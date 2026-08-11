PROMAX CB150R: 250 мм клиренса, 11-литровый бак и японский карбюратор Keihin

PROMAX CB150R: городской мопед с мощным мотором и усиленной рамой

PROMAX CB150R (49) - это мопед с городским характером, который сочетает в себе мощный двигатель, надежную хромомолибденовую раму и современные комплектующие. Модель не требует регистрации в ГИБДД и подходит для ежедневных поездок по городу.

PROMAX CB150R (49) - это мопед с городским характером, который сочетает в себе мощный двигатель, надежную хромомолибденовую раму и современные комплектующие. Модель не требует регистрации в ГИБДД и подходит для ежедневных поездок по городу.

Мопед PROMAX CB150R (49) привлекает внимание не только актуальностью и внешним видом, но и техническими решениями, которые редко встречаются в этом классе. В условиях, когда компактный транспорт становится все более востребованным, эта модель учитывает сочетание технологичности и практичности.

В PROMAX CB150R (49) установлен 4-тактный двигатель, созданный на базе HONDA 127, с увеличенным объёмом и мощностью до 14 л.с. Керамическое покрытие цилиндро-поршневой группы обеспечивает надежность. Несмотря на то, что по документам объем двигателя составляет 49 куб. см, реальная отдача заметно выше, но регистрация и дополнительная категория прав не требуется - достаточно водительской категории М.

Механическая 4-ступенчатая трансмиссия NORD обеспечивает плавное переключение передач, подвеска перевернутого типа спереди и моноамортизатор KKE сзади обеспечивают адаптацию мопеда под разные дорожные условия. Рама из хромомолибденовой стали выдерживает нагрузку до 250 кг и защищена от влаги благодаря специальному покрытию. В сочетании с легкими алюминиевыми дисками Unison и резиной KENDA или Cordial, PROMAX CB150R (49) уверенно уверенно ведет себя как на асфальте, так и на пересеченной местности.

В комплектацию модели входит подвеска ITALIN V-ONE, карбюратор KEIHIN JAPAN, система зажигания CDI ZONGSHEN и сцепление HINSO. Электроника защищена от влаги, вся информация о состоянии мопеда выводится на ЖК-панели. Светодиодная фара с пятью линзами обеспечивает видимость в темное время суток, а легкий литий-ионный аккумулятор, весом всего 200 грамм, питает все системы.

Технические характеристики модели включают рабочий объем 150 куб. см (по документам - 49 куб. см), мощность до 18 л.с., максимальная скорость 90 км/ч с ограничителем, пятиступенчатая механика, японский карбюратор, бак на 11 литров и литые алюминиевые диски, размером 110/70-17 и 140/70-17. Вес мопеда - 105 кг, дорожный просвет - 250 мм, что позволяет уверенно преодолевать неровности.

В условиях компактного и экономичного транспорта, PROMAX CB150R (49) может стать интересным вариантом для городских поездок. Как отмечают эксперты, подобные модели становятся все более популярными благодаря сочетанию доступности, надежности и простоты обслуживания. Кстати, интерес к альтернативным видам транспорта подтверждается и появлением новых решений, например, складные электровелосипеды, о которых недавно рассказывалось в материалах о возможных вариантах Eco Drive V6 .