Не только переломы: из-за какого скрытого ущерба водитель заплатит сбитому подростку полмиллиона

Как прокуратура помогла сбитому на Красносельском шоссе подростку получить 500 тысяч?

Обращение матери стало поводом для прокурорской проверки обстоятельств происшествия. Авария случилась у нерегулируемого перехода на Красносельском шоссе. В материалах указаны травмы и судебное разбирательство. Суд постановил выплатить компенсацию.

Обращение матери стало поводом для прокурорской проверки обстоятельств происшествия. Авария случилась у нерегулируемого перехода на Красносельском шоссе. В материалах указаны травмы и судебное разбирательство. Суд постановил выплатить компенсацию.

После наезда мальчику диагностировали переломы плеча и голени. Он также получил многие травмы и ссадины. Подросток испытывал физическую боль и сильные душевные переживания.

ДТП произошло 19 июня 2025 года у дома № 49 на Красносельском шоссе. Водитель автомобиля Ford сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе без светофора. Из-за длительного лечения юноше пришлось отложить поступление в колледж и занятия в баскетбольной секции.

Обстоятельства происшествия проверила прокуратура Красносельского района Петербурга. Поводом стало обращение матери пострадавшего. Для защиты прав подростка прокурор подал в суд иск к автомобилисту о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с водителя 500 тыс. рублей в пользу юноши.