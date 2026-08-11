Промтех «Капитан»: первый российский пикап на китайской платформе с японским дизелем — разбор конструкции, цен и перспектив

Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог

Промтех Капитан - свежий пикап с мощной рамой, полным приводом и понижающей передачей, который может изменить подход к коммерческим авто в России. Модель ориентирована на надежность и практичность, что особенно актуально в условиях отечественного рынка.

Промтех Капитан - свежий пикап с мощной рамой, полным приводом и понижающей передачей, который может изменить подход к коммерческим авто в России. Модель ориентирована на надежность и практичность, что особенно актуально в условиях отечественного рынка.

Появление на российском рынке пикапа «Промтех Капитан» — событие, способное серьезно перекроить расстановку сил в сегменте коммерческого транспорта. Нижегородская компания «Промтех», до этого известная преимущественно доработками моделей Lada и ГАЗ, впервые представила собственный автомобиль. Его главные козыри — простота, выносливость и утилитарность.

Китайская база с японским сердцем

В основе «Капитана» лежит китайский пикап Huanghai N2, ранее в России официально не представленный. Несмотря на скепсис, который обычно вызывают малоизвестные бренды, на родине эта модель комплектуется дизелями Isuzu и турбомоторами Mitsubishi, что говорит о серьезном инженерном подходе. В «Промтехе» подчеркивают: при выборе платформы ставка делалась не на модные опции, а на надежность и минимальную зависимость от капризной электроники.

Конструкция без компромиссов

По конструкции «Капитан» — классика жанра:

— мощная лонжеронная рама;

—подключаемый полный привод с понижающей передачей;

—независимая передняя подвеска;

—неразрезной задний мост на рессорах.

Дизельный двигатель объемом 2,5 литра выдает 129 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». На ходу пикап радует плавностью даже без нагрузки, а при полной загрузке в 1,3 тонны сохраняет устойчивость и не проседает кормой. Однако сцепление под нагрузкой вызывает вопросы: при старте в гору появляется характерный запах гари — возможно, этому узлу потребуется доработка.

Эргономика: есть над чем работать

Внешность «Капитана» самобытна, но приборная панель сильно напоминает Toyota Fortuner. Для коммерческой машины дизайн вторичен, важнее удобство за рулем. И здесь есть нюансы: водителям выше 180 см придется тщательно подбирать посадку. Руль регулируется по высоте в минимальном диапазоне, а при низком положении кресла верхняя часть приборов перекрывается баранкой. С другой стороны, даже в однорядной кабине места достаточно, а регулировки спинки и подушки сиденья позволяют устроиться с относительным комфортом.

Гибкость для бизнеса

«Промтех» планирует поставлять в Россию шасси длиной 5337 мм с однорядной кабиной и грузоподъемностью до 1690 кг (полная масса — 3500 кг). В Нижнем Новгороде на это шасси будут устанавливать различные надстройки: от простых бортовых платформ до специализированных кузовов по аналогии с теми, что ставят на «Гранты» и «Ларгусы». Такой подход позволяет адаптировать машину под нужды бизнеса и коммунальных служб практически под ключ.

Цена и позиционирование

Главный конкурент «Капитана» на рынке — УАЗ «Профи», однако нижегородский пикап занимает почти пустующую нишу. Большинство пикапов в России — пятиместные, а фургоны обычно полукапотные или бескапотные. В «Промтехе» рассчитывают, что локализация позволит удерживать цену в районе 2,4–2,6 млн рублей, что заметно ниже импортных аналогов. В перспективе компания намерена перейти к крупноузловой сборке, а затем и к полноценному производственному циклу.

Новый импульс для отрасли

Появление «Промтех Капитан» — важный шаг для российского автопрома. Модель ориентирована на реальные запросы бизнеса, а не на имидж, что в условиях дефицита доступных и надежных коммерческих машин выглядит особенно своевременно. Спрос на такие автомобили в России стабильно высок, и расширение линейки отечественных пикапов поможет снизить зависимость от импорта и усилит конкуренцию в сегменте.

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