16 августа 2026, 09:17
Project Vision: первый полностью электрический круизный лайнер от Meyer Werft
Project Vision: первый полностью электрический круизный лайнер от Meyer Werft
Немецкая компания Meyer Werft анонсировала концепцию Project Vision - круизного лайнера, работающего только на аккумуляторах. Судно обещает снизить выбросы до 95% и может выйти на европейские маршруты уже в 2031 году. Это событие может стать поворотным для всей отрасли.
Появление концепции Project Vision Мейера Верфта может стать одним из самых перспективных событий в сфере морских перевозок в последнее десятилетие. Впервые круизный лайнер такого масштаба будет полностью работать на аккумуляторах, что откроет новые горизонты для экологически чистого туризма и судоходства.
Видение проекта - это 275-метровое судно водоизмещением около 82 000 тонн, рассчитанное на 1856 пассажиров. Система питания от норвежской Corvus Energy, зарядное устройство будет запущено на специальных высокомощных береговых станциях в ведущих европейских портах. По прогнозам, к 2030 году около сотни портов Европы обзаведутся необходимой инфраструктурой для обслуживания подобных судов.
Мейер Верфт отмечает, что использование проверенных морских технологий позволяет сократить выбросы до 95%. Первый выход онлайн-ведущего в 2031 году, основной акцент сделан на европейские маршруты. Для более экономичных рейсов, включая трансатлантические, возможен вариант гибридной версии с небольшими генераторами.
Компания пока не раскрывает точные параметры батарей и дальность автономного плавания, однако предполагается, что поставка сделана в отношении надежных компонентов. Важно, что Project Vision заметно превосходит по размерам другие проекты с нулевыми выбросами, такие как норвежский Hurtigruten Sea Zero, рассчитанный всего на 500 пассажиров и использующий роторные паруса и солнечные панели.
Переход к электрическим лайнерам может изменить не только экологическую ситуацию, но и структуру рынка морских перевозок. Важно отметить, что подобные инициативы уже возникают и в других сегментах транспорта: например, активно обсуждается развитие электротранспорта и в различных электроскутерах, как видно из материала о новых моделях CityCoco - эксперты отмечают схожие тенденции в электрификации транспорта . Запуск Project Vision может стать отправной точкой для массового внедрения экологических технологий в круизной индустрии, а также ускоренного развития в европейских портах. Для России этот опыт может быть использован при переходе на нормальные порты и внедрении новых стандартов в судостроении.
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