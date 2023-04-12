Пронин рассказал, когда седан «Москвич 6» появится у дилеров
Основными конкурентами для автомобилей «Москвич» на российском рынке являются модели китайских брендов, которые находятся в том же классе и ценовой категории. Сейчас отечественный автопроизводитель старается предложить более привлекательные цены, но со временем «их рост неизбежен». На конечную стоимость автомобилей влияет логистика, таможенные пошлины, акцизы, «ЭРА-ГЛОНАСС» и утилизационный сбор.
Напомним, кроссовер «Москвич 3» стоит от 1,97 млн рублей, а за его полностью электрическую версию «Москвич 3е» просят не менее 3,5 млн рублей. До конца 2023 года помимо седана «Москвич 6» линейку пополнит еще один среднеразмерный кроссовер с индексом «5», но официальной информации о нем пока нет.
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-
24.03.2023, 13:54
Медведев высказался о цене нового «Москвича»
С марта автомобили «Москвич» появились в наличии у дилеров по всей стране. Бензиновый кроссовер стоит от 1,97 млн рублей, а электрический – от 3,5 млн рублей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил журналистам, купил бы он себе такой автомобиль.Читать далее
-
21.03.2023, 08:18
Кроссоверы «Москвич» плохо знают русский язык
Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем столичном заводе Renault осенью 2022 года. Ни для кого не секрет, что российская новинка – это китайский «паркетник» JAC JS4 с новыми логотипами. Русский язык автомобилю дается с трудом.Читать далее
-
06.03.2023, 00:05
5 самых доступных электрических кроссоверов в России
Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
-
14.02.2023, 12:48
3 000 новых «Москвичей» пополнят таксопарки по всей России
Столичный автомобильный завод «Москвич» получил первый крупный заказ от одного из самых известных в России такси-сервисов. До конца года на линию выйдут 3 000 кроссоверов «Москвич 3».Читать далее
-
07.02.2023, 08:35
Дилеры получили необычные «Москвичи»: интерес к ним повышенный
В салонах московских дилеров появились первые кроссоверы «Москвич» без двигателя внутреннего сгорания. Штатное оснащение «Москвич 3е» ощутимо богаче бензиновой версии. Покупатели активно присматриваются.Читать далее
-
24.01.2023, 13:32
В 2023 году «Москвич» представит еще две новые модели
Сборка автомобилей «Москвич» стартовала на бывшем столичном заводе Renault в ноябре 2022 года. Сейчас здесь выпускают две модели: бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е». В 2023 году компанию им составят еще две модели: с индексами 5 и 6.Читать далее
- 3 500 000 РМосквич 3е 2022 в Москве
- 3 500 000 РМосквич 3е 2023 в Москве
- 2 060 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 130 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 035 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 070 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 1 970 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 035 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 1 970 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 3 500 000 РМосквич 3е 2023 в Москве
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