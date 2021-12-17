Просроченные штрафы разрешат списывать со счетов нарушителей ПДД автоматически
Если сейчас у нарушителя ПДД есть шанс, что приставы пропустят неоплаченные штрафы и по ним истечет срок давности, то уже со следующего года отслеживать подобных граждан начнет искусственный интеллект, который работает круглосуточно, в разы быстрее и ничего не упускает. Поэтому истории с накопленными штрафами на десятки или даже сотни тысяч рублей со временем уйдут в прошлое.
Кроме того, новый автоматический порядок позволить решить проблему так называемых двойников: когда штрафы списывают с посторонних людей, являющихся полными тезками должников. Система будет идентифицировать человека по комплексу документов, при необходимости запрашивая информацию в базах других ведомств. Поэтому личность должника будут устанавливать безошибочно.
- 1 553 802 РJAC T6 2020 в Москве
- 270 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 400 000 РToyota Carina ED 1986 в Москве
- 5 400 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 750 000 РLincoln Navigator 2003 в Москве
- 999 000 РFord Kuga 2017 в Москве
- 2 160 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 4 520 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 260 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий