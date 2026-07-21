Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:20

Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности

Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности

Hennessey анонсировала Project Overlord: 900-сильный V8 с «механикой» вместо погони за рекордами

Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности

Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.

Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.

Американская компания Hennessey анонсировала разработку гиперкара Project Overlord, который должен стать главным событием для поклонников автомобилей с классическим характером. В отличие от большинства современных суперкаров, новинка обеспечивает не рекордную скорость, а удовольствие от управления и механических ощущений.

Проект Overlord будет оснащён бензиновым двигателем V8 и механической коробкой передач — решение, которое сегодня встречается всё реже даже среди эксклюзивных моделей. По предварительным данным, мощность составляет около 900 лошадиных сил, что почти вдвое меньше, чем у Venom F5, однако инженеры Hennessey подчёркивают: ключевым станет не разгон, а обратная связь с автомобилем.

Производитель намерен создать максимально лёгкую и «аналоговую» машину, противопоставляя её цифровым и сверхмощным конкурентам. В компании считают, что современные гиперкары слишком увлеклись гонкой за цифрами, забывая о процессе вождения. Project Overlord должен вернуть водителю контроль и эмоции, которые невозможно получить за рулём полностью автоматизированных автомобилей.

Как пишет Carscoops, новая модель сохраняет философию Hennessey — мощные бензиновые моторы и незабываемый характер. Компания не планирует переходить на полностью электрические силовые установки для ключевых гиперкаров, учитывая, что именно двигатели внутреннего сгорания обеспечивают сохранение уникальности и эмоциональности машины.

Первые подробности о Project Overlord появились спустя несколько лет после запуска Venom F5. Ожидается, что дебют новинки состоится в августе 2026 года. Подобный подход может свидетельствовать о растущем интересе к «чистому» вождению среди энтузиастов, несмотря на глобальную тенденцию к электрификации. Для российского рынка это может быть особенно актуально: механика и знаменитый V8 остаются востребованными среди коллекционеров и ценителей классических автомобилей. Важно отметить, что Hennessey традиционно выпускает ограниченные серии, что делает Project Overlord надёжным и интересным объектом для инвестиций и коллекционирования.

Упомянутые марки: Hennessey
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