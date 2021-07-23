Прощай, эра ДВС: грядущие модели Mercedes-Benz будут пользоваться исключительно розеткой
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
А именно, Mercedes хочет стать чисто электрической «везде, где позволяют рыночные условия». Заявление автоконцерна не дает четкого определения, но Европа и Северная Америка, скорее всего, будут включены в программу всеобщей электрификации транспорта, Латинская Америка, вероятно, нет. «Китай должен играть ключевую роль в ускоренной электрической стратегии Mercedes-Benz», - заявляют в Daimler, при этом не говорится, будет ли переход там происходить конкретно до 2030 года.
Появятся абсолютно новые E-платформы
Компания заявила, что с 2022 года намерена предлагать электромобили во всех сегментах, в которых она активна, прежде всего, в премиальном сегменте, что не является откровением. Сюда входит недавно анонсированная стратегия новой платформы. В этом году состоится дебют EQS на базе новой архитектуры Electric Vehicle Architecture (EVA). При этом Mercedes Modular Architecture появится в 2024-м как смешанная платформа для компактных автомобилей, и она, как подчеркивается, станет одной из последних платформ, совместимых с двигателем внутреннего сгорания.
Три абсолютно новые E-платформы должны дебютировать в 2025 году. На них переведут все средние и большие легковые автомобили марки. А ММА будет «электрической основой будущего портфеля электрокаров B-сегмента». Анонсирована еще одна электрическая платформа - AMG.EA, она предназначена для «удовлетворения потребностей клиентов Mercedes-AMG». Электрические фургоны и легкие коммерческие автомобили должны быть запущены на основе VAN.EA.
При этом большое внимание планируется уделять разработке и производству собственных электродвигателей. Это, как заявляют топ-менеджеры Daimler, важная часть стратегии «с четким акцентом на эффективность и стоимость всей системы, включая инверторы и программное обеспечение».
Отдельное направление – выпуск собственных аккумуляторных батарей. Вместе с партнерами по всему миру должны быть созданы 8 производственных площадок. «Производство АКБ позволит Mercedes-Benz дополнить созданную сеть производства силовых агрегатов», - говорится в заявлении Daimler. В компании пока не называют имена партнеров и местонахождение будущих предприятий. При этом уточняется, что аккумуляторы следующего поколения будут пригодны для использования в более чем в 90% всех автомобилей и фургонов Mercedes-Benz.
Vision EQXX достигнет дальности 1000 км
В следующем году Daimler покажет концептуальный автомобиль Vision EQXX. Он, как уже анонсировалось, будет иметь дальность хода более 1 000 км - не по причине чрезвычайно емкой батареи, а из-за «эффективного потребления киловатт-часов на 100 км пробега при нормальной скорости на автомагистрали». Этому же будут способствовать новый производительный привод (в его разработке участвуют специалисты Mercedes-Benz F1 High-Performance Powertrain), а также иная аэродинамика машин.
В настоящее время Daimler работает с Shell над расширением зарядной сети «Mercedes me Charge». Другими словами, компания планирует использовать в Европе собственные «премиальные зарядные станции». Для справки: аналогичные проекты уже представили Audi и Porsche.
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