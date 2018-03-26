26 марта 2018, 00:02

Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала

С Танхоя, что на бурятском берегу Байкала, знаменитая Листвянка как на ладони. Но зрение, увы, обманчиво – де-факто по льду все 40 км, и это вам подтвердит любой местный абориген. Пешком – целая пропасть. На снегоходе – пустяк. На правильном автомобиле – удовольствие. Поехали?..
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  Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала Mazda CX-5 Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала Mazda CX-5 Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала Mazda CX-5 Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала Mazda CX-5 Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала Mazda CX-5 Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
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Mazda CX-5
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 431 000 до 2 003 000 Р
Отзывов: 5
Вереница лакированных Mazda CX-5 должна была соединить между собой берега сибирского моря напрямик. Легенда изначально писалась именно так. Но трижды прав старина Теккерей: «Мы не в силах руководить предначертаниями природы» - погода без какого-либо предупреждения внесла свои коррективы в ход наших событий. Танхойский берег припорошило, как говорят, «с горкой»…

И не только Танхой. Впервые за 10 лет на всей площади Байкала (а это только по длине 673 км, почти на сотню больше территории Австрии) образовалась толща снега. Да такая, что стандартным кроссоверам ее никак не прорыхлить – машины моментально ложатся на брюхо, заставляя муфты потеть почем зря. На белую рубаху озера я обратил внимание еще в самолете, когда подлетали к Улан-Удэ. Не впервые, вроде, зимой на Байкале, но чтобы вся его поверхность была белой, такого, честно говоря, не припомню. 

В создавшихся условиях старт экспедиции решено было перенести в Клюевку, что примерно в 40 км по дороге на Улан-Удэ. Организаторы сказали, что, дескать, крюк не самый большой, и на преодоление теперь уже 63-65 км должно уйти порядка 6 часов. Цифра, признаюсь, удивила. С чего, подумалось мне, так много? Выехал с берега на гладкую поверхность – и чеши себе с миром! «Делов-то». Прямая дорога – дело нехитрое. Чего накручивать да надумывать?

 
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Но довольно быстро пришло понимание, что ехать придется замысловато, по-заячьи петляя, причем всю дорогу. Экспертной команде МЧС прорубить маршрут как по линейке не оказалось возможным просто физически. Когда смотришь на поверхность озера не с уютного кресла «аэрофлота», а непосредственно стоя на поверхности Байкала, зришь, что называется, в корень всю географию вопроса.

В одних местах переметы такие высокие, что будь у Mazda CX-5 клиренс не нынешние 215 мм, а, скажем, мифические 250-270 мм, разницы не было бы никакой. Здесь, например, под вами сугроб, а по близости, в 2-3 метрах – плантация острозубых льдин, вставших по воле ветра и течения на дыбы. Красиво? Еще как! Пусть у каждого из нас будет такой вид из домашнего окна! Но ехать, простите, по этой зеркальной поляне – красочному сюжету из мультика про «Тайну третьей планеты» - не представляется возможным.

Каждая льдина точно лезвие: не подходи – полосну! Да и просто стоять на льду не безопасно: неверное движение, и ты уж пласт. Спасательному «Трэколу», этой гигантской амфибии весом 2,8 тонны на 6 мощных колесах, пришлось проявить мастерство горнолыжника, дабы начертить единственно выверенный путь. Вездеход стал, простите за сравнение, сапером, расчищающим дорогу на заминированном поле. За ним - как за отцом родным.

 
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Mazda CX-5 Active 2.5 AT 4x4
2.5 л, 194 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
4550 x 1840 x 1690 мм
полный
АИ-95, 7.4 л на 100 км
1 831 000 руб
Все характеристики
Самый трудный, по признанию МЧСников, участок пути – 5 км бурятского берега. Здешнюю акваторию занесло сильнее всего. И это сразу оценили на себе CX-5, возглавлявшие колонну. Им, по сути, приходилось пробивать автомобильную колею. Машины забуксовали где-то через полчаса дистанции. Воевать со снегом непросто, даже активируя обе «маздовские» оси. На выручку спешил вездесущий «Трэкол»…

Скорость движения выбрана умеренной – строго по колее, ни метра в сторону. Красота вокруг бомбическая, мне ли вам рассказывать про Байкал?! Солнце яркое – словно ты находишься на вершине Эльбруса, а не на льду, под слоем которого 1,5 км чистейшей воды. Минус 16 при сильном ветре – умножьте мороз на два… Покрывало озера белое-белое, и лишь изредка виднеются классические байкальские «проплешины» - разломы чистого прозрачного льда. Вглядываешься в его толщу и видишь белые «снежки» - это метановые накопления. Если пробурлить до них и поднести спичку, раздастся выстрел. Байкал такой, не шали…

Начальник отряда МЧС достает бензопилу и вонзает 70-сантиметровую «шину» в тело льда. Несколько секунд – и пила, жужжа цепью, возвращается на поверхность. Смотрим на цепь – она абсолютно сухая. Это означает, что лед под нами куда как толще 70 см.

Колонна продолжает путь медленно, то и дело спотыкаясь на снежных заносах. Шаг за шагом водительский состав экспедиции нарабатывает полезные алгоритмы прохождения переметов, и количество пробуксовок, равно как и самих сугробов, уменьшается в четко отслеживаемой прогрессии. Наиболее глубокие наносы проходятся ходом, что называется, проутюживаются.

 
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Почти 5 месяцев в году Байкал покрыт льдом. Настоящие морозы со всей своей суровостью наступают только в январе, то есть намного позже, чем на основной территории Сибири. Глубокий чернильно-синий, беспорядочно усыпанный трещинками и мириадами пузырьков захваченного воздуха, лед может быть таким же гладким и чистым, как только что отполированное окно. Иногда во льдах возникает разлом, сопровождающийся резким оглушительным треском. Эти разломы могут иметь от 10 до 30 км в длину и до 3 метров в ширину.
«Трэкшн контрол», естественно, не беспокоим. 2-я «ручная» передача в момент «ссоры» со стихией и моментальный перевод рычага АКПП в Drive после победы над ней. Таким незамысловатым образом всем 10 автомобилям удается избежать нежелательного перегрева электронной муфты. Ну, а в целом работа фирменной трансмиссии i-Activ AWD заслуживает только одного - поклона. 194 лошадиной силы исключительно им в помощь.

Где-то через 3 часа подкатываем к большой трещине. Она корявым крупным рубцом легла на тело Байкала, изредка «кровоточа» живой водой (и это - на морозе!). Торосы по бокам трещины, пожалуй, не очень высокие, но преодолеть их клыки, не повредив себя, трудно даже всепроходимому «Трэколу». Трещина, говорят, спасатели, в этом месте Байкала была есть и, возможно, всегда будет. Почему? Да кто ж его знает! Байкал – он ведь особый. Неразгаданный. Вроде, всем известна его официальная глубина – 1642 метра, но у подводников есть веские сомнения в ее истинности.

Место переправы трещины сродни броду. Имея весь необходимый в таких случаях инструмент и сподручные материалы, спасатели обустраивают временный переход, и колонна CX-5 аккуратно и взвешенно справляется с преградой. Работают МЧСники быстро и слаженно – точно инженерные войска при наведении понтонной переправы.

 
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Снегоболотоход «Трэкол-39292Д». Габаритные размеры: 5640x2610x2720мм. Клиренс – 470 мм. Грузоподъемность на слабонесущих грунтах - 600 кг. Пассажировместимость – до 8 мест. Запас топлива – 90 л, максимальная скорость на шоссе – 70 км/ч. Шины – сверхнизкого давления «Трэкол» 1300х600-533 (6 ед.). При колесной схеме 6х6 постоянный привод через межосевой дифференциал осуществляется на переднюю и среднюю оси, а для особо тяжелых случаев жестко подключается и задний мост. Раздатка – 2-ступенчатая, с понижающей передачей, присутствует блокировка межосевого дифференциала. Двигатель расположен в центральной части ТС.
Второй аналогичный барьер на нашем пути уже ближе к иркутскому берегу. Воды в этой трещине еще обильнее. По рации передают, что есть риск не справиться со стихией, и тогда всех нас ожидает возвращение назад, в Танхой. Спасательный снегоход «прошерстил» трещину в разных ее направлениях к северу и югу и увидел, что там с бродом еще печальнее. Мужики в спецовках продолжают сооружать безопасную переправу, на это у них уходит еще больше времени, чем в случае с первой трещиной, но в итоге со своей задачей они справляются.

Довольные, что не пришлось пускаться в обратный путь, организаторы останавливают колонну. Желающих проветриться просят выйти из машин. Вместе с МЧСниками отправляемся искать майну. Это такая лунка размером 2x5 метров, через которую красавицы нерпы вылезают из воды наружу, чтобы восполнить запас кислорода и немного отдохнуть. Оказывается, днем ранее, когда спасательный «Трэкол» пробивался в Танхой из Листвянки, экипаж заприметил на льду 10 «загоравших» на солнце тюленей. Людей они подпустили метров на 50, после чего тушки растворились в глубине озера.

Спрашиваю командира спасателей, как на Байкале в принципе с популяцией нерп. Ответ прост: я, мол, не спец по живности, но когда водолазы погружаются в воду, каждый раз встречаются с этими игривыми красотулями. А что, задаю второй вопрос, с провалами машин в озеро? Раньше, отвечает эксперт, уходов под лед и правда было много. Сегодня ситуация изменилась. Все меньше машин проваливаются в толщу Байкала. Во-первых, ГИМС лучше работает. Во-вторых, население ведет себя осознаннее: если вы следуете по официально «прорубленной» трассе, то защищены законом. Если двигаетесь самостоятельным курсом – страховку в случае неприятности не получите.

 
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Наши поиски майны заканчиваются, увы, ничем: скорее всего, лунку сковало льдом и занесло снегом. Такие причуды, по словам спасателей, случаются на озере часто. Вот уже на горизонте показались склоны Листвянки, но мы понимаем, что до поселка еще ехать и ехать. Хорошо, что снега и ледяных торосов на этом берегу Байкала куда как меньше. Дистанция проходится уже на более высоком ходу. И только молимся, чтобы бензина хватило до финиша, ибо лампочка горит уже давно…

Холодное, но яркое солнце заходит над Байкалом быстро. Успеваем сделать последние световые кадры и на скорости 40 км/ч врываемся в бухту Листвянки. Бортовой компьютер обозначает остаток горючего – что-то около 5-7 км ходу. Слава Творцу, уложились.

Надышавшись свежайшим воздухом, умиротворенные красотами, подкатываем к отелю. Все живы и здоровы. «Мазды» целы и невредимы. Через час – время тостов. Каждому путешественнику есть что сказать, что вспомнить…

Mazda Epic Drive « В нынешней поездке по льду Байкала приняли участие не только и даже не столько российские журналисты, сколько европейские коллеги. Мероприятие прошло в рамках очередного тура Mazda Epic Drive. Его пилотным проектом стало путешествие представителей британских СМИ в Арктику на кроссовере CX-3 AWD (2016 год). Вторым направлением оказалась Исландия. Участники пробега покорили ее за рулем MX-5. В 2017-м этап проходил в Норвегии, на CX-3. Всего за пару дней удалось пересечь страну с юга на север. Здесь уже компанию британским журналистам составили представители других стран Европы. Последним, добайкальским, этапом было путешествие на Mazda2 на Азорские острова. По мнению участников тура, самым тяжелым оказался вопрос логистики »
Mazda Epic Drive
 

Иван Братуха Фото автора и Mazda
Автопутешествия Мазда Ц Икс 5
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| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
{{model_3039}} Вереница лакированных Mazda CX-5 должна была соединить между собой берега сибирского моря напрямик. Легенда изначально писалась именно так. Но трижды прав старина Теккерей: «Мы не в силах руководить предначертаниями природы» - погода без какого-либо предупреждения внесла свои коррективы в ход наших событий. Танхойский берег припорошило, как говорят, «с горкой»…И не только Танхой. Впервые за 10 лет на всей площади Байкала (а это только по длине 673 км, почти на сотню больше территории Австрии) образовалась толща снега. Да такая, что стандартным кроссоверам ее никак не прорыхлить – машины моментально ложатся на брюхо, заставляя муфты потеть почем зря. На белую рубаху озера я обратил внимание еще в самолете, когда подлетали к Улан-Удэ. Не впервые, вроде, зимой на Байкале, но чтобы вся его поверхность была белой, такого, честно говоря, не припомню.  В создавшихся условиях старт экспедиции решено было перенести в Клюевку, что примерно в 40 км по дороге на Улан-Удэ. Организаторы сказали, что, дескать, крюк не самый большой, и на преодоление теперь уже 63-65 км должно уйти порядка 6 часов. Цифра, признаюсь, удивила. С чего, подумалось мне, так много? Выехал с берега на гладкую поверхность – и чеши себе с миром! «Делов-то». Прямая дорога – дело нехитрое. Чего накручивать да надумывать?{{gallery_1086}} {{material_120087}} Но довольно быстро пришло понимание, что ехать придется замысловато, по-заячьи петляя, причем всю дорогу. Экспертной команде МЧС прорубить маршрут как по линейке не оказалось возможным просто физически. Когда смотришь на поверхность озера не с уютного кресла «аэрофлота», а непосредственно стоя на поверхности Байкала, зришь, что называется, в корень всю географию вопроса. В одних местах переметы такие высокие, что будь у Mazda CX-5 клиренс не нынешние 215 мм, а, скажем, мифические 250-270 мм, разницы не было бы никакой. Здесь, например, под вами сугроб, а по близости, в 2-3 метрах – плантация острозубых льдин, вставших по воле ветра и течения на дыбы. Красиво? Еще как! Пусть у каждого из нас будет такой вид из домашнего окна! Но ехать, простите, по этой зеркальной поляне – красочному сюжету из мультика про «Тайну третьей планеты» - не представляется возможным. Каждая льдина точно лезвие: не подходи – полосну! Да и просто стоять на льду не безопасно: неверное движение, и ты уж пласт. Спасательному «Трэколу», этой гигантской амфибии весом 2,8 тонны на 6 мощных колесах, пришлось проявить мастерство горнолыжника, дабы начертить единственно выверенный путь. Вездеход стал, простите за сравнение, сапером, расчищающим дорогу на заминированном поле. За ним - как за отцом родным. {{gallery_1087}} {{params_57491}} Самый трудный, по признанию МЧСников, участок пути – 5 км бурятского берега. Здешнюю акваторию занесло сильнее всего. И это сразу оценили на себе CX-5, возглавлявшие колонну. Им, по сути, приходилось пробивать автомобильную колею. Машины забуксовали где-то через полчаса дистанции. Воевать со снегом непросто, даже активируя обе «маздовские» оси. На выручку спешил вездесущий «Трэкол»…Скорость движения выбрана умеренной – строго по колее, ни метра в сторону. Красота вокруг бомбическая, мне ли вам рассказывать про Байкал?! Солнце яркое – словно ты находишься на вершине Эльбруса, а не на льду, под слоем которого 1,5 км чистейшей воды. Минус 16 при сильном ветре – умножьте мороз на два… Покрывало озера белое-белое, и лишь изредка виднеются классические байкальские «проплешины» - разломы чистого прозрачного льда. Вглядываешься в его толщу и видишь белые «снежки» - это метановые накопления. Если пробурлить до них и поднести спичку, раздастся выстрел. Байкал такой, не шали… Начальник отряда МЧС достает бензопилу и вонзает 70-сантиметровую «шину» в тело льда. Несколько секунд – и пила, жужжа цепью, возвращается на поверхность. Смотрим на цепь – она абсолютно сухая. Это означает, что лед под нами куда как толще 70 см. Колонна продолжает путь медленно, то и дело спотыкаясь на снежных заносах. Шаг за шагом водительский состав экспедиции нарабатывает полезные алгоритмы прохождения переметов, и количество пробуксовок, равно как и самих сугробов, уменьшается в четко отслеживаемой прогрессии. Наиболее глубокие наносы проходятся ходом, что называется, проутюживаются. {{gallery_1088}} {{photo_text_126}} «Трэкшн контрол», естественно, не беспокоим. 2-я «ручная» передача в момент «ссоры» со стихией и моментальный перевод рычага АКПП в Drive после победы над ней. Таким незамысловатым образом всем 10 автомобилям удается избежать нежелательного перегрева электронной муфты. Ну, а в целом работа фирменной трансмиссии i-Activ AWD заслуживает только одного - поклона. 194 лошадиной силы исключительно им в помощь.Где-то через 3 часа подкатываем к большой трещине. Она корявым крупным рубцом легла на тело Байкала, изредка «кровоточа» живой водой (и это - на морозе!). Торосы по бокам трещины, пожалуй, не очень высокие, но преодолеть их клыки, не повредив себя, трудно даже всепроходимому «Трэколу». Трещина, говорят, спасатели, в этом месте Байкала была есть и, возможно, всегда будет. Почему? Да кто ж его знает! Байкал – он ведь особый. Неразгаданный. Вроде, всем известна его официальная глубина – 1642 метра, но у подводников есть веские сомнения в ее истинности. Место переправы трещины сродни броду. Имея весь необходимый в таких случаях инструмент и сподручные материалы, спасатели обустраивают временный переход, и колонна CX-5 аккуратно и взвешенно справляется с преградой. Работают МЧСники быстро и слаженно – точно инженерные войска при наведении понтонной переправы. {{gallery_1089}} {{photo_text_127}} Второй аналогичный барьер на нашем пути уже ближе к иркутскому берегу. Воды в этой трещине еще обильнее. По рации передают, что есть риск не справиться со стихией, и тогда всех нас ожидает возвращение назад, в Танхой. Спасательный снегоход «прошерстил» трещину в разных ее направлениях к северу и югу и увидел, что там с бродом еще печальнее. Мужики в спецовках продолжают сооружать безопасную переправу, на это у них уходит еще больше времени, чем в случае с первой трещиной, но в итоге со своей задачей они справляются.Довольные, что не пришлось пускаться в обратный путь, организаторы останавливают колонну. Желающих проветриться просят выйти из машин. Вместе с МЧСниками отправляемся искать майну. Это такая лунка размером 2x5 метров, через которую красавицы нерпы вылезают из воды наружу, чтобы восполнить запас кислорода и немного отдохнуть. Оказывается, днем ранее, когда спасательный «Трэкол» пробивался в Танхой из Листвянки, экипаж заприметил на льду 10 «загоравших» на солнце тюленей. Людей они подпустили метров на 50, после чего тушки растворились в глубине озера. Спрашиваю командира спасателей, как на Байкале в принципе с популяцией нерп. Ответ прост: я, мол, не спец по живности, но когда водолазы погружаются в воду, каждый раз встречаются с этими игривыми красотулями. А что, задаю второй вопрос, с провалами машин в озеро? Раньше, отвечает эксперт, уходов под лед и правда было много. Сегодня ситуация изменилась. Все меньше машин проваливаются в толщу Байкала. Во-первых, ГИМС лучше работает. Во-вторых, население ведет себя осознаннее: если вы следуете по официально «прорубленной» трассе, то защищены законом. Если двигаетесь самостоятельным курсом – страховку в случае неприятности не получите. {{gallery_1090}} Наши поиски майны заканчиваются, увы, ничем: скорее всего, лунку сковало льдом и занесло снегом. Такие причуды, по словам спасателей, случаются на озере часто. Вот уже на горизонте показались склоны Листвянки, но мы понимаем, что до поселка еще ехать и ехать. Хорошо, что снега и ледяных торосов на этом берегу Байкала куда как меньше. Дистанция проходится уже на более высоком ходу. И только молимся, чтобы бензина хватило до финиша, ибо лампочка горит уже давно…Холодное, но яркое солнце заходит над Байкалом быстро. Успеваем сделать последние световые кадры и на скорости 40 км/ч врываемся в бухту Листвянки. Бортовой компьютер обозначает остаток горючего – что-то около 5-7 км ходу. Слава Творцу, уложились. Надышавшись свежайшим воздухом, умиротворенные красотами, подкатываем к отелю. Все живы и здоровы. «Мазды» целы и невредимы. Через час – время тостов. Каждому путешественнику есть что сказать, что вспомнить…{{person_168_В нынешней поездке по льду Байкала приняли участие не только и даже не столько российские журналисты, сколько европейские коллеги. Мероприятие прошло в рамках очередного тура Mazda Epic Drive. Его пилотным проектом стало путешествие представителей британских СМИ в Арктику на кроссовере CX-3 AWD (2016 год). Вторым направлением оказалась Исландия. Участники пробега покорили ее за рулем MX-5. В 2017-м этап проходил в Норвегии, на CX-3. Всего за пару дней удалось пересечь страну с юга на север. Здесь уже компанию британским журналистам составили представители других стран Европы. Последним, добайкальским, этапом было путешествие на Mazda2 на Азорские острова. По мнению участников тура, самым тяжелым оказался вопрос логистики}} 
2018-03-26
Автор: Иван Братуха Фото автора и Mazda
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