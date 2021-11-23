Прошло 2 года после премьеры Tesla Cybertruck: что происходит?
Фото: Tesla
Однако для начала производства Tesla должна была построить новую Gigafactory в США. Место для нее выбирали очень долго. Рассматривали варианты в Миссури, Оклахоме и Техасе. Только в конце июля 2020 года Tesla официально заявила, что новое предприятие появится в Остине (штат Техас). В сентябре 2020-го Илон Маск сообщил, что компания намерена выпускать не менее 250 000 пикапов Cybertrucks в год на новой Gigafactory в Техасе, а в декабре 2020-го стало известно, что запуск серийного производства отложен на конец 2022 год. Соответственно одномоторная версия появится еще годом позже.
Однако работа над пикапом продолжается. В июле стало известно о соглашении, заключенном Tesla и Samsung на сумму 436 млн долларов. Samsung будет поставлять для Cybertruck внешние камеры, которых на каждом пикапе будет не менее 10 штук: боковые, задние и фронтальные. А в конце октября на испытаниях в Калифорнии был замечен предсерийный прототип. Пока Tesla утверждает, что первые «живые» пикапы Cybertruck появятся в выставочных дилерских центрах уже в 2022 году.
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