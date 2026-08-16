Аккумуляторы вместо топлива: первый мега-лайнер на электротяге превосходит все существующие «зелёные» проекты

Project Vision: первый полностью электрический круизный лайнер от Meyer Werft

Немецкая компания Meyer Werft анонсировала концепцию Project Vision - круизного лайнера, работающего только на аккумуляторах. Судно обещает снизить выбросы до 95% и может выйти на европейские маршруты уже в 2031 году. Это событие может стать поворотным для всей отрасли.

Немецкая компания Meyer Werft анонсировала концепцию Project Vision - круизного лайнера, работающего только на аккумуляторах. Судно обещает снизить выбросы до 95% и может выйти на европейские маршруты уже в 2031 году. Это событие может стать поворотным для всей отрасли.

Появление концепции Project Vision Мейера Верфта может стать одним из самых перспективных событий в сфере морских перевозок в последнее десятилетие. Впервые круизный лайнер такого масштаба будет полностью работать на аккумуляторах, что откроет новые горизонты для экологически чистого туризма и судоходства.

Видение проекта - это 275-метровое судно водоизмещением около 82 000 тонн, рассчитанное на 1856 пассажиров. Система питания от норвежской Corvus Energy, зарядное устройство будет запущено на специальных высокомощных береговых станциях в ведущих европейских портах. По прогнозам, к 2030 году около сотни портов Европы обзаведутся необходимой инфраструктурой для обслуживания подобных судов.

Мейер Верфт отмечает, что использование проверенных морских технологий позволяет сократить выбросы до 95%. Первый выход онлайн-ведущего в 2031 году, основной акцент сделан на европейские маршруты. Для более экономичных рейсов, включая трансатлантические, возможен вариант гибридной версии с небольшими генераторами.

Компания пока не раскрывает точные параметры батарей и дальность автономного плавания, однако предполагается, что поставка сделана в отношении надежных компонентов. Важно, что Project Vision заметно превосходит по размерам другие проекты с нулевыми выбросами, такие как норвежский Hurtigruten Sea Zero, рассчитанный всего на 500 пассажиров и использующий роторные паруса и солнечные панели.

Переход к электрическим лайнерам может изменить не только экологическую ситуацию, но и структуру рынка морских перевозок. Важно отметить, что подобные инициативы уже возникают и в других сегментах транспорта: например, активно обсуждается развитие электротранспорта и в различных электроскутерах, как видно из материала о новых моделях CityCoco - эксперты отмечают схожие тенденции в электрификации транспорта . Запуск Project Vision может стать отправной точкой для массового внедрения экологических технологий в круизной индустрии, а также ускоренного развития в европейских портах. Для России этот опыт может быть использован при переходе на нормальные порты и внедрении новых стандартов в судостроении.