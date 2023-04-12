Пронин рассказал, когда седан «Москвич 6» появится у дилеров

Ранее мы писали Каким будет седан «Москвич 6»: первые фото Во вторник, 4 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «Москвич», где состоялось подписание большого ... Читать далее

Сейчас модельный ряд «Москвича» состоит из двух кроссоверов – бензинового «Москвич 3» и электрического «Москвич 3е». Запуск серийного производства седана «Москвич 6» запланирован на июль – август. У дилеров первые «живые» машины появятся в сентябре, тогда же будет дан официальный старт продаж, пишет РИА Новости.

Основными конкурентами для автомобилей «Москвич» на российском рынке являются модели китайских брендов, которые находятся в том же классе и ценовой категории. Сейчас отечественный автопроизводитель старается предложить более привлекательные цены, но со временем «их рост неизбежен». На конечную стоимость автомобилей влияет логистика, таможенные пошлины, акцизы, «ЭРА-ГЛОНАСС» и утилизационный сбор.

Фото: МАЗ "Москвич"

Напомним, кроссовер «Москвич 3» стоит от 1,97 млн рублей, а за его полностью электрическую версию «Москвич 3е» просят не менее 3,5 млн рублей. До конца 2023 года помимо седана «Москвич 6» линейку пополнит еще один среднеразмерный кроссовер с индексом «5», но официальной информации о нем пока нет.

Упомянутые модели: Москвич 3

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах