Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 09:31

Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий

Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий

Секретные ниши, экономия веса и цена — чем удивит Evasion Eco 2026 от Prolite

Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий

Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.

Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.

Канадская компания Prolite RV вновь обращает внимание на семейные путешествия, выпуская обновленный прицеп Evasion Eco 2026. Этот дом на колесах рассчитан на пятерых — троих взрослых и двоих детей. Производитель сделал ставку на лёгкость конструкции, доступную цену и практичные решения для хранения вещей, чтобы сделать поездку максимально комфортной и экономичной.

Фото: Day Hiker From the Six / YouTube

В отличие от многих конкурентов, новый Evasion Eco 2026 заметно легче, что позволяет буксировать его даже автомобилям небольшой мощности. Это особенно важно для семей, которые не хотят покупать внедорожник или пикап только ради путешествий. Прицеп весит меньше тонны, а значит, его можно тянуть даже компактным кроссовером или универсалом.

Фото: Day Hiker From the Six / YouTube

Внутри прицепа инженеры Prolite предусмотрели все необходимое для жизни в дороге. Здесь есть полноценные спальные места для пятерых, компактная кухня с плитой и шкафом, а также обеденная зона, которая легко трансформируется в дополнительное спальное место. Для хранения вещей предусмотрены скрытые ниши и полки, которые не бросаются в глаза, но позволяют взять с собой все необходимое для длительного путешествия.

Особое внимание уделено эргономике и безопасности. Все материалы, использованные в отделке, имеют сертифицированную прочность, а также просты в уходе. Вентиляция и освещение продуманы так, чтобы даже в жаркую погоду внутри сохранялся комфортный микроклимат. Производитель также снизил стоимость прицепа, сделав его более доступным для широкого круга покупателей.

Фото: Day Hiker From the Six / YouTube

Еще одним преимуществом Evasion Eco 2026 стали секретные отсеки для хранения ценных вещей. Они спрятаны в полу и стенах, что позволяет не беспокоиться о сохранности документов, техники или других важных предметов во время стоянки. Это решение особенно ценят те, кто часто путешествует по разным регионам.

Prolite Evasion Eco 2026 — это не просто очередной прицеп, а продуманный до мелочей дом на колесах для семейных приключений. Легкость, экономичность, скрытые ниши и современный дизайн делают его идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт на дороге. Благодаря меньшей массе и привлекательной цене новинка может стать настоящим хитом среди любителей автопутешествий.

