Не только переломы: из-за какого скрытого ущерба водитель заплатит сбитому подростку полмиллиона

30 октября 2026, 10:50
Как прокуратура помогла сбитому на Красносельском шоссе подростку получить 500 тысяч?
Как прокуратура помогла сбитому на Красносельском шоссе подростку получить 500 тысяч?
Обращение матери стало поводом для прокурорской проверки обстоятельств происшествия. Авария случилась у нерегулируемого перехода на Красносельском шоссе. В материалах указаны травмы и судебное разбирательство. Суд постановил выплатить компенсацию.
После наезда мальчику диагностировали переломы плеча и голени. Он также получил многие травмы и ссадины. Подросток испытывал физическую боль и сильные душевные переживания.
ДТП произошло 19 июня 2025 года у дома № 49 на Красносельском шоссе. Водитель автомобиля Ford сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе без светофора. Из-за длительного лечения юноше пришлось отложить поступление в колледж и занятия в баскетбольной секции.
Обстоятельства происшествия проверила прокуратура Красносельского района Петербурга. Поводом стало обращение матери пострадавшего. Для защиты прав подростка прокурор подал в суд иск к автомобилисту о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с водителя 500 тыс. рублей в пользу юноши.
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