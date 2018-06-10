Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
Действительно, в большинстве своем потребители, серьезно ограниченные в финансах, выбирают и по сей день доступные автомобили среднего класса, выпускающиеся на местных заводах. Казалось бы, какая разница, будет в России продаваться то или иное дорогое спорткупе или нет. Однако есть машины, которые своим видом разбавляют скучный серый трафик, радуют глаз и заставляют восхищаться. Пять из них мы потеряли в прошлом году.
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake
Пожалуй, главной потерей прошлого года можно считать именно этот автомобиль. А все потому, что руководство немецкой компании в принципе решило больше не выпускать роскошный универсал. Спрос на него в ключевых для бренда странах – Китае, США, России – был настолько низким, что производить модель стало нерентабельно.
В машине сочетается все, что так любят ценители роскоши и практичности: крепкая «мерседесовская» подвеска, полный привод 4Matic, «автомат» G-Tronic, который трудится в паре с V8 мощностью 408 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч универсал способен разогнаться за 5,3 секунды, а максимальная скорость его составляет 250 км/ч.
Infiniti QX70
Салон QX70 мог быть отделан черно-бежевой кожей. В версии Icon была предусмотрена особая отделка центрального тоннеля, алюминиевые накладки на педали, а также сиденья с подогревом и вентиляцией.
Volkswagen Scirocco
Октябрь прошлого года принес печальное известие ценителям этого немецкого купе-хэтчбека: компания завершила его производство. Правда, в России модель перестала продаваться еще в 2015-м, однако каждый год в страну все-таки ввозили по несколько Scirocco, заказанных почитателями за границей.
Российским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.
BMW 6-Series
Низкий спрос стал причиной потери этого купе. Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале прошлого года, но европейские дилеры продолжали принимать заказы. Окончательно купе вывели с рынков в мае 2017-го. Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series.
Что касается «шестерки», то она предлагалась с бензиновым 320-сильным агрегатом и 313-сильным дизелем. Также покупателям были доступны дорогие версии с 4,4-литровым двигателем с отдачей 450 сил. Все модификации укомплектованы 8-диапазонной автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобили оснащены светодиодными фарами, спортивной подвеской, спутниковой противоугонной системой, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с цветным экраном, а также динамическим круиз-контролем. Варианты с бензиновыми моторами имеют выпускную систему с активными заслонками.
Dodge Viper
В движение купе приводится 8,4-литровым «атмосферником» с силовой отдачей в 654 «лошадей» и 6-ступенчатой механической коробкой. Известность этому мотору принесло наличие 10 цилиндров, благодаря которым автомобиль обладал свирепым и диким характером. Спорткару требовалось всего 3 секунды, чтобы с места развить скорость в 100 км/ч. Остается надеяться, что «Гадюка» получит все-таки преемника. По крайней мере, руководство Dodge не исключает этого.
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