PROMAX CB150R: 250 мм клиренса, 11-литровый бак и японский карбюратор Keihin

11 августа 2026, 04:31
PROMAX CB150R: городской мопед с мощным мотором и усиленной рамой
PROMAX CB150R: городской мопед с мощным мотором и усиленной рамой
PROMAX CB150R (49) - это мопед с городским характером, который сочетает в себе мощный двигатель, надежную хромомолибденовую раму и современные комплектующие. Модель не требует регистрации в ГИБДД и подходит для ежедневных поездок по городу.
Мопед PROMAX CB150R (49) привлекает внимание не только актуальностью и внешним видом, но и техническими решениями, которые редко встречаются в этом классе. В условиях, когда компактный транспорт становится все более востребованным, эта модель учитывает сочетание технологичности и практичности.
В PROMAX CB150R (49) установлен 4-тактный двигатель, созданный на базе HONDA 127, с увеличенным объёмом и мощностью до 14 л.с. Керамическое покрытие цилиндро-поршневой группы обеспечивает надежность. Несмотря на то, что по документам объем двигателя составляет 49 куб. см, реальная отдача заметно выше, но регистрация и дополнительная категория прав не требуется - достаточно водительской категории М.
Механическая 4-ступенчатая трансмиссия NORD обеспечивает плавное переключение передач, подвеска перевернутого типа спереди и моноамортизатор KKE сзади обеспечивают адаптацию мопеда под разные дорожные условия. Рама из хромомолибденовой стали выдерживает нагрузку до 250 кг и защищена от влаги благодаря специальному покрытию. В сочетании с легкими алюминиевыми дисками Unison и резиной KENDA или Cordial, PROMAX CB150R (49) уверенно уверенно ведет себя как на асфальте, так и на пересеченной местности.
В комплектацию модели входит подвеска ITALIN V-ONE, карбюратор KEIHIN JAPAN, система зажигания CDI ZONGSHEN и сцепление HINSO. Электроника защищена от влаги, вся информация о состоянии мопеда выводится на ЖК-панели. Светодиодная фара с пятью линзами обеспечивает видимость в темное время суток, а легкий литий-ионный аккумулятор, весом всего 200 грамм, питает все системы.
Технические характеристики модели включают рабочий объем 150 куб. см (по документам - 49 куб. см), мощность до 18 л.с., максимальная скорость 90 км/ч с ограничителем, пятиступенчатая механика, японский карбюратор, бак на 11 литров и литые алюминиевые диски, размером 110/70-17 и 140/70-17. Вес мопеда - 105 кг, дорожный просвет - 250 мм, что позволяет уверенно преодолевать неровности.
В условиях компактного и экономичного транспорта, PROMAX CB150R (49) может стать интересным вариантом для городских поездок. Как отмечают эксперты, подобные модели становятся все более популярными благодаря сочетанию доступности, надежности и простоты обслуживания. Кстати, интерес к альтернативным видам транспорта подтверждается и появлением новых решений, например, складные электровелосипеды, о которых недавно рассказывалось в материалах о возможных вариантах Eco Drive V6 .
Похожие материалы Хонда
-
11.08.2026, 05:42
Сколько реально стоит владение Belgee X50 и X70: анализ расходов за 5 лет
Владельцы Belgee X50 и X70 сталкиваются с заметными расходами, которые складываются не только из топлива и страховки. Эксперты НАПИ рассчитали, сколько реально потребуется вложить за пять лет эксплуатации в Москве. Эти данные важны для тех, кто выбирает автомобиль с учетом будущих затрат.Читать далее
-
11.08.2026, 03:37
SWM G03F: новый кроссовер с механикой и атмосферником для российского рынка
В России готовится к старту сборка SWM G03F - кроссовера с атмосферным мотором и механической коробкой передач. Модель обещает стать одной из самых доступных в своем классе и уже вызвала интерес у покупателей, предпочитающих простоту и надежность.Читать далее
-
11.08.2026, 03:06
В России разработан турбомотор на 299 л.с., но серийных авто для него пока нет
На выставке «Иннопром-2026» был представлен бензиновый турбомотор НАМИ-414320 мощностью 299 л.с. Однако у перспективной разработки пока нет ни крупного заказчика, ни подходящей модели автомобиля. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 01:31
Precede: ON Comfort 7 - электровелосипед с ремнем Gates и скоростью до 45 км/ч
Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.Читать далее
-
11.08.2026, 01:02
Сколько реально стоит владение Lada Iskra Comfort с механикой за 5 лет
Владельцы Lada Iskra Comfort с 1,6-литровым мотором и механической коробкой в Самарской области за пять лет потратят более 1,3 млн рублей. Аналитики раскрыли структуру затрат и объяснили, как регион и пробег влияют на итоговую сумму. Актуально для тех, кто выбирает бюджетный седан.Читать далее
-
11.08.2026, 00:29
Mazda возвращает роторные двигатели: как изменился подход к гибридным технологиям
Mazda вновь интегрирует роторные двигатели в серийные автомобили, несмотря на прежние сложности и ужесточение экологических стандартов. Эта попытка может изменить восприятие гибридных технологий и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее
-
11.08.2026, 00:12
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.Читать далее
-
11.08.2026, 00:01
Voge 525DSX Adventure: универсальный турэндуро с двухцилиндровым мотором и ABS
Voge 525DSX Adventure - турэндуро нового поколения, сочетающий динамику и комфорт для российских дорог. Модель выделяется продуманной эргономикой, современной электроникой и возможностью уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
10.08.2026, 22:15
Современные мотоциклы «Минск»: что предлагают дилеры и сколько стоят новые модели
Легендарный бренд «Минск» вновь на рынке: в салонах появились современные мотоциклы с актуальными характеристиками и доступной ценой. Производство адаптировано под российские условия, а новые модели уже вызывают интерес у покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 21:22
Buell готовит туристический мотоцикл на базе Super Cruiser с 175 л.с.
Американский бренд Buell рассматривает запуск первого adventure-мотоцикла на платформе Super Cruiser. Это может стать важным шагом для компании, ведь сегмент туристических эндуро активно растет, а конкуренция среди производителей усиливается.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
11.08.2026, 05:42
Сколько реально стоит владение Belgee X50 и X70: анализ расходов за 5 лет
Владельцы Belgee X50 и X70 сталкиваются с заметными расходами, которые складываются не только из топлива и страховки. Эксперты НАПИ рассчитали, сколько реально потребуется вложить за пять лет эксплуатации в Москве. Эти данные важны для тех, кто выбирает автомобиль с учетом будущих затрат.Читать далее
-
11.08.2026, 03:37
SWM G03F: новый кроссовер с механикой и атмосферником для российского рынка
В России готовится к старту сборка SWM G03F - кроссовера с атмосферным мотором и механической коробкой передач. Модель обещает стать одной из самых доступных в своем классе и уже вызвала интерес у покупателей, предпочитающих простоту и надежность.Читать далее
-
11.08.2026, 03:06
В России разработан турбомотор на 299 л.с., но серийных авто для него пока нет
На выставке «Иннопром-2026» был представлен бензиновый турбомотор НАМИ-414320 мощностью 299 л.с. Однако у перспективной разработки пока нет ни крупного заказчика, ни подходящей модели автомобиля. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 01:31
Precede: ON Comfort 7 - электровелосипед с ремнем Gates и скоростью до 45 км/ч
Canyon вывела на рынок электровелосипед Precede: ON Comfort 7 с ременной передачей, планетарной втулкой и мощным мотором Bosch. Модель выделяется скоростью до 45 км/ч и возможностью подключения к приложениям, что актуально для современных городских условий.Читать далее
-
11.08.2026, 01:02
Сколько реально стоит владение Lada Iskra Comfort с механикой за 5 лет
Владельцы Lada Iskra Comfort с 1,6-литровым мотором и механической коробкой в Самарской области за пять лет потратят более 1,3 млн рублей. Аналитики раскрыли структуру затрат и объяснили, как регион и пробег влияют на итоговую сумму. Актуально для тех, кто выбирает бюджетный седан.Читать далее
-
11.08.2026, 00:29
Mazda возвращает роторные двигатели: как изменился подход к гибридным технологиям
Mazda вновь интегрирует роторные двигатели в серийные автомобили, несмотря на прежние сложности и ужесточение экологических стандартов. Эта попытка может изменить восприятие гибридных технологий и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее
-
11.08.2026, 00:12
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.Читать далее
-
11.08.2026, 00:01
Voge 525DSX Adventure: универсальный турэндуро с двухцилиндровым мотором и ABS
Voge 525DSX Adventure - турэндуро нового поколения, сочетающий динамику и комфорт для российских дорог. Модель выделяется продуманной эргономикой, современной электроникой и возможностью уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
10.08.2026, 22:15
Современные мотоциклы «Минск»: что предлагают дилеры и сколько стоят новые модели
Легендарный бренд «Минск» вновь на рынке: в салонах появились современные мотоциклы с актуальными характеристиками и доступной ценой. Производство адаптировано под российские условия, а новые модели уже вызывают интерес у покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 21:22
Buell готовит туристический мотоцикл на базе Super Cruiser с 175 л.с.
Американский бренд Buell рассматривает запуск первого adventure-мотоцикла на платформе Super Cruiser. Это может стать важным шагом для компании, ведь сегмент туристических эндуро активно растет, а конкуренция среди производителей усиливается.Читать далее