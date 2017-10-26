Прошла презентация Subaru BRZ STI Sport и WRX STI
Под капотом новинки разместился 2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, выдающий мощность до 197 «лошадей». Это типичный для моделей BRZ агрегат, хотя ожидалось, что производитель выпустит более «злую» модификацию. Также компания сообщила, что эта вариация не будет оснащаться мотором на «тяжелом» топливе. Данный автомобиль будет выпущен в количестве 100 экземпляров.
Премьеры удостоилась еще одна новинка марки - WRX STI S 208 Special Edition. Эта версия является самой «заряженной» в линейке компании. Любителям экстремальной езды модель придется по вкусу: инженеры увеличили производительность двигателя на 15%, снабдили авто жесткой спортивной подвеской, модернизированными тормозами и подходящими шинами. «Злой» седан получил амортизаторы Bilstein, передний сплиттер, антикрыло и 19-дюймовые колесные диски. Для обеспечения наилучшей динамики, разработчикам пришлось снизить вес автомобиля, поэтому крыша сделала из карбона. Тираж этой новинки запланирован ограниченный - всего 450 единиц.
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