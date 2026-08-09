Прокол на протекторе и боковине: где заплатка спасет колесо, а где приведет к ДТП

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 14:01

Прокол протектора и повреждение боковины: почему ремонт возможен не всегда

Прокол протектора и повреждение боковины: почему ремонт возможен не всегда

Прокол на протекторе и боковине: где заплатка спасет колесо, а где приведет к ДТП

Прокол протектора и повреждение боковины: почему ремонт возможен не всегда

Вопрос ремонта шин актуален для каждого водителя. Важно знать, что не все проколы одинаково безопасны для восстановления. Разбираемся, почему место повреждения определяет судьбу шины и какие риски связаны с попытками ремонта боковины. Это важно знать, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.

Вопрос ремонта шин актуален для каждого водителя. Важно знать, что не все проколы одинаково безопасны для восстановления. Разбираемся, почему место повреждения определяет судьбу шины и какие риски связаны с попытками ремонта боковины. Это важно знать, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.

Прокол шины - ситуация, с которой сталкивался почти каждый водитель. Но далеко не всегда повреждение можно устранить без последствий: многое зависит от того, где именно оказался гвоздь или саморез. Если отверстие появилось в центральной части протектора, шину часто сохраняют. А вот прокол боковины или плечевой зоны почти всегда означает замену - и это не прихоть шиномонтажников, а вопрос безопасности.

Строительство современной радиальной шины сложнее, чем кажется на первый взгляд. Внутри - не только резина, но и сложная система кордовых нитей, стальных поясов и герметизирующих слоев. Протектор отвечает за сцепление и долговечность, боковина - за гибкость и амортизацию. Именно поэтому методы ремонта этой зоны имеют принципиальное значение.

Если прокол приходится на центральную часть протектора, силовые конструкции вокруг отверстий сохранят прочность. Жесткие пояса стабилизируют участок, а правильно установленная заплатка или грибок позволяют сохранить герметичность и надежно закрыть пробой. Такой ремонт возможен только при небольшом диаметре повреждения (до 6 мм) и отсутствии других дефектов. 

Боковина - совсем другая история. Здесь нет стальных ремней, а кордовые нити закрывают слоем эластичной резины. При каждом повороте колеса боковина изгибается, нагревается и создает значительную нагрузку. Если прокол затронул хотя бы часть корда, даже самая сильная заплатка не восстановит прочности. Боковина может разрушиться в самый неожиданный момент.

Плечевая зона – переход между протектором и боковиной – также запрещен к ремонту. Здесь заканчиваются стальные пояса и начинается гибкая часть. Повреждение в этой области часто ошибочно принимают за прокол протектора, но попытка ремонта приводит к тем же рискам, что и с боковиной: термическая нагрузка, перегрев, возможное расслоение.

Даже если прокол находится в разрешенной к ремонту зоне протектора, не всегда есть смысл его ремонтировать. Слишком большое отверстие, длинный порез, повреждение корда - все это повод для замены. Особое внимание стоит изучить состоянию шины после потери давления: движение на спущенном колесе приводит к перегреву, разрушению корда и внутреннего слоя, а внешне может остаться лишь небольшое отверстие. Поэтому проверка проводится только после снятия с диска.

Грамотный подход к уходу за шинами – не менее важен, чем уход за другими элементами автомобиля. Например, своевременная чистка и замена жиклеров карбюратора также влияет на безопасность и экономичность, как подробно разбиралось в материале о влиянии состояния жиклеров на работу двигателя .

Шина - это сложная инженерная конструкция. Прокол протектора в центральной части при соблюдении всех условий можно устранить, но повреждение боковины или плеча - это всегда риск, который не оправдывает экономию. В России, как и в большинстве стран, такие ремонты не рекомендуются. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Ленинградская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться