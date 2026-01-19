Почему этот английский прицеп-дом удивляет даже опытных автотуристов

19 января 2026, 18:05
Просторный караван Bailey Pegasus Genoa: комфортный дом на колесах для путешествий
В продаже редкий караван Bailey Pegasus Genoa 2011 года. Внутри - раздельный санузел, кухня и просторная зона отдыха. Все детали оснащения и характеристики - в нашем обзоре.
На рынке домов на колесах появился интересный экземпляр - Bailey Pegasus Genoa 2011 года выпуска. Этот английский караван рассчитан на 2-3 человека и сразу выделяется продуманная планировка: в передней части - уютная обеденная зона, которая легко трансформируется в просторную кровать, в центре - полноценная кухня, а в самом конце - перегородочный санузел, что редкость для кемперов.
Прицеп-дача Bailey Pegasus Genoa отличается просторным однозонным салоном. Гостиная зона с диваном днём служит для отдыха, а ночью превращается в двуспальную кровать 2,06×2,12 м (или раскладывается раздельно). Кухня полностью укомплектована: 4-конфорочная плита с духовкой, гриль, микроволновка и холодильник на 122 л. Имеется бойлер, автономное водоснабжение и эффективная система отопления.
Конструкция изготовлена по технологии Alu-Tech, обеспечивающей повышенную прочность. Габариты: длина 6,48 м, ширина 2,28 м. Снаряжённая масса — 650 кг, что позволяет буксировать прицеп автомобилю среднего класса. В базовой комплектации — коврики, запасное колесо, кронштейн для ТВ.
Цена: 1 449 000 руб. Если вы давно мечтаете о путешествиях без ограничений, этот караван может стать альтернативным выбором. Он сочетает в себе английское качество, продуманную эргономику и все необходимые удобства для жизни вдали от города.
