Просто ужас: машины с самыми страшными названиями
Lamborghini Murciélago - Нетопырь
Итальянский спорткар выпускался с 2001 по 2010 год, он стал первым автомобилем, созданным брендом под управлением Audi. Всего 4099 машин было выпущено, часть купе, часть родстеры. Название они получили слегка пугающее – Нетопырь или летучая мышь, так оно переводится с испанского.
Но несмотря на это, машина получилась красивая!
Pontiac Banshee - Банши
В ирландском и шотландском фольклоре банши - это особые феи или женщины из потустороннего мира, которые своими воплями предрекают смерть. В общем, так себе выбор имени… Даже в облике этого двухдверного концепта есть что-то пугающее. Неудивительно, что серийным он так и не стал. Хотя и оказал большое влияние на внешность Firebird и Camaro четвертого поколения. Но вот имя Банши использовать в серии не рискнул никто.
DF Goblin - Гоблин
Компания из Техаса выпускает дорожные машины с открытыми колесами, этакая бюджетная версия Ariel Atom. Не совсем понятно, чем они руководствовались, дав одной из своих моделей имя Гоблин, ведь это мифологическое существо известно своей уродливой внешностью и злобой.
Lamborghini Diablo – Дьявол
В компании явно любят называть свои машины зловещими именами. С другой стороны, разве можно было назвать как-то иначе модель 1990 года, которая обладала двигателем V12 мощностью в 485 л.с. и могла разогнаться до сотни всего за 4,5 секунды? В то время это была дьявольски быстрая и потрясающе красивая машина, выбор имени был очевиден.
Dodge Challenger SRT Hellcat – Ведьма или мегера
Имя как нельзя лучше подходит этой машине, впервые представленной в 2015 году. Она все еще в производстве и в самой последней версии мощность двигателя достигла 807 л.с. Да и потом, компания любит называть свои модели пугающими именами, одним из них бал Dodge Demon.
AMC Gremlin – Гремлин
Хэчбек 70-х годов получил имя мифического существа, которое считали виновником порчи всяческой техники, потому что оно ее ненавидит! Странный выбор, но American Motors Corporation (AMC) это не смутило. Не исключено, что имя повлияло на то, что машина неоднократно попадала в рейтинги самых уродливых машин в истории. Что ж – никто не любит гремлинов.
Hillman Imp – Бес
Почти полмиллиона Бесов было выпущено в период с 1963 по 1976 год в Британии (компания, их создавшая, ныне уже не существует). Это были небольшие и очень экономные машины, вероятно в этом секрет их успеха, несмотря на имя. А еще Бес отлично проявил себя в раллийных гонках 1965 года.
Plymouth Prowler – Мародер
Вообще, у этого слова масса значений, в США, например, так называют полицейскую патрульную машину. Но одно точно – для большинства слово несет в себе негативную окраску. Но в компании Chrysler посчитали, что их спорткар в ретро стиле будет отлично сочетаться с подобным именем. Машина выпускалась с 1997 по 2002 год, в общей сложности было создано почти 12 тыс. таких вот «Мародеров».
Rolls-Royce Ghost - Призрак
Компания и 100 лет назад выпускала машины «Призраки», причем с огромным успехом. Так что не удивительно, что и в наши дни она не отказывается от этого имени с нотками жути. Роскошный полноразмерный седан получил обновление в 2020 году, а вообще он в производстве с 2009 года. Возможно, целевая аудитория бренда просто не верит в призраков?
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