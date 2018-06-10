10 июня 2018, 21:44

Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го

За многолетний кризис на российском рынке автомобилисты уже привыкли к сокращению ассортимента в автосалонах. Бренды уходили и возвращались, переставали импортировать некоторые модели. По большом счету такая политика никоим образом не сказывалась на жизни среднестатистического россиянина.
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Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го Mercedes CLS Shooting Brake, Infiniti QX70, Volkswagen Scirocco, BMW 6, Dodge Viper

Действительно, в большинстве своем потребители, серьезно ограниченные в финансах, выбирают и по сей день доступные автомобили среднего класса, выпускающиеся на местных заводах. Казалось бы, какая разница, будет в России продаваться то или иное дорогое спорткупе или нет. Однако есть машины, которые своим видом разбавляют скучный серый трафик, радуют глаз и заставляют восхищаться. Пять из них мы потеряли в прошлом году.

Mercedes CLS Shooting Brake
От 2.1 л, 204 л.с

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake

Пожалуй, главной потерей прошлого года можно считать именно этот автомобиль. А все потому, что руководство немецкой компании в принципе решило больше не выпускать роскошный универсал. Спрос на него в ключевых для бренда странах – Китае, США, России – был настолько низким, что производить модель стало нерентабельно.

В машине сочетается все, что так любят ценители роскоши и практичности: крепкая «мерседесовская» подвеска, полный привод 4Matic, «автомат» G-Tronic, который трудится в паре с V8 мощностью 408 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч универсал способен разогнаться за 5,3 секунды, а максимальная скорость его составляет 250 км/ч.

Infiniti QX70

Infiniti QX70
От 3 л, 238 / 175 при 3750 л.с
Новый от 3 169 000 до 3 997 000 Р
Японцы пожертвовали своим кроссовером ради популяризации его «младшего брата» - QX50. А жаль, ведь потребители по достоинству ценили шустрые моторы вседорожника: 3,7-литровый бензиновый V6 и 3-литровый дизель V6 с высоким показателем крутящего момента – 550 Нм. Оба двигателя агрегатируются с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией adaptive shift с подрулевыми лепестками.

Салон QX70 мог быть отделан черно-бежевой кожей. В версии Icon была предусмотрена особая отделка центрального тоннеля, алюминиевые накладки на педали, а также сиденья с подогревом и вентиляцией. 

Volkswagen Scirocco

Октябрь прошлого года принес печальное известие ценителям этого немецкого купе-хэтчбека: компания завершила его производство. Правда, в России модель перестала продаваться еще в 2015-м, однако каждый год в страну все-таки ввозили по несколько Scirocco, заказанных почитателями за границей.

Volkswagen Scirocco
От 1.4 л, 125 л.с
Третья генерация хэтча появилась на рынке в 2008 году и выпускалась почти 10 лет. Основой модели стало шасси PQ25, на котором построено пятое поколение Golf. В 2009 году компания представила «злую» модификацию хэтчбека с приставкой R. Она получила 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента. А в 2012 году на рынке дебютировала версия GTS, оснащенная 2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача этого агрегата составляла 210 «лошадей».
 Подробнее: https://110km.ru/art/volkswagen-proshhaetsya-s-scirocco-121358.html

Российским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.

BMW 6-Series

BMW 6
От 3 л, 320 л.с
Новый от 4 750 000 до 5 580 000 Р

Низкий спрос стал причиной потери этого купе. Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале прошлого года, но европейские дилеры продолжали принимать заказы. Окончательно купе вывели с рынков в мае 2017-го. Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series.

Что касается «шестерки», то она предлагалась с бензиновым 320-сильным агрегатом и 313-сильным дизелем. Также покупателям были доступны дорогие версии с 4,4-литровым двигателем с отдачей 450 сил. Все модификации укомплектованы 8-диапазонной автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобили оснащены светодиодными фарами, спортивной подвеской, спутниковой противоугонной системой, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с цветным экраном, а также динамическим круиз-контролем. Варианты с бензиновыми моторами имеют выпускную систему с активными заслонками.

Dodge Viper

Dodge Viper
От 8.4 л, 640 л.с
После 25 лет производства суперкара Viper компания завершила историю модели. Причиной такого решения стали современные требования безопасности, которые обязывают автопроизводителей оснащать модели боковыми шторками безопасности. Архитектура модели исключала это нововведение, так как в этом случае исчезло бы свободное пространство над головами водителя и пассажира.

В движение купе приводится 8,4-литровым «атмосферником» с силовой отдачей в 654 «лошадей» и 6-ступенчатой механической коробкой. Известность этому мотору принесло наличие 10 цилиндров, благодаря которым автомобиль обладал свирепым и диким характером. Спорткару требовалось всего 3 секунды, чтобы с места развить скорость в 100 км/ч. Остается надеяться, что «Гадюка» получит все-таки преемника. По крайней мере, руководство Dodge не исключает этого.

Арина Милая
Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес, Инфинити, VW, Фольксваген, БМВ, Додж ЦЛС Шутинг Брейк, Ку Икс 70, Сирокко, бмв 6, Вайпер
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Форум Volkswagen Scirocco
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
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Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
Действительно, в большинстве своем потребители, серьезно ограниченные в финансах, выбирают и по сей день доступные автомобили среднего класса, выпускающиеся на местных заводах. Казалось бы, какая разница, будет в России продаваться то или иное дорогое спорткупе или нет. Однако есть машины, которые своим видом разбавляют скучный серый трафик, радуют глаз и заставляют восхищаться. Пять из них мы потеряли в прошлом году.{{model_v2_3296}} Mercedes-Benz CLS Shooting BrakeПожалуй, главной потерей прошлого года можно считать именно этот автомобиль. А все потому, что руководство немецкой компании в принципе решило больше не выпускать роскошный универсал. Спрос на него в ключевых для бренда странах – Китае, США, России – был настолько низким, что производить модель стало нерентабельно.В машине сочетается все, что так любят ценители роскоши и практичности: крепкая «мерседесовская» подвеска, полный привод 4Matic, «автомат» G-Tronic, который трудится в паре с V8 мощностью 408 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч универсал способен разогнаться за 5,3 секунды, а максимальная скорость его составляет 250 км/ч. Infiniti QX70{{model_v2_6123}} Японцы пожертвовали своим кроссовером ради популяризации его «младшего брата» - QX50. А жаль, ведь потребители по достоинству ценили шустрые моторы вседорожника: 3,7-литровый бензиновый V6 и 3-литровый дизель V6 с высоким показателем крутящего момента – 550 Нм. Оба двигателя агрегатируются с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией adaptive shift с подрулевыми лепестками. Салон QX70 мог быть отделан черно-бежевой кожей. В версии Icon была предусмотрена особая отделка центрального тоннеля, алюминиевые накладки на педали, а также сиденья с подогревом и вентиляцией. Volkswagen SciroccoОктябрь прошлого года принес печальное известие ценителям этого немецкого купе-хэтчбека: компания завершила его производство. Правда, в России модель перестала продаваться еще в 2015-м, однако каждый год в страну все-таки ввозили по несколько Scirocco, заказанных почитателями за границей.{{model_v2_1829}} Третья генерация хэтча появилась на рынке в 2008 году и выпускалась почти 10 лет. Основой модели стало шасси PQ25, на котором построено пятое поколение Golf. В 2009 году компания представила «злую» модификацию хэтчбека с приставкой R. Она получила 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента. А в 2012 году на рынке дебютировала версия GTS, оснащенная 2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача этого агрегата составляла 210 «лошадей». Подробнее: https://110km.ru/art/volkswagen-proshhaetsya-s-scirocco-121358.htmlРоссийским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.BMW 6-Series{{model_v2_131}} Низкий спрос стал причиной потери этого купе. Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале прошлого года, но европейские дилеры продолжали принимать заказы. Окончательно купе вывели с рынков в мае 2017-го. Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series.Что касается «шестерки», то она предлагалась с бензиновым 320-сильным агрегатом и 313-сильным дизелем. Также покупателям были доступны дорогие версии с 4,4-литровым двигателем с отдачей 450 сил. Все модификации укомплектованы 8-диапазонной автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобили оснащены светодиодными фарами, спортивной подвеской, спутниковой противоугонной системой, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с цветным экраном, а также динамическим круиз-контролем. Варианты с бензиновыми моторами имеют выпускную систему с активными заслонками.Dodge Viper{{model_v2_342}} После 25 лет производства суперкара Viper компания завершила историю модели. Причиной такого решения стали современные требования безопасности, которые обязывают автопроизводителей оснащать модели боковыми шторками безопасности. Архитектура модели исключала это нововведение, так как в этом случае исчезло бы свободное пространство над головами водителя и пассажира.В движение купе приводится 8,4-литровым «атмосферником» с силовой отдачей в 654 «лошадей» и 6-ступенчатой механической коробкой. Известность этому мотору принесло наличие 10 цилиндров, благодаря которым автомобиль обладал свирепым и диким характером. Спорткару требовалось всего 3 секунды, чтобы с места развить скорость в 100 км/ч. Остается надеяться, что «Гадюка» получит все-таки преемника. По крайней мере, руководство Dodge не исключает этого.
2018-06-10
Автор: Арина Милая
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