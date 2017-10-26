26 октября 2017, 19:32

Прошла презентация Subaru BRZ STI Sport и WRX STI

Японская компания Subaru привезла на автосалон в Токио седан BRZ STI Sport нового поколения и специальную версию WRX STI S 208 Special Edition. Первая модель получила стандартный 2-литровый двигатель, а вторая оснащена спортивными деталями.
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Как сообщают создатели, при разработке BRZ STI Sport они потрудились над улучшением управления рулевым колесом. Также седан получил 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, и спортивные дроссельные заслонки Sachs. Кузов автомобиля окрашен в цвет Cool Gray Khaki.

Под капотом новинки разместился 2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, выдающий мощность до 197 «лошадей». Это типичный для моделей BRZ агрегат, хотя ожидалось, что производитель выпустит более «злую» модификацию. Также компания сообщила, что эта вариация не будет оснащаться мотором на «тяжелом» топливе. Данный автомобиль будет выпущен в количестве 100 экземпляров.

Премьеры удостоилась еще одна новинка марки - WRX STI S 208 Special Edition. Эта версия является самой «заряженной» в линейке компании. Любителям экстремальной езды модель придется по вкусу: инженеры увеличили производительность двигателя на 15%, снабдили авто жесткой спортивной подвеской, модернизированными тормозами и подходящими шинами. «Злой» седан получил амортизаторы Bilstein, передний сплиттер, антикрыло и 19-дюймовые колесные диски. Для обеспечения наилучшей динамики, разработчикам пришлось снизить вес автомобиля, поэтому крыша сделала из карбона. Тираж этой новинки запланирован ограниченный - всего 450 единиц.

Новости Субару ВРХ, БРЗ

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Прошла презентация Subaru BRZ STI Sport и WRX STI
{{material_121114}}Как сообщают создатели, при разработке BRZ STI Sport они потрудились над улучшением управления рулевым колесом. Также седан получил 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, и спортивные дроссельные заслонки Sachs. Кузов автомобиля окрашен в цвет Cool Gray Khaki.Под капотом новинки разместился 2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, выдающий мощность до 197 «лошадей». Это типичный для моделей BRZ агрегат, хотя ожидалось, что производитель выпустит более «злую» модификацию. Также компания сообщила, что эта вариация не будет оснащаться мотором на «тяжелом» топливе. Данный автомобиль будет выпущен в количестве 100 экземпляров.Премьеры удостоилась еще одна новинка марки - WRX STI S 208 Special Edition. Эта версия является самой «заряженной» в линейке компании. Любителям экстремальной езды модель придется по вкусу: инженеры увеличили производительность двигателя на 15%, снабдили авто жесткой спортивной подвеской, модернизированными тормозами и подходящими шинами. «Злой» седан получил амортизаторы Bilstein, передний сплиттер, антикрыло и 19-дюймовые колесные диски. Для обеспечения наилучшей динамики, разработчикам пришлось снизить вес автомобиля, поэтому крыша сделала из карбона. Тираж этой новинки запланирован ограниченный - всего 450 единиц.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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