16 февраля 2018, 13:20
Прощальная серия Ford Focus RS
Ford планирует прекратить выпуск «горячих» Focus RS в апреле нынешнего года. Отдавая дань уважения модели, компания выпустит 50 экземпляров специальной серии Heritage Edition. Хот-хэтчи получат 375-сильный мотор и особое оснащение.
Ford Focus RS
Выпускается с 2002 г.
Новый 600 000 Р
Отзывов: 1
Все автомобили прощальной серии выпустят в фирменном оранжевом цвете Tief Orange, с черными кованными дисками, серыми суппортами, черными боковыми зеркалами и черным спойлером. В салоне хот-хэтча – спортивные сидения Recaro. Список базового оснащения включает руль с подогревом, люк и парктроники. Стоимость спец.версии будет примерно на 10% дороже, по сравнению со стандартной комплектацией RS.
По словам главы британского отделения Ford Энди Баррета, линейка RS чрезвычайно важна для Ford и занимает особое место в сердцах поклонников марки. Поэтому компания решила выпустить версию Heritage Edition, лучшую среди всех RS. Официально, сборочный конвейер остановят 6 апреля. Но возможнно, это будет лишь временная пауза. Выпуск хот-хэтчей могут возобновить после смены поколения Ford Focus. По предварительным оценкам, возвращение Focus RS может состояться в начале 2020 года.
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