16 февраля 2018, 13:20

Прощальная серия Ford Focus RS

Ford планирует прекратить выпуск «горячих» Focus RS в апреле нынешнего года. Отдавая дань уважения модели, компания выпустит 50 экземпляров специальной серии Heritage Edition. Хот-хэтчи получат 375-сильный мотор и особое оснащение.
^
Прощальная серия Ford Focus RS Ford Focus RS
Ford Focus RS
Выпускается с 2002 г.
Новый 600 000 Р
Отзывов: 1
Версия Heritage Edition станет самой мощной за всю историю Focus RS. Под ее капотом расположится четырехцилиндровый EcoBoost объемом 2,3 литра с модернизированной системой наддува и перенастроенным блоком управления двигателем. Благодаря этому мощность двигателя выросла на 25 л.с. и теперь составляет 375 л.с. при крутящем моменте 510 Нм. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». 

Все автомобили прощальной серии выпустят в фирменном оранжевом цвете Tief Orange, с черными кованными дисками, серыми суппортами, черными боковыми зеркалами и черным спойлером. В салоне хот-хэтча – спортивные сидения Recaro. Список базового оснащения включает руль с подогревом, люк и парктроники. Стоимость спец.версии будет примерно на 10% дороже, по сравнению со стандартной комплектацией RS.

По словам главы британского отделения Ford Энди Баррета, линейка RS чрезвычайно важна для Ford и занимает особое место в сердцах поклонников марки. Поэтому компания решила выпустить версию Heritage Edition, лучшую среди всех RS. Официально, сборочный конвейер остановят 6 апреля. Но возможнно, это будет лишь временная пауза. Выпуск хот-хэтчей могут возобновить после смены поколения Ford Focus. По предварительным оценкам, возвращение Focus RS может состояться в начале 2020 года.
Купить авто Форд Фокус РС
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Focus RS
разблокировка магнитолы
виктор
Отзыв о Ford Focus RS 2008 года
Всё супер. Очень резвая машинка
nypok_911
Отзыв о Ford Focus RS 2005 года
Маневренный, быстро набирает скорость, хорошая машинка.
Rutin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ford Focus RS
Объявления о продаже Ford Focus RS
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Прощальная серия Ford Focus RS
{{model_1782}}Версия Heritage Edition станет самой мощной за всю историю Focus RS. Под ее капотом расположится четырехцилиндровый EcoBoost объемом 2,3 литра с модернизированной системой наддува и перенастроенным блоком управления двигателем. Благодаря этому мощность двигателя выросла на 25 л.с. и теперь составляет 375 л.с. при крутящем моменте 510 Нм. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». Все автомобили прощальной серии выпустят в фирменном оранжевом цвете Tief Orange, с черными кованными дисками, серыми суппортами, черными боковыми зеркалами и черным спойлером. В салоне хот-хэтча – спортивные сидения Recaro. Список базового оснащения включает руль с подогревом, люк и парктроники. Стоимость спец.версии будет примерно на 10% дороже, по сравнению со стандартной комплектацией RS.По словам главы британского отделения Ford Энди Баррета, линейка RS чрезвычайно важна для Ford и занимает особое место в сердцах поклонников марки. Поэтому компания решила выпустить версию Heritage Edition, лучшую среди всех RS. Официально, сборочный конвейер остановят 6 апреля. Но возможнно, это будет лишь временная пауза. Выпуск хот-хэтчей могут возобновить после смены поколения Ford Focus. По предварительным оценкам, возвращение Focus RS может состояться в начале 2020 года.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тульская область Челябинск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG