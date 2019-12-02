2 декабря 2019, 07:39
Прокуратура рассказала о предпочтениях московских автоугонщиков
- 178
- 0
Московская прокуратура на основе данных об объявленных в розыск угнанных автомобилях назвала марки, наиболее популярные у злоумышленников. С большим отрывом лидирует Toyota.
Ранее мы писали
В многотысячном жилом квартале Кудрово (вроде, город, но де-факто - Ленинградская область) за минувшие пару-тройку ...Читать далее
Как пояснили журналистам «Российской газеты» в правоохранительных органах, большинство автомобилей угоняют на запчасти или, реже, под заказ. Как правило, угнанные машины буквально «растворяются» – их разбирают на запчасти, которые затем распродают по разным автосервисам. Кстати, в прошлом году у московских автоугонщиков пользовались спросом автомобили Mercedes, Kia и Lada.
В столице угоняют не только легковые автомобили, но и строительную технику. Эксперты рассказали о периодически возникающих всплесках похищений бульдозеров, кранов, экскаваторов, тракторов, тягачей и даже мостоукладчиков. Нередко технику угоняют прямо с трассы, выкидывая из кабины водителя. Угоняют и большегрузный транспорт. Злоумышленники действуют по конкретному заказу. Одних «клиентов» интересует сама фура, а других – перевозимый груз.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
заменить будет лучше, потому что 5 лет и 100 пробега-это не мало. Да и стоит новый антифриз совсем не дорого. Кроме того, явно вам спокойнее будет. Опять же, выбирать его надо строго по допуску автопроизводителя, либо соответствию его требованиям. Лично у меня залит coolstream hybrid extra, у него соответствие ...
Цитата:| Кому: Олег Петраков Подделывают абсолютно все. Главное - втюхать. Но есть некоторые масла, которые и подделывать не надо. Сами по себе способны посадить двигатель. Муж залил мне Rolf. Машина прошла 500 км и встала. Масло отдавали на экспертизу. Родное. Просто такое вот масло. : (
Цитата:| Кому: Виталик Не стоит советовать Motul. Во первых его перехвалили, во вторых, все его "волшебные" свойства - откровенный маркетинг и ничего более.На Ютубе есть много роликов разоблачений. Главное мотюлевское достоинство в том, что двигатель он с первых секунд не портит. И на том спасибо.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве