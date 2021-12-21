21 декабря 2021, 17:34
Прокуратура хочет конфисковать дорогой автомобиль у высокопоставленного чиновника
В Калужской области у прокуратуры возникли обоснованные вопросы к одному из местных высокопоставленных чиновников. За год он вдвоем с супругой приобрел два автомобиля общей стоимостью более 5 млн рублей. Официальный доход у семьи довольно скромный, а за кредитом в банк супруги не обращались.
Дарья Климова Фото: rt.com
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Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в минувшем году чиновник умудрился приобрести еще и второй автомобиль. Суммарная стоимость обеих машин превысила 5 млн рублей. Но ни сам госслужащий, ни его родственники не смогли объяснить, где взяли деньги на дорогостоящие покупки.
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21.12.2021, 14:00
В ОСАГО готовят новые поправки: подробности
20.12.2021, 13:29
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20.12.2021, 07:00
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16.12.2021, 23:50
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