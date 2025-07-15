Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии

Протекционизм используется странами для сокрытия проблем с конкурентоспособностью в различных отраслях, включая автомобильную. Но это не может решить проблему. Страны, желающие сохранить рабочие места и производство, должны обеспечить конкурентоспособные условия для работников и компаний. Без глубоких реформ и повышения эффективности такое вряд ли возможно.

Администрация Дональда Трампа планировала повысить «взаимные тарифы» с целью добиться справедливых условий в международной торговле. Идея заключалась в том, что после введения тарифов американские товары вновь станут конкурентоспособными, а зарубежные рынки откроются для них. Однако реальность сложнее: американские товары когда-то доминировали, потому что конкурентов практически не было. Сейчас Китай и другие страны выпускают аналогичную продукцию по более низким ценам.

Автомобильная промышленность США также столкнулась с серьезными вызовами. Раньше американские машины считались надежными и доступными, но японские и корейские бренды значительно улучшили качество и завоевали рынок. Китайские автопроизводители продолжают этот тренд. Правительство США надеется, что тарифы защитят местных производителей и рабочие места, но без снижения себестоимости и повышения привлекательности продукции конкуренция невозможна. К тому же автомобили в США традиционно крупнее и дороже, что усложняет борьбу с импортом.

Австралия в 2017 году закрыла последний автомобильный завод, признав, что производство внутри страны невыгодно. Несмотря на население в 26,7 миллиона человек и продажи около миллиона новых автомобилей в год, местные заводы уступили импортным машинам. Повышение пошлин могло бы сохранить производство, но привело бы к росту цен и снижению продаж, что в итоге всё равно привело бы к закрытию предприятий.

В Бразилии ситуация схожа, хотя рынок здесь значительно больше — почти 2 миллиона новых автомобилей в 2021 году. Тем не менее, Ford ушла с рынка, закрыв три завода. Даже после повышения импортных пошлин до 25% электромобиль Chevrolet Spark EUV оказался более прибыльным, чем выпускаемый в стране Chevrolet Tracker. Это ставит под вопрос будущее местного производства.

В Европе автопроизводители сталкиваются с жесткими экологическими нормами. Для соответствия среднему уровню выбросов CO2 в 94 г/км компании вынуждены либо резко увеличить продажи электромобилей, либо закрывать заводы. Многие считают, что выполнить эти требования невозможно без серьезных потерь. При этом автомобильная промышленность Европы отвечает менее чем за 14% мировых выбросов, что ставит под сомнение логику закрытия производств ради борьбы с изменением климата.

В глобальном масштабе только Китай, Япония и Южная Корея демонстрируют устойчивую конкурентоспособность в автомобильной отрасли. При этом Китай обладает внутренним рынком, способным поддерживать местных производителей, в то время как Япония и Корея ориентируются на экспорт. Если зарубежные рынки закроются, выжить сможет лишь китайская индустрия, резюмирует Autoevolution.

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