Прокатная фирма отказалась выдать Mercedes-AMG чемпиону Формулы-1: он еще слишком для такой мощной машины
Фото: Mercedes-Benz
По иронии судьбы, именно с болидами Mercedes команда Ферстаппена Red Bull Racing сражается в чемпионате Формулы-1 на протяжении последнего десятилетия. Взамен гонщику предложили арендовать BMW 5-Series, максимальная скорость которого принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. Аренду Mercedes-AMG GT оформил на себя менеджер Ферстаппена Раймон Вермюлен.
Макс Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. Впервые выехал на старт королевских гонок, когда ему было 17 лет и 165 дней. В следующем сезоне, выступая за Red Bull Racing, голландец выиграл свой первый Гран-при в возрасте 18 лет в Испании, став самым молодым гонщиком, когда-либо выигравшим гонку Формулы-1. С этого момента он выиграл еще 53 гонки и 98 раз поднимался на подиум.
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Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
25.08.2023, 16:09
Бойня суперкаров: 9 роскошных автомобилей разбиты после аварии автовоза (видео)
Очень дорогая авария произошла вечером в среду, 23 августа, на трассе А20 в окрестностях Фарнингема (графство Кент, Великобритания). Автовоз с девятью роскошными спорткарами на борту опрокинулся на бок. Водитель отделался легкими травмами, чего не скажешь о дорогих автомобилях.Читать далее
-
05.04.2023, 09:34
Erebos X – американский суперкар с мотором от Mercedes-AMG
Американская компания Parker Brothers Concepts построила суперкар Erebos X по мотивам концепта Mercedes AMG Vision Gran Turismo, представленного в 2013 году. Автомобиль планируется выпустить небольшим тиражом в 10 экземпляров, каждый из которых будет стоит не менее 1,5 млн долларов.Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
02.09.2022, 08:06
5 самых быстрых автомобилей Нюрбургринга
Северная петля немецкой трассы Нюрбургринг – одна из самых известных в мире и, пожалуй, самая сложная. За крутые повороты и резкие перепады высот ее прозвали «Зеленым адом». Гонки здесь уже не проводят, зато автопроизводители с удовольствием проверяют на Нюрбургринге динамику и управляемость своих суперкаров.Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
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