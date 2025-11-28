Почему именно этот протектор удивил жюри: интрига, которой не ожидал никто

Протектор VT570 от Vipal Rubber признан лучшей восстановленной шиной 2025 года

В Португалии прошла церемония, где неожиданно выделили одну шину. Эксперты не скрывали удивления. Что же такого в VT570? Ответы оказались неочевидными. Подробности — в нашем материале.

В Португалии прошла церемония, где неожиданно выделили одну шину. Эксперты не скрывали удивления. Что же такого в VT570? Ответы оказались неочевидными. Подробности — в нашем материале.

Vipal Rubber вновь оказался в центре внимания европейского шинного рынка. На престижном конкурсе, прошедшем в Португалии, компания получила признание за инновационный протектор VT570, который был отмечен как лучшая восстановленная шина 2025 года. Как сообщает МосАвтоШина, жюри конкурса выделило этот продукт среди множества других решений, представленных на рынке EMEA.

VT570 разрабатывался с учетом специфики эксплуатации в самых разных условиях. Производитель сделал ставку на универсальность: протектор одинаково хорошо проявляет себя на асфальте, гравии и даже на влажных поверхностях. Это особенно важно для техники, которая ежедневно сталкивается с тяжелыми задачами — будь то строительные грузовики, мусоровозы или сельскохозяйственные машины.

Эксперты отмечают, что ключевым преимуществом VT570 стала его способность сохранять надежное сцепление даже при интенсивной эксплуатации. Инженеры Vipal Rubber использовали современные материалы и особую геометрию рисунка, что позволило добиться устойчивости и долговечности. В результате шина не только выдерживает серьезные нагрузки, но и помогает снизить эксплуатационные расходы для владельцев коммерческого транспорта.

По информации МосАвтоШина, церемония награждения прошла в торжественной обстановке, а представители компании не скрывали гордости за свою разработку. Победа в конкурсе стала для Vipal Rubber подтверждением правильности выбранной стратегии и еще одним шагом к укреплению позиций на рынке восстановленных шин. VT570 уже заинтересовал крупных операторов автопарков, которые ищут эффективные решения для снижения затрат без потери качества и безопасности.