Вопрос снят: как на самом деле делают тормозные колодки для российских автомобилей на заводе FAP в Китае

9 февраля 2026, 11:29
Производство тормозных колодок FAP: как устроен современный китайский завод
Как сегодня на китайских заводах создают тормозные колодки для российского рынка. Мало кто знает, что современные технологии и строгий контроль качества уже стали нормой. Что скрывается за привычной упаковкой - разбираемся подробно.
В последние годы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с необходимостью выбирать запчасти, произведенные в Китае. Особенно это актуально для таких критически важных компонентов, как тормозные колодки. Причина проста: многие мировые бренды перенесли свои производственные мощности в Поднебесную, а отечественный рынок вынужден адаптироваться к новым реалиям. Вопрос доверия к качеству китайских деталей остается острым, ведь от надежности тормозов напрямую зависит безопасность на дороге.
Как сообщает журнал «Движок», чтобы развеять сомнения, была организована поездка на завод FAP в Нанкине - одном из крупнейших предприятий, выпускающих тормозные колодки для российского рынка. Здесь удалось проследить весь путь детали: от поступления сырья до финальной упаковки. Оказалось, что процесс производства куда сложнее и технологичнее, чем принято думать.
От сырья до фрикционного слоя: начало пути
Все начинается со склада, где хранятся компоненты для фрикционного слоя. Каждый ингредиент строго дозируется автоматикой в зависимости от модели автомобиля и требуемых характеристик торможения. Смесь тщательно перемешивается, после чего отправляется на специальный склад с контролируемой температурой и влажностью. Такой подход позволяет поддерживать постоянное качество и минимизировать простои на линии.
Интересно, что для разных типов колодок используются свои формулы, а цветовая маркировка коробов помогает не перепутать составы. Это важный момент, ведь даже небольшое отклонение в рецептуре может повлиять на эффективность торможения.
Подготовка основания и формирование колодки
Далее в дело вступает основа колодки - металлический каркас. Его очищают и шлифуют, чтобы обеспечить идеальное сцепление с фрикционным материалом. После нанесения клея смесь прессуется под высоким давлением, а затем заготовка отправляется в печь, где при температуре 150 градусов приобретает привычную форму.
Однако на этом этапе колодка еще не готова к эксплуатации. Для достижения нужной твердости и рабочих характеристик ее дополнительно «запекают» при 200 градусах в течение шести часов. Только после этого начинается финишная обработка: снятие фаски, скругление краев, нанесение антикоррозийного покрытия и установка противоскрипной пластины.
Контроль качества и лабораторные испытания
Особое внимание на заводе уделяют контролю качества. Готовые колодки проходят испытания на динамометрических стендах, где моделируются различные режимы торможения, включая экстремальные нагрузки. Проверяется не только эффективность, но и износостойкость, а также прочность соединения фрикционного слоя с основанием.
В лаборатории также тестируют предел прочности на сдвиг, чтобы убедиться, что колодка выдержит даже самые тяжелые условия эксплуатации. Инженеры R&D-отдела ежемесячно разрабатывают десятки новых артикулов, что позволяет быстро реагировать на запросы рынка и обновлять ассортимент.
Производство барабанных колодок: свои нюансы
На предприятии FAP выпускают не только дисковые, но и барабанные тормозные колодки. Здесь процесс начинается с шлифовки заготовки, затем основа покрывается антикоррозийным составом и нагревается до 100 градусов. После соединения с фрикционным слоем конструкцию дополнительно сушат при 210 градусах, чтобы обеспечить максимальную прочность склейки.
Финальный этап - удаление технологических элементов, вакуумная упаковка и отправка в картонные коробки. Такой подход гарантирует, что колодки поступают к потребителю в идеальном состоянии, готовые к установке.
Современные стандарты и выводы
Посещение завода FAP в Нанкине показало, что современные китайские предприятия оснащены по последнему слову техники. Автоматизация, строгий контроль на каждом этапе и постоянное обновление технологий позволяют выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам. Для российских автомобилистов это означает, что опасения по поводу качества тормозных колодок из Китая во многом устарели. Сегодня такие детали проходят многоступенчатую проверку и могут конкурировать с европейскими аналогами.
Стоит отметить, что тема китайских автокомпонентов становится все более актуальной не только из-за расширения ассортимента, но и в связи с изменениями на рынке безопасности. Недавно мы подробно разбирали, почему отечественные и китайские автомобили все чаще становятся объектами угона, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Подробнее о том, какие модели оказались в зоне риска, читайте в нашем материале по этой ссылке.
