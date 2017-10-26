26 октября 2017, 17:08

Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио

Японская компания Subaru на домашнем автосалоне провела презентацию концептуальной модели Viziv Performance. Внешность прототипа дает представление о дизайне «заряженных» седанов WRX и WRX STI свежей генерации.
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  Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио Subaru WRX Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио Subaru WRX Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио Subaru WRX Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио Subaru WRX Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио
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Subaru WRX
Выпускается с 2014 г.
Новый 3 399 000 Р
Отзывов: 2
Экстерьер модели выполнен в соответствии с дизайнерской концепцией Dynamic X Solid. Поэтому новинка обладает более агрессивными чертами внешности, широкими колесными арками и видоизмененной радиаторной решеткой. «Четырехдверка» в длину достигает 4 630 мм, ширина составила 1 950 мм, а расстояние между осями равно 1 950 мм.

По словам представителей марки, Viziv Performance предназначен для получения «удовольствия от вождения». Автомобиль не получил внешние боковые зеркала, их функцию выполняют камеры. Привод предусмотрен, конечно же, полный. Компания сохраняет интригу, не раскрывая все технические характеристики модели. Но намекает, что седан оснащен современными системами безопасности и функцией полуавтономного вождения.

Ранее производитель сообщал, что новинки компании, включая будущие WRX и WRX STI, получат систему EyeSight, в основе которой лежит имитация человеческого зрения. Технология берет на себя обязанности штурмана, который контролирует перемещение объектов на дороге, настраивает режимы работы круиз-контроля, отслеживает нахождение автомобиля в полосе, сигнализирует о риске аварии и может сам активизировать функцию экстренного торможения.

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Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио
{{model_3403}}Экстерьер модели выполнен в соответствии с дизайнерской концепцией Dynamic X Solid. Поэтому новинка обладает более агрессивными чертами внешности, широкими колесными арками и видоизмененной радиаторной решеткой. «Четырехдверка» в длину достигает 4 630 мм, ширина составила 1 950 мм, а расстояние между осями равно 1 950 мм.По словам представителей марки, Viziv Performance предназначен для получения «удовольствия от вождения». Автомобиль не получил внешние боковые зеркала, их функцию выполняют камеры. Привод предусмотрен, конечно же, полный. Компания сохраняет интригу, не раскрывая все технические характеристики модели. Но намекает, что седан оснащен современными системами безопасности и функцией полуавтономного вождения.Ранее производитель сообщал, что новинки компании, включая будущие WRX и WRX STI, получат систему EyeSight, в основе которой лежит имитация человеческого зрения. Технология берет на себя обязанности штурмана, который контролирует перемещение объектов на дороге, настраивает режимы работы круиз-контроля, отслеживает нахождение автомобиля в полосе, сигнализирует о риске аварии и может сам активизировать функцию экстренного торможения.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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