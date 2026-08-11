Промтех «Капитан»: первый российский пикап на китайской платформе с японским дизелем — разбор конструкции, цен и перспектив

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 11:09

Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог

Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог

Промтех «Капитан»: первый российский пикап на китайской платформе с японским дизелем — разбор конструкции, цен и перспектив

Промтех Капитан: новый пикап с рамой и понижайкой для российских дорог

Промтех Капитан - свежий пикап с мощной рамой, полным приводом и понижающей передачей, который может изменить подход к коммерческим авто в России. Модель ориентирована на надежность и практичность, что особенно актуально в условиях отечественного рынка.

Промтех Капитан - свежий пикап с мощной рамой, полным приводом и понижающей передачей, который может изменить подход к коммерческим авто в России. Модель ориентирована на надежность и практичность, что особенно актуально в условиях отечественного рынка.

Появление на российском рынке пикапа «Промтех Капитан» — событие, способное серьезно перекроить расстановку сил в сегменте коммерческого транспорта. Нижегородская компания «Промтех», до этого известная преимущественно доработками моделей Lada и ГАЗ, впервые представила собственный автомобиль. Его главные козыри — простота, выносливость и утилитарность.

Китайская база с японским сердцем

В основе «Капитана» лежит китайский пикап Huanghai N2, ранее в России официально не представленный. Несмотря на скепсис, который обычно вызывают малоизвестные бренды, на родине эта модель комплектуется дизелями Isuzu и турбомоторами Mitsubishi, что говорит о серьезном инженерном подходе. В «Промтехе» подчеркивают: при выборе платформы ставка делалась не на модные опции, а на надежность и минимальную зависимость от капризной электроники.

Конструкция без компромиссов

По конструкции «Капитан» — классика жанра:

— мощная лонжеронная рама;

подключаемый полный привод с понижающей передачей;

независимая передняя подвеска;

—неразрезной задний мост на рессорах.

Дизельный двигатель объемом 2,5 литра выдает 129 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». На ходу пикап радует плавностью даже без нагрузки, а при полной загрузке в 1,3 тонны сохраняет устойчивость и не проседает кормой. Однако сцепление под нагрузкой вызывает вопросы: при старте в гору появляется характерный запах гари — возможно, этому узлу потребуется доработка.

Эргономика: есть над чем работать

Внешность «Капитана» самобытна, но приборная панель сильно напоминает Toyota Fortuner. Для коммерческой машины дизайн вторичен, важнее удобство за рулем. И здесь есть нюансы: водителям выше 180 см придется тщательно подбирать посадку. Руль регулируется по высоте в минимальном диапазоне, а при низком положении кресла верхняя часть приборов перекрывается баранкой. С другой стороны, даже в однорядной кабине места достаточно, а регулировки спинки и подушки сиденья позволяют устроиться с относительным комфортом.

Гибкость для бизнеса

«Промтех» планирует поставлять в Россию шасси длиной 5337 мм с однорядной кабиной и грузоподъемностью до 1690 кг (полная масса — 3500 кг). В Нижнем Новгороде на это шасси будут устанавливать различные надстройки: от простых бортовых платформ до специализированных кузовов по аналогии с теми, что ставят на «Гранты» и «Ларгусы». Такой подход позволяет адаптировать машину под нужды бизнеса и коммунальных служб практически под ключ.

Цена и позиционирование

Главный конкурент «Капитана» на рынке — УАЗ «Профи», однако нижегородский пикап занимает почти пустующую нишу. Большинство пикапов в России — пятиместные, а фургоны обычно полукапотные или бескапотные. В «Промтехе» рассчитывают, что локализация позволит удерживать цену в районе 2,4–2,6 млн рублей, что заметно ниже импортных аналогов. В перспективе компания намерена перейти к крупноузловой сборке, а затем и к полноценному производственному циклу.

Новый импульс для отрасли

Появление «Промтех Капитан» — важный шаг для российского автопрома. Модель ориентирована на реальные запросы бизнеса, а не на имидж, что в условиях дефицита доступных и надежных коммерческих машин выглядит особенно своевременно. Спрос на такие автомобили в России стабильно высок, и расширение линейки отечественных пикапов поможет снизить зависимость от импорта и усилит конкуренцию в сегменте.

Сегмент коммерческого транспорта пополняется не только утилитарными моделями. Например, недавно вышедший Dongfeng Yipai M8, по мнению экспертов, может задать новые стандарты оснащения в классе семейных кроссоверов. Подробнее о его особенностях можно узнать в материале о возможностях Dongfeng Yipai M8 и его влиянии на рынок.

Упомянутые модели: Huanghai N1, УАЗ Профи (от 749 000 Р)
Упомянутые марки: Huanghai, Isuzu, Mitsubishi, ГАЗ, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хуангхай, Исузу, Митсубиси, GAZ, UAZ

Похожие материалы Хуангхай, Исузу, Митсубиси, GAZ, UAZ

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Нижегородская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться