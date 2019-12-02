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2 декабря 2019, 07:39

Прокуратура рассказала о предпочтениях московских автоугонщиков

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Московская прокуратура на основе данных об объявленных в розыск угнанных автомобилях назвала марки, наиболее популярные у злоумышленников. С большим отрывом лидирует Toyota.
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По данным столичной прокуратуры, за первые десять месяцев текущего года чаще всего объявляли в федеральный розыск автомобили Toyota – 221 раз. Второе место занимает Kia (156 раз), третье – Hyundai (140). Замыкает пятерку лидеров Lada (85) и Mazda (75). Кроме того, в десятку вошли: Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).

Как пояснили журналистам «Российской газеты» в правоохранительных органах, большинство автомобилей угоняют на запчасти или, реже, под заказ. Как правило, угнанные машины буквально «растворяются» – их разбирают на запчасти, которые затем распродают по разным автосервисам. Кстати, в прошлом году у московских автоугонщиков пользовались спросом автомобили Mercedes, Kia и Lada.

В столице угоняют не только легковые автомобили, но и строительную технику. Эксперты рассказали о периодически возникающих всплесках похищений бульдозеров, кранов, экскаваторов, тракторов, тягачей и даже мостоукладчиков. Нередко технику угоняют прямо с трассы, выкидывая из кабины водителя. Угоняют и большегрузный транспорт. Злоумышленники действуют по конкретному заказу. Одних «клиентов» интересует сама фура, а других – перевозимый груз.

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заменить будет лучше, потому что 5 лет и 100 пробега-это не мало. Да и стоит новый антифриз совсем не дорого. Кроме того, явно вам спокойнее будет. Опять же, выбирать его надо строго по допуску автопроизводителя, либо соответствию его требованиям. Лично у меня залит coolstream hybrid extra, у него соответствие ...
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Какое моторное масло не подделывают
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Прокуратура рассказала о предпочтениях московских автоугонщиков
{{material_127892}}По данным столичной прокуратуры, за первые десять месяцев текущего года чаще всего объявляли в федеральный розыск автомобили Toyota – 221 раз. Второе место занимает Kia (156 раз), третье – Hyundai (140). Замыкает пятерку лидеров Lada (85) и Mazda (75). Кроме того, в десятку вошли: Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).Как пояснили журналистам «Российской газеты» в правоохранительных органах, большинство автомобилей угоняют на запчасти или, реже, под заказ. Как правило, угнанные машины буквально «растворяются» – их разбирают на запчасти, которые затем распродают по разным автосервисам. Кстати, в прошлом году у московских автоугонщиков пользовались спросом автомобили Mercedes, Kia и Lada.В столице угоняют не только легковые автомобили, но и строительную технику. Эксперты рассказали о периодически возникающих всплесках похищений бульдозеров, кранов, экскаваторов, тракторов, тягачей и даже мостоукладчиков. Нередко технику угоняют прямо с трассы, выкидывая из кабины водителя. Угоняют и большегрузный транспорт. Злоумышленники действуют по конкретному заказу. Одних «клиентов» интересует сама фура, а других – перевозимый груз.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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