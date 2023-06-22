Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
Фото: OceanGate Expeditions
Существуют как минимум три версии того, что могло произойти: на борту возник пожар, аппарат получил повреждения или застрял в обломках «Титаника». Последняя версия многим кажется маловероятной, поскольку пилот батискафа Поль-Анри Наржоле – опытный исследователь, совершивший более 30 погружений к «Титанику».
В понедельник, 19 июня началась масштабная поисково-спасательная операция, которая осложнялась удаленностью места аварии от берегов. По состоянию на утро четверга, в ней задействованы порядка десяти надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. Накануне акустики зафиксировали под водой посторонний ритмичный стук, который повторяется каждые полчаса. Проверка заданного квадрата результатов не дала. «Титан» размером с минивэн и найти его в океане так же трудно, как иголку в стоге сена.
Журналисты New York Times нашли интересную связь между нынешней экспедицией «Титана» и гибелью «Титаника». Венди Раш, жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, является праправнучкой двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Исидор Штраус, совладелец универмага Macy's, и его жена Ида были самыми богатыми людьми на борту судна. 67-летний Исидор наотрез отказался садиться в спасательную шлюпку, уступив место женщине с ребенком. Ида, с которой они прожили в браке более 40 лет, осталась с ним. Венди Раш – потомок Минни Штраус, одной из дочерей Исидора и Иды. Она вышла замуж за Стоктона 37 лет назад и за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».
-
21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
20.06.2023, 12:16
В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее
-
20.06.2023, 09:00
С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Уникальную коллекцию автомобилей Ferrari, обнаруженную в разрушенном ураганом амбаре, продадут с аукциона RM Sotheby's. Собрание насчитывает 20 машин, каждая из которых имеет свою удивительную историю.Читать далее
-
21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
20.06.2023, 12:16
В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее
-
20.06.2023, 09:00
С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Уникальную коллекцию автомобилей Ferrari, обнаруженную в разрушенном ураганом амбаре, продадут с аукциона RM Sotheby's. Собрание насчитывает 20 машин, каждая из которых имеет свою удивительную историю.Читать далее
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 180 000 РBMW 7 серии 2009 в Москве
- 4 870 000 РLexus RX 2018 в Москве
- 4 290 000 РMercedes GLE Coupe 2016 в Москве
- 7 560 000 РMercedes GLC 2022 в Москве
- 9 210 000 РGMC Yukon 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий