Российские минивэны Capitan-C удивили журналистов: что скрывает новинка

23 января 2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.
Сегодня на территории испытательного полигона НАМИ в Подмосковье нижегородская компания «Промтех-НН» устроила закрытый показ своего новейшего семейства минивэнов Capitan-C для представителей профильных СМИ. Как сообщает Комтранс, мероприятие прошло в атмосфере повышенного интереса: журналистам впервые удалось рассмотреть сразу три модификации перспективной серии.
В центре внимания оказались две пассажирские версии: короткобазная семиместная (L1H1) и удлиненная семиместная (L2H2). Кроме того, был представлен и длиннобазный вариант, адаптированный для нужд скорой медицинской помощи (АСМП). Все автомобили оснащены современным 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Детальные технические характеристики пока не раскрываются, однако представители компании намекнули, что основной акцент сделан на комфорте и безопасности пассажиров. Внешне минивэны выглядят сдержанно, но при этом современно: строгие линии кузова, лаконичная оптика и выразительная решетка радиатора. Внутри - просторный салон с возможностью трансформации сидений, что особенно важно для семейных поездок и корпоративных перевозок.
Особый интерес вызвала медицинская модификация Capitan-C. По словам инженеров, она спроектирована с учетом всех требований к автомобилям скорой помощи: увеличенное пространство для размещения оборудования, усиленная система вентиляции и специальные крепления для медицинских носилок. Такой подход может сделать новинку востребованной не только на гражданском, но и на государственном рынке.
Пока неизвестно, когда именно Capitan-C поступит в серийное производство и появится в продаже. Представители «Промтех-НН» лишь отметили, что компания готова к масштабированию выпуска при наличии спроса. Впрочем, учитывая растущий интерес к отечественным минивэнам, шансы на успех у Capitan-C выглядят весьма убедительно.
Напомним, «Промтех-НН» - российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке и производстве коммерческих автомобилей и спецтехники. За последние годы бренд активно расширяет линейку моделей, делая ставку на современные решения и адаптацию под нужды российского рынка. В портфеле компании уже есть несколько успешных проектов, включая автомобили для служб такси, каршеринга и медицинских учреждений.
