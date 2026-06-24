Впервые показали Капитан-Т с алюминиевой промтоварной надстройкой на выставке в Москве

24 июня 2026, 10:44
Промтех запускает новый среднетоннажный грузовик на китайском шасси в 2026 году
Промтех запускает новый среднетоннажный грузовик на китайском шасси в 2026 году
На столичной выставке АСМАП дебютировал среднетоннажный грузовик «Капитан-Т» с алюминиевой промтоварной надстройкой. Модель собрана на базе китайского шасси и оснащена 150-сильным двигателем. Старт продаж намечен на конец 2026 года. Почему этот запуск может изменить рынок коммерческого транспорта - в нашем материале.
На выставке АСМАП в Москве компания «Промтех» представила свою новую разработку - среднетоннажный грузовик «Капитан-Т». Как сообщает Комтранс, автомобиль сразу привлек внимание специалистов благодаря сочетанию современных технических решений и адаптации под российские условия эксплуатации.
Главной особенностью новинки стал промтоварный алюминиевый фургон, который заметно снижает собственный вес машины и позволяет увеличить полезную нагрузку. Грузовик построен на китайском шасси, что уже стало привычной практикой для отечественных производителей в последние годы. Под капотом установлен двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для повышения безопасности и управляемости применена пневматическая тормозная система.
Грузоподъемность «Капитан-Т» составляет 5 тонн, что делает его конкурентоспособным решением для малого и среднего бизнеса, а также для логистических компаний, работающих в городских и пригородных перевозках. Сборка организована на заводе «Промтех» в Нижнем Новгороде, что позволяет рассчитывать на локализацию производства и более доступное сервисное обслуживание.
По данным Комтранс, старт продаж намечен на конец 2026 года. Такой срок объясняется необходимостью завершения всех сертификационных процедур и подготовки дилерской сети. Эксперты отмечают, что появление «Капитан-Т» может усилить конкуренцию в сегменте среднетоннажных грузовиков, где сейчас доминируют зарубежные и совместные модели.
Если Вы не знали, компания «Промтех» специализируется на выпуске коммерческого транспорта и уже более десяти лет работает на российском рынке. Предприятие известно своими проектами по адаптации зарубежных платформ под требования отечественных перевозчиков. В последние годы «Промтех» активно внедряет современные технологии и расширяет линейку моделей, ориентируясь на потребности бизнеса и изменения в законодательстве. Завод в Нижнем Новгороде считается одним из крупнейших в своем сегменте.
Появление «Капитан-Т» с алюминиевым фургоном может стать заметным событием для рынка коммерческих автомобилей России. Использование китайских компонентов позволяет снизить себестоимость, а локальная сборка - обеспечить стабильные поставки и сервис. В условиях растущего спроса на надежные и экономичные грузовики, новая модель способна заинтересовать широкий круг покупателей. Ожидается, что к моменту старта продаж «Промтех» предложит различные комплектации и варианты исполнения, чтобы удовлетворить потребности разных сегментов рынка.
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