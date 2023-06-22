Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика

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На борту батискафа находятся пять человек: президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, опытный французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд. Они начали погружение около полудня 18 июня и должны были подняться на поверхность через семь часов. Однако спустя 1 час 45 минут связь с батискафом внезапно прервалась и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Существуют как минимум три версии того, что могло произойти: на борту возник пожар, аппарат получил повреждения или застрял в обломках «Титаника». Последняя версия многим кажется маловероятной, поскольку пилот батискафа Поль-Анри Наржоле – опытный исследователь, совершивший более 30 погружений к «Титанику».

Фото: OceanGate Expeditions

В понедельник, 19 июня началась масштабная поисково-спасательная операция, которая осложнялась удаленностью места аварии от берегов. По состоянию на утро четверга, в ней задействованы порядка десяти надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. Накануне акустики зафиксировали под водой посторонний ритмичный стук, который повторяется каждые полчаса. Проверка заданного квадрата результатов не дала. «Титан» размером с минивэн и найти его в океане так же трудно, как иголку в стоге сена.

Фото: OceanGate Expeditions

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Журналисты New York Times нашли интересную связь между нынешней экспедицией «Титана» и гибелью «Титаника». Венди Раш, жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, является праправнучкой двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Исидор Штраус, совладелец универмага Macy's, и его жена Ида были самыми богатыми людьми на борту судна. 67-летний Исидор наотрез отказался садиться в спасательную шлюпку, уступив место женщине с ребенком. Ида, с которой они прожили в браке более 40 лет, осталась с ним. Венди Раш – потомок Минни Штраус, одной из дочерей Исидора и Иды. Она вышла замуж за Стоктона 37 лет назад и за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».

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