-
11.08.2026, 06:04
Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели
В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.Читать далее