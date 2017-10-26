Прототип будущего Subaru WRX дебютировал в Токио
По словам представителей марки, Viziv Performance предназначен для получения «удовольствия от вождения». Автомобиль не получил внешние боковые зеркала, их функцию выполняют камеры. Привод предусмотрен, конечно же, полный. Компания сохраняет интригу, не раскрывая все технические характеристики модели. Но намекает, что седан оснащен современными системами безопасности и функцией полуавтономного вождения.
Ранее производитель сообщал, что новинки компании, включая будущие WRX и WRX STI, получат систему EyeSight, в основе которой лежит имитация человеческого зрения. Технология берет на себя обязанности штурмана, который контролирует перемещение объектов на дороге, настраивает режимы работы круиз-контроля, отслеживает нахождение автомобиля в полосе, сигнализирует о риске аварии и может сам активизировать функцию экстренного торможения.
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