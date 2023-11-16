Проспект Энгельса готовят под реконструкцию: от Парнаса к КАД

16.11.2023, 06:59

Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне

После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее