Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии
Администрация Дональда Трампа планировала повысить «взаимные тарифы» с целью добиться справедливых условий в международной торговле. Идея заключалась в том, что после введения тарифов американские товары вновь станут конкурентоспособными, а зарубежные рынки откроются для них. Однако реальность сложнее: американские товары когда-то доминировали, потому что конкурентов практически не было. Сейчас Китай и другие страны выпускают аналогичную продукцию по более низким ценам.
Автомобильная промышленность США также столкнулась с серьезными вызовами. Раньше американские машины считались надежными и доступными, но японские и корейские бренды значительно улучшили качество и завоевали рынок. Китайские автопроизводители продолжают этот тренд. Правительство США надеется, что тарифы защитят местных производителей и рабочие места, но без снижения себестоимости и повышения привлекательности продукции конкуренция невозможна. К тому же автомобили в США традиционно крупнее и дороже, что усложняет борьбу с импортом.
Австралия в 2017 году закрыла последний автомобильный завод, признав, что производство внутри страны невыгодно. Несмотря на население в 26,7 миллиона человек и продажи около миллиона новых автомобилей в год, местные заводы уступили импортным машинам. Повышение пошлин могло бы сохранить производство, но привело бы к росту цен и снижению продаж, что в итоге всё равно привело бы к закрытию предприятий.
В Бразилии ситуация схожа, хотя рынок здесь значительно больше — почти 2 миллиона новых автомобилей в 2021 году. Тем не менее, Ford ушла с рынка, закрыв три завода. Даже после повышения импортных пошлин до 25% электромобиль Chevrolet Spark EUV оказался более прибыльным, чем выпускаемый в стране Chevrolet Tracker. Это ставит под вопрос будущее местного производства.
В Европе автопроизводители сталкиваются с жесткими экологическими нормами. Для соответствия среднему уровню выбросов CO2 в 94 г/км компании вынуждены либо резко увеличить продажи электромобилей, либо закрывать заводы. Многие считают, что выполнить эти требования невозможно без серьезных потерь. При этом автомобильная промышленность Европы отвечает менее чем за 14% мировых выбросов, что ставит под сомнение логику закрытия производств ради борьбы с изменением климата.
В глобальном масштабе только Китай, Япония и Южная Корея демонстрируют устойчивую конкурентоспособность в автомобильной отрасли. При этом Китай обладает внутренним рынком, способным поддерживать местных производителей, в то время как Япония и Корея ориентируются на экспорт. Если зарубежные рынки закроются, выжить сможет лишь китайская индустрия, резюмирует Autoevolution.
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15.07.2025, 09:29
Кто станет покупателем нового кроссовера LADA Azimut
Новый кроссовер LADA Azimut ориентирован на молодую и средневозрастную аудиторию, что поможет расширить клиентскую базу бренда и повысить лояльность покупателей.Читать далее
-
15.07.2025, 08:56
Регистрация электромобилей в Китае за 28 неделю 2025 года: лидеры и динамика продаж
На 28-й неделе 2025 года в Китае наблюдалось снижение регистрации электромобилей у большинства брендов, за исключением Tesla и Xiaomi, которые показали значительный рост. Аналитика недельных данных помогает понять текущие тенденции рынка NEV.Читать далее
-
14.07.2025, 15:42
Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?
Питбайки – спортивные мини-мотоциклы для езды по пересеченной местности – все чаще становятся причиной аварий с участием детей. Несмотря на то, что такая техника официально не предназначена для движения по дорогам общего пользования, ее нередко можно встретить на тротуарах, обочинах и даже непосредственно на проезжей части. Читать далее
-
14.07.2025, 15:08
Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Сегодня многие китайские автопроизводители указывают в руководствах по эксплуатации, что их кроссоверы могут работать на бензине АИ-92, даже если оснащены турбированными двигателями. Однако специалисты предупреждают: такое решение – скорее маркетинговый ход, чем техническая рекомендация. Читать далее
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
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