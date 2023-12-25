Прокатная фирма отказалась выдать Mercedes-AMG чемпиону Формулы-1: он еще слишком для такой мощной машины

Ранее мы писали А вы знаете, насколько быстро могут ездить автомобили Формулы-1? Один из первых вопросов, который часто задают новые поклонники Формулы-1: с какой скоростью гоняют болиды ... Читать далее

После триумфального завершения очередного сезона Макс Ферстаппен проводил отпуск в Португалии и решил взять арендовать 4-дверное купе Mercedes-AMG GT, но получил отказ. Сотрудник компании Sixt заявил, что Макс «слишком молод», чтобы водить суперкар, максимальная скорость которого составляет 315 км/ч. Такую машину доверяют только людям от 30 лет и старше, а Ферстаппену в сентябре исполнилось всего 26, пишет Sun

По иронии судьбы, именно с болидами Mercedes команда Ферстаппена Red Bull Racing сражается в чемпионате Формулы-1 на протяжении последнего десятилетия. Взамен гонщику предложили арендовать BMW 5-Series, максимальная скорость которого принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. Аренду Mercedes-AMG GT оформил на себя менеджер Ферстаппена Раймон Вермюлен.

Фото: Mercedes

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Макс Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. Впервые выехал на старт королевских гонок, когда ему было 17 лет и 165 дней. В следующем сезоне, выступая за Red Bull Racing, голландец выиграл свой первый Гран-при в возрасте 18 лет в Испании, став самым молодым гонщиком, когда-либо выигравшим гонку Формулы-1. С этого момента он выиграл еще 53 гонки и 98 раз поднимался на подиум.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р )

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