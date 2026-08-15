Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 21:07

PROMAX ALPHA TOURIST 150: особенности городской модели с мотором 14 л.с. и гарантией 3 года

PROMAX ALPHA TOURIST 150: особенности городской модели с мотором 14 л.с. и гарантией 3 года

Альтернатива Honda и Yamaha: чем хорош PROMAX ALPHA TOURIST 150 и почему его выбирают в России

PROMAX ALPHA TOURIST 150: особенности городской модели с мотором 14 л.с. и гарантией 3 года

PROMAX ALPHA TOURIST 150 - мопед, который выделяется сочетанием легкости, маневренности и надежности. Тайваньский бренд предлагает трехлетнюю гарантию и доступные запчасти, что особенно актуально для российских городов. В чем преимущества этой модели - разбираемся в деталях.

PROMAX ALPHA TOURIST 150 - мопед, который выделяется сочетанием легкости, маневренности и надежности. Тайваньский бренд предлагает трехлетнюю гарантию и доступные запчасти, что особенно актуально для российских городов. В чем преимущества этой модели - разбираемся в деталях.

Мопеды становятся все более востребованным транспортом в городах, где важна маневренность и экономичность. PROMAX ALPHA TOURIST 150 - пример того, как современные технологии и продуманные конструкции могут изменить представление о городском двухколесном транспорте. Тайванский бренд PROMAX уверен в качестве, что подтверждается трехлетней гарантией на всю линейке.

В основе ALPHA TOURIST 150 - 4-тактный двигатель, созданный на базе проверенного мотора HONDA 125, но с увеличенным обзором и мощностью до 14 л.с. Керамическое покрытие цилиндропоршневой группы обеспечивает дополнительную защиту и ресурс, что особенно важно для интенсивной городской эксплуатации. Такой подход позволяет выделить модели на фоне конкурентов, включая японские аналоги и их копии.

Рама изготовлена ​​из легкого и прочного хромомолибденового сплава CR-MO с пространственной конструкцией и толщиной 2,2 мм. Это решение обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость, сохраняя при этом малый вес. Для управления мопедом достаточно водительских прав категории М, а при объеме двигателя 49 куб.см регистрация не требуется.

Механическая 4-ступенчатая коробка передач NORD отвечает за плавность переключений и комфорт на разных дорогах. В комплектацию входят подвеска ITALIN V-ONE, карбюратор KEIHIN JAPAN, система зажигания CDI ZONGSHEN, сцепление HINSO и ударопрочный пластик RXF PLAST PRO. Компоненты такого набора обычно встречаются в более дорогих моделях.

Важным преимуществом PROMAX остается доступность запчастей и развитая сеть сервисных центров по всей России. Для удаленных регионов предусмотрена доставка комплектующих, а также возможность покупки мопеда в кредит или рассрочку. Это делает модель дополнительным дополнением к внешним условиям, особенно на фоне роста цен на японский и европейский аналог.

Для сравнения, в сегменте легких мотоциклов и питбайков эксперты также отмечают надежность и надежность обслуживания - например, в материале при выборе первого питбайка рассматривались аналогичные критерии . PROMAX ALPHA TOURIST 150 приносит прибыль на фоне сочетания цен, комплектации и гарантийных условий.

Упомянутые марки: Honda
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