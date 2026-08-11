Промтех «Капитан»: первый российский пикап на китайской платформе с японским дизелем — разбор конструкции, цен и перспектив

11 августа 2026, 11:09
Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог
Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог
Промтех Капитан - свежий пикап с мощной рамой, полным приводом и понижающей передачей, который может изменить подход к коммерческим авто в России. Модель ориентирована на надежность и практичность, что особенно актуально в условиях отечественного рынка.
Появление на российском рынке пикапа «Промтех Капитан» — событие, способное серьезно перекроить расстановку сил в сегменте коммерческого транспорта. Нижегородская компания «Промтех», до этого известная преимущественно доработками моделей Lada и ГАЗ, впервые представила собственный автомобиль. Его главные козыри — простота, выносливость и утилитарность.
Китайская база с японским сердцем
В основе «Капитана» лежит китайский пикап Huanghai N2, ранее в России официально не представленный. Несмотря на скепсис, который обычно вызывают малоизвестные бренды, на родине эта модель комплектуется дизелями Isuzu и турбомоторами Mitsubishi, что говорит о серьезном инженерном подходе. В «Промтехе» подчеркивают: при выборе платформы ставка делалась не на модные опции, а на надежность и минимальную зависимость от капризной электроники.
Конструкция без компромиссов
По конструкции «Капитан» — классика жанра:
— мощная лонжеронная рама;
—подключаемый полный привод с понижающей передачей;
—независимая передняя подвеска;
—неразрезной задний мост на рессорах.
Дизельный двигатель объемом 2,5 литра выдает 129 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». На ходу пикап радует плавностью даже без нагрузки, а при полной загрузке в 1,3 тонны сохраняет устойчивость и не проседает кормой. Однако сцепление под нагрузкой вызывает вопросы: при старте в гору появляется характерный запах гари — возможно, этому узлу потребуется доработка.
Эргономика: есть над чем работать
Внешность «Капитана» самобытна, но приборная панель сильно напоминает Toyota Fortuner. Для коммерческой машины дизайн вторичен, важнее удобство за рулем. И здесь есть нюансы: водителям выше 180 см придется тщательно подбирать посадку. Руль регулируется по высоте в минимальном диапазоне, а при низком положении кресла верхняя часть приборов перекрывается баранкой. С другой стороны, даже в однорядной кабине места достаточно, а регулировки спинки и подушки сиденья позволяют устроиться с относительным комфортом.
Гибкость для бизнеса
«Промтех» планирует поставлять в Россию шасси длиной 5337 мм с однорядной кабиной и грузоподъемностью до 1690 кг (полная масса — 3500 кг). В Нижнем Новгороде на это шасси будут устанавливать различные надстройки: от простых бортовых платформ до специализированных кузовов по аналогии с теми, что ставят на «Гранты» и «Ларгусы». Такой подход позволяет адаптировать машину под нужды бизнеса и коммунальных служб практически под ключ.
Цена и позиционирование
Главный конкурент «Капитана» на рынке — УАЗ «Профи», однако нижегородский пикап занимает почти пустующую нишу. Большинство пикапов в России — пятиместные, а фургоны обычно полукапотные или бескапотные. В «Промтехе» рассчитывают, что локализация позволит удерживать цену в районе 2,4–2,6 млн рублей, что заметно ниже импортных аналогов. В перспективе компания намерена перейти к крупноузловой сборке, а затем и к полноценному производственному циклу.
Новый импульс для отрасли
Появление «Промтех Капитан» — важный шаг для российского автопрома. Модель ориентирована на реальные запросы бизнеса, а не на имидж, что в условиях дефицита доступных и надежных коммерческих машин выглядит особенно своевременно. Спрос на такие автомобили в России стабильно высок, и расширение линейки отечественных пикапов поможет снизить зависимость от импорта и усилит конкуренцию в сегменте.
Сегмент коммерческого транспорта пополняется не только утилитарными моделями. Например, недавно вышедший Dongfeng Yipai M8, по мнению экспертов, может задать новые стандарты оснащения в классе семейных кроссоверов. Подробнее о его особенностях можно узнать в материале о возможностях Dongfeng Yipai M8 и его влиянии на рынок.
Похожие материалы Хуангхай, Исузу, Митсубиси, GAZ, UAZ
-
22.05.2026, 10:00
Производство электрического грузовика на базе УАЗ Профи завершено в Москве
Проект по выпуску электрических грузовиков на базе УАЗ Профи завершен. Компания «ЭМ Рус» заверила владельцев, что сохраняет сервис и гарантии. В будущем планируется запуск нового продукта.Читать далее
-
09.05.2026, 10:20
УАЗ ПРОФИ: мнение владельцев о коммерческом автомобиле
Владельцы УАЗ ПРОФИ делятся опытом эксплуатации, отмечая сильные и слабые стороны автомобиля. В обзоре собраны мнения о надежности, технических характеристиках и особенностях использования. Почему эти отзывы важны для потенциальных покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.01.2026, 07:52
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
28.11.2024, 14:42
Внедорожники УАЗ начнут лучше красить. Спасибо надо сказать пикапам Sollers
На Ульяновском автозаводе началась модернизация окрасочного комплекса. Скоро автомобили будут красить принципиально новым методом: не устаревшим аэростатическим, а современным электростатическим.Читать далее
-
07.09.2024, 23:40
УАЗ анонсировал три долгожданные новинки
Ульяновский автозавод рассказал о трех новинках, которые планирует представить в обозримом будущем. Первые две появятся в следующем году. Дату премьеры еще одной пока уточняют.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
24.06.2021, 14:26
УАЗ представил облегченную «Полуторку»: специально для въезда в центр Москвы
Ульяновский автозавод представил новую модификацию грузовичка УАЗ Профи «Полуторка». Ее основное отличие – полная масса 2,5 тонны вместо 3,5 тонны у стандартной версии. Паспортная грузоподъемность снижена до 500 килограммов, при этом рама и задний мост остались прежними.Читать далее
-
10.03.2021, 13:26
УАЗ представил свою «Полуторку»: «ГАЗелям» объявили войну (известны цены)
Ульяновский автозавод официально показал нового представителя коммерческой линейки «Профи». Модель «Профи Полуторка» с двускатной ошиновкой (индекс 236031) может свободно перевозить по 2 тонны груза, при этом формально укладывается в 3,5 тонны полной массы.Читать далее
Похожие материалы Хуангхай, Исузу, Митсубиси, GAZ, UAZ
-
22.05.2026, 10:00
Производство электрического грузовика на базе УАЗ Профи завершено в Москве
Проект по выпуску электрических грузовиков на базе УАЗ Профи завершен. Компания «ЭМ Рус» заверила владельцев, что сохраняет сервис и гарантии. В будущем планируется запуск нового продукта.Читать далее
-
09.05.2026, 10:20
УАЗ ПРОФИ: мнение владельцев о коммерческом автомобиле
Владельцы УАЗ ПРОФИ делятся опытом эксплуатации, отмечая сильные и слабые стороны автомобиля. В обзоре собраны мнения о надежности, технических характеристиках и особенностях использования. Почему эти отзывы важны для потенциальных покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.01.2026, 07:52
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
28.11.2024, 14:42
Внедорожники УАЗ начнут лучше красить. Спасибо надо сказать пикапам Sollers
На Ульяновском автозаводе началась модернизация окрасочного комплекса. Скоро автомобили будут красить принципиально новым методом: не устаревшим аэростатическим, а современным электростатическим.Читать далее
-
07.09.2024, 23:40
УАЗ анонсировал три долгожданные новинки
Ульяновский автозавод рассказал о трех новинках, которые планирует представить в обозримом будущем. Первые две появятся в следующем году. Дату премьеры еще одной пока уточняют.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
24.06.2021, 14:26
УАЗ представил облегченную «Полуторку»: специально для въезда в центр Москвы
Ульяновский автозавод представил новую модификацию грузовичка УАЗ Профи «Полуторка». Ее основное отличие – полная масса 2,5 тонны вместо 3,5 тонны у стандартной версии. Паспортная грузоподъемность снижена до 500 килограммов, при этом рама и задний мост остались прежними.Читать далее
-
10.03.2021, 13:26
УАЗ представил свою «Полуторку»: «ГАЗелям» объявили войну (известны цены)
Ульяновский автозавод официально показал нового представителя коммерческой линейки «Профи». Модель «Профи Полуторка» с двускатной ошиновкой (индекс 236031) может свободно перевозить по 2 тонны груза, при этом формально укладывается в 3,5 тонны полной массы.Читать далее