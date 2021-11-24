Простейшие действия, которые стоит выполнить с автомобилем перед зимой
Начнём с очевидного и главного. Обязательно поставьте зимние шины. Поставьте вовремя. Это рекомендуется делать тогда, когда средняя температура воздуха в вашей местности опускается до +5°C. Однако, если у вас большой суточный разброс температур, и ночью может быть мороз и лёд, когда днём ещё довольно тепло, то ставьте раньше. И даже не пытайтесь ездить по снегу или гололёду на летних колёсах. Если вам откровенно наплевать на свой автомобиль и своё здоровье, то не забывайте хотя бы об окружающих. И, разумеется, менять нужно все четыре шины, и они должны быть в хорошем состоянии.
Идём дальше. Не забудьте залить зимнюю жидкость стеклоомывателя. Грязное стекло – это не просто неэстетично, это – опасно. А зимой, особенно при небольших холодах, слякоти и грязи бывает предостаточно. Если у вас осталась в бачке немного летней "омывайки", то к приходу зимы выливать её необязательно, жидкости можно смешать. Ведь вначале морозы будут небольшими, и даже с разбавленной таким образом "незамерзайкой" ничего не случится. Понятное дело, при выборе жидкости нужно учитывать температуру её замерзания, подобрав её под максимально возможный в вашем регионе мороз.
Подбирать нужно с запасом: новые температурные рекорды могут установиться в любой момент. Учтите, что зимняя "омывайка" должна быть качественной, поэтому не стоит покупать самую дешёвую жидкость или, тем более, непонятно какую, непонятно где и непонятно у кого. Подделки могут затвердевать уже при небольших заморозках, а некоторые из них производят из метанола, который опасен для человека.
Переходим к менее очевидным советам. Смажьте уплотнители дверей, капота и багажника силиконовой смазкой. Можно взять любую адекватного производителя. Это нужно сделать перед зимой и потом повторять весь зимний период после каждой мойки или примерно раз в месяц, если мойка не посещалась. Времени на это уйдёт совсем чуть-чуть, зато вы будете избавлены от риска примерзания дверей к уплотнителям. Заодно слегка брызните "силиконом" во все замки, которые есть в машине, и на их механизмы. Обязательно обработайте замки гаража, если таковой имеется. Они очень любят замерзать зимой и портить автовладельцам настроение.
Положите в машину специальную щётку со скребком. Ей можно легко очистить снег, а скребком – быстро и безопасно убрать со стёкол лёд. Кроме щётки, может понадобиться ещё и лопата – и лучше не маленькая армейская, а нормального размера и приспособленная именно для снега. Если ваш автомобиль стоит в гараже, то лопату лучше держать в квартире. Поверьте, раскопать сугроб перед гаражными воротами лопатой, которая лежит внутри, у вас не получится. Когда машина не в гараже, лопату можно держать в багажнике. Пусть она будет с вами всю зиму.
Если зимой вы любите выезжать за город, то помимо лопаты положите в машину аварийное одеяло. Стоит оно недорого, места занимает мало, но иногда может спасти жизнь. Случаи бывают всякие. Строго говоря, умные люди вроде спасателей и лесников даже летом советуют брать с собой на природу минимальный запас полезных предметов. Продукты питания, бутылку (термос) с водой, компас (даже при наличии такового в смартфоне), фонарик, репелленты, аптечку, нож, охотничьи спички и растопку. Да, даже если вы собираетесь отойти от машины всего на сто метров. А уж про зиму-то и говорить нечего.
И последний совет. Вспомните, сколько лет вашему аккумулятору. Больше четырёх? Лучше подстраховаться и проверить его. Это можно сделать у вашего дилера или в любом нормальном автосервисе.
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